«Уругваю досталась самая лёгкая группа». Зарубежные СМИ — о жеребьёвке ЧМ

«Тёплый прием не скрывал нервного ожидания вердикта по Олимпиаде»

В Саудовской Аравии о спорте пишут мало: даже такому событию, как жеребьевка чемпионата мира, уделено всего пару абзацев на нескольких сайтах. И то, журналист Al Hayat оценивает не шансы выхода из группы, а… Владимира Путина.



«Снаружи температура опустилась ниже нуля и тихо падает снег, но в торжественном зале Кремля, который напоминает город в городе, витает теплота торжества. Владимир Путин как всегда настороже, ведь он является верным лидером развития России, которое удивляет и вдохновляет. Но российский теплый прием не скрывал нервного ожидания вердикта по участию в Олимпийских играх», — говорится в статье.



Уругвайское издание El Observador не стало лезть в политику и составило список самых лёгких и самых сложных групп, опираясь на рейтинг ФИФА. Угадайте, в какой Уругвай.

Это было просто, согласитесь. «В группе А есть две самые слабые команды чемпионата мира. Одна из них Саудовская Аравия, а другая – гостеприимная хозяйка мундиаля. Так что Уругваю досталась самая легкая группа», — говорится в статье. А вот самой сложной издание считает группу F.

«Марадона сделал всё как нельзя лучше»

«Однажды Англии уже досталось от «руки Бога», но в этот раз Диего Марадона сделал всё как нельзя лучше. Англии в группу достались Бельгия, Тунис и новичок чемпионата мира Панама», — говорится в статье Telegraph.

Но если группой англичане и остались довольны, то предстоящие переезды вызвали недовольство. The Guardian даже километры между городами посчитал. «На все три игры сборной Англии придется добираться самолетом. Футболистам нужно учесть климатические особенности регионов: Калининград может быть ветреным и влажным даже летом, а южный Волгоград – ужасно жарким».

Журналист также подсчитал, сколько времени займет у болельщиков дорога на поезде. «Думаю, что многие все же будут летать на самолете (или до беспамятства напиваться в поездах)», — написал он.

Агентинцы и испанцы ставят на Россию в 1/8 финала

Аргентинское издание Ole тоже построило маршрут, правда, немного другого формата. Журналисты предположили, какой путь предстоит пройти сборной Аргентине до финала. Раскладов несколько: все зависит от того, с какого места выйдет команда Сампаоли.

В обоих случаях неизменным остается то, что Россия в 1/8 встречается с Испанией. То есть по их раскладам, наша сборная должна выйти со второго места в группе.



Marca пошла по тому же пути, что и Ole. Испанцы сделали «путь к золоту», рассчитанный на Испанию. Заметьте, Россия снова в 1/8.

Кроме того, журналисты испанского издания высказались, кто, по их мнению, является главным фаворитом ЧМ-2018. Тут без сюрпризов: в шорт-листе обозревателей Испания, Бразилия, Германия, Франция, Португалия и Англия.

ESPN также составил рейтинг фаворитов – больше всего шансов у Бразилии.

А вот бразильское издание Lance! не стало ничего предугадывать и сделало подборку мемов, которые разошлись по интернету после жеребьевки. Конечно же, все шутки про тех, кто следующим летом останется дома.



«Йог, это наша дорога в финал чемпионата мира», — обращается к главному тренеру сборной Германии обозреватель Bild. Тут и никаких маршрутов строить не надо: немцы уверены в себе и без этого.



«Никакой Испании! Никакой Англии! Для парней Йога (сокращенное имя от Йоахим – прим. «Чемпионата») жеребьевка в Кремле стала счастливой. Чемпионы мира, которым предстоит защитить свое звание, попали в группу с Мексикой, Швецией и Южной Кореей. Германия однозначна должна занять первое место в группе», — констатирует журналист.