Кришито получил красную, но остался на поле. Кокорин вновь спас «Зенит»

«Крестовский» на годы вперёд запомнил матч открытия после каторжных и высокоэффективных 10 лет строительства. Первый мат на арене получился таким же нелепым. Три удаления игроков «Урала», два натужных гола «Зенита», тысячи сгоревших нервных клеток у президента Григория Иванова и всех болельщиков из Екатеринбурга, десятки разносящих судейство статей и десятки тысяч гневных комментариев. Резонанс после того матча висит в воздухе даже спустя семь месяцев.

С тех пор много чего изменилось – в новый сезон «Зенит» вошёл с новым тренером и сильно обновлённым составом, а «Урал» закрепился в качестве команды, всерьёз претендующей на попадание в еврокубки. Правда, проблем и у тех и у других хватало. «Зенит» в предыдущем туре получил хлёсткую пощёчину от «Спартака» и после побед московских команд опустился на четвёртое место. «Урал» не за последние пять туров одержал всего одну победу и тоже серьёзно сдал позиции.

«Урал» может попасть в зону Лиги чемпионов. Как такое возможно? Разбираемся в феномене команды из Екатеринбурга. Дело в везении или гении Тарханова?

Эта игра вполне могла стать отправной точкой как для парней Тарханова, так и для подрастерявшегося Манчини – если бы считались игры в РФПЛ за октябрь и ноябрь, «Зенит» бы шёл в зоне вылета. После десятков миллионов потраченных летом евро это положение кажется диким.



«Зенит» вышел с номинальной расстановкой 4-2-3-1, «Урал» отзеркалил схему. Вот только на деле Манчини удалось перехитрить всех. Жирков неожиданно вышел на одну линию с атакующей группой и стал играть левого нападающего, Кокорин искал пространство между линиями, Кришито остался на позиции левого защитника, а Кузяев исполнил роль правого.

На выходе – схема 4-2-4, от которой «Зенит» не имел права отходить после автогола в самом начале игры.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

«Урал» держался своего плана на игру даже несмотря на травму на 5-й минуте ключевого игрока – Эрика Бикфалви. Оборона гостей спокойно перекрывала передачи на атакующую группу. Портнягин и Евсеев передавали Паредеса друг другу, давя его прессингом и не давая организовывать атаки дальними передачами. Когда Леандро получал мяч, он регулярно отдавал его назад – Ивановичу и Маммане. Других вариантов попросту не было.

Центральные защитники чаще всего пасовали Кришито (реже – Кузяеву). В итоге вся игра «Зенита» быстро скатилась к банальным навесам. Сине-бело-голубым, как и в предыдущих турах, катастрофически не хватало темпа. «Урал» позволил себе допустить провал только один раз за первый тайм – когда оставил одного Жиркова у штрафной. Повезло, что Юрий играет правой по большим праздникам, а удар с левой ноги в том положении вряд ли мог быть гиперопасным.

Справедливости ради, одна подача всё же пошла «Зениту» на пользу. Кришито заработал штрафной, Паредес со всей силы запулил мяч в штрафную, а Игорь Портнягин, как и положено крутому нападающему, переправил его в ворота… Правда, в свои.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

На этом конфузы не закончились. Доменико Кришито неожиданно за несколько секунд до свистка на перерыв увидел перед собой красную карточку. Итальянец слишком яростно выговаривал Сергею Карасёву после игнорирования его падения в штрафной. Доменико разъярился ещё больше, но чуть успокоился, когда осознал, что судья просто перепутал карточки. Жёлтый цвет и правда более соответствовал ситуации. На поле самый полезный игрок петербуржцев всё же остался.

Матч со «Спартаком» – полный тренерский провал Манчини Слышать, что «Зенит» доминировал всю игру, смешно.

Во втором тайме Манчини в классической для себя манере перестроил игру – Жирков ушёл на правый край обороны, а Кузяев получил больше пространства у чужих ворот. «Урал» здорово держался большую часть матча и даже неплохо контратаковал, но травма ещё одного ключевого игрока в центре Петрюса Бумаля и выход реактивного Полоза переломил всё. Нападение «Урала» в лице Ильина не выдало ничего запоминающегося у ворот Лодыгина. Разве что Владимир получил жёлтую за толчок в спину партнёра – Николая Димитрова. Смотрелось очень странно. Лучше бы Ильин потратил свою страсть на стремление выйти на график прошлого сезона. 1 гол за 14 игр для нападающего, претендующего на попадание в сборную – это смешно.



А вот Полоз сделал для «Зенита» результат. Дмитрий активно обострял и на скорости рвал фланги «Урала». После его шикарного перевода с фланга на фланг Кокорин вывел хозяев вперёд.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

А когда гости пошли отыгрываться, Полоз попал в свой рай – огромные разрывы между линиями и километры свободных зон. «Зенит» вполне мог забивать и третий, и четвёртый, но остановился на счёте 2:1.

Несмотря на победу, к Манчини до сих пор много вопросов. Если бы не травмы Бикфалви и Бумаля «Урал» наверняка был бы гораздо более зубаст и агрессивен. Хорошо, что хоть в этот раз обошлось без скандалов. «Урал» многое потерял из-за повреждений ведущих игроков, но результат скорее всё же по игре. Ну а «Зенит»… Чемпионской эту игру не назовёшь ни с какой натяжкой.