7 причин, почему «Локо» на первом месте в таблице

1. Состав

Нынешний состав во многом формировался под Юрия Сёмина. Гилерме еще в 2007 году привез селекционер Виктор Тищенко – давний единомышленник тренера. В прошлом году Самедов поругался с Семиным в перерыве матча 12-го тура в Казани. Уже зимой хавбека отпустили в «Спартак».

Перед этим сезоном стоял вопрос по Михалику и Майкону. У них летом закончились контракты. Сёмин хотел оставить обоих, руководство клуба – наоборот. Был найден компромисс в виде того, что остался Михалик. Его тренер знает еще по киевскому «Динамо». Миранчуков «Локо» сохранил. Была возможность взять Караваева или Набабкина, но от них отказался главный тренер. Семин, похоже, рассчитывал на Дзюбу, но его зарплата сильно утяжелила бы платежную ведомость. Так что к сильным Ари и Фарфану взяли Эдера, чья зарплата скромнее, чем у зенитовца. Пока португалец не особо впечатляет, но и Фарфан первые полгода казался сомнительной фигурой. А теперь – герой. При этом Эдер уже отметился победным голом «Ростову».

2. Мотивация

Так совпало, что у футболистов есть мотивация вне «Локомотива». Ряд игроков понимают, что окончание карьеры скоро. Тому же Игорю Денисову, имеющему неоднозначный имидж, хочется доказать, что он может взять золото и без «Зенита». Имеет значение и грядущий ЧМ-2018. Мундиаль – главный футбольный турнир, все хотят на нем оказаться. По состоянию на лето 2016 года из «Локо» в сборные вызывалось около 5 человек. Сейчас – практически вся команда!!! Взгляните на эту символическую сборную:

Тут собраны футболисты, которые вызывались в национальные команды после Евро-2016. И это без грузина Кверквелии! Только те, кто имеют шанс попасть на ЧМ-2018. А чтобы там оказаться, нужно успешно играть в клубе.

3. Тактика

В этом сезоне «Локо» победил «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар». А проиграл только трём клубам: «Тосно», «Амкару» и «Уфе». Команда Сёмина хороша на контратаках и испытывает сложности при позиционном нападении. Показателен матч в Питере, где все три гола были забиты в быстрых ответных атаках. Кстати, сами контратаки уже не те, что прежде. Раньше в них выбегали один-два человека, которых защитники выжимали к боковой линии. Сейчас выходы из обороны выглядят лавинообразно. Футболисты атакуют и первым, и вторым темпом. Более того, Сёмин постоянно говорит футболистам, чтобы они не боялись рисковать. Хочешь пробить? Пробей. Прислушивайся к инстинктам. Не зацикливайся на том, что тактически верно отдать передачу в свободную зону. При Черевченко удар Фернандеша с 30 метров был бы багом системы. При Сёмине это оправданный шаг и победный мяч в ворота «Спартака». В этом есть что-то от советского футбола, который был меньше заточен на тактику и больше на индивидуальности.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

4. Судейство

Недавно тренер Талалаев намекнул, мол, и в ФНЛ, и в РФПЛ лидируют клубы, в которых работают бывшие судьи (в «Локомотиве» начальник команды – бывший арбитр Сергей Сухина – прим. «Чемпионата»). Однако, судейство в отношении «Локомотива» в целом видится без перекосов. Когда в Хабаровске дают пенальти на 92-й минуте, то там действительно есть был фол в штрафной площади. Судить по существу – это уже благо для нынешнего «Локомотива». Да, безусловно, случались ошибки арбитров. Как в пользу «Локо», так и в обратную сторону. Но здесь плюс-минус паритет. Кто хочет сказать, что команде Сёмина подсуживают – тот будет настаивать, что Хосонова в матче с ЦСКА можно было и не удалять. Кто твердит, что «Локо» убивают – тот восклицает: «Как Вернблум ушел с поля без красной карточки?»

5. Поддержка

Удивительное дело, но разногласия между Семиным и Геркусом никак не помешали команде. В какой-то степени даже наоборот помогли, раскрепостив игроков. Под прицелом критики оказались не футболисты. Всплывающие инсайды бьют не по ним, а скорее по президенту клуба. Если вы были на стадионе 2-4 года назад, то заметили еще одно отличие. Теперь с фанатской трибуны не идет негатив. Раньше значительное количество сил у активных болельщиков уходило на критику и оскорбления Смородской. Теперь это время фанаты тратят на поддержку Сёмина и футболистов.

Было Фото: «Чемпионат»

Стало Фото: РИА Новости

6. Уровень

Есть и два фактора, в которых нет заслуги «Локомотива». Уровень РФПЛ упал. Все клубы, кроме «Зенита», экономят средства. Хотя тенденция прослеживается и по Питеру в том числе.

Дриусси – явно не Халк. Витиньо – далеко не Вагнер Лав. Вроде Зе Луиш с Адриано хороши (если не сломаны), но бывал у «Спартака» выбор одновременно из четырех (!) форвардов: Веллитон, Ари, Дзюба и Эменике. В прошлом сезоне была популярна точка зрения: «Спартак» выиграл титул из-за слабости конкурентов. Все желающие могут смело расчехлять старую шарманку.

7. Удача

Последняя важная составляющая – удача. Примеров тут хватает. Это и победные голы на 93-й минуте в Ростове и в Хабаровске. Это и штанга в Санкт-Петербурге. Если Ригони на 17-й минуте попал бы не в стойку, а забил, то счет мог бы быть не 0:3, а 3:0. Наверняка, в комментариях назовут еще много случаев, когда «железнодорожникам» везло в этом сезоне. Но будет глупо утверждать, что только седьмой пункт вознес «Локо» на первую строчку.