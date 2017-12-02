«Тусовался, пока другие разминались». Что говорили после игры в Петербурге

Кришито получил красную, но остался на поле. Кокорин вновь спас «Зенит» А Ильин заработал жёлтую карточку за толчок одноклубника. Добавьте сюда два автогола – и перед вами самый странный матч тура.

«Зенит» выиграл дома у «Урала», снова обошёл в таблице ЦСКА со «Спартаком» и вернулся на второе место. Тем не менее, победа далась петербургской команде тяжело, получилась волевой. Команда Александра Тарханова показала зубы, как и в скандальном апрельском матче, который открывал «Арену Санкт-Петербург». Тогда судья удалил у гостей трёх игроков – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

Теперь не удалил Доменико Кришито, точнее, отменил красную карточку, показанную итальянскому капитану сине-бело-голубых за слишком эмоциональный протест против судейского решения. Сергей Карасёв увидел, что ошибся «горчичником», и поменял красную карточку на жёлтую. По окончании матча хотелось узнать мнение зенитовцев по поводу работы Карасёва, ведь и у хозяев по ходу игры возникали претензии к москвичу из-за не назначенного пенальти после падения в штрафной соперника Себастьяна Дриусси и отменённого гола Бранислава Ивановича.

Однако для интервью остановился только голкипер Юрий Лодыгин, говоривший на другие темы. Целая группа зенитовцев вообще не появилась в микст-зоне, включая Артёма Дзюбу, который мог бы выйти за новой порцией пирожков от журналистов, а остальные просто прошли мимо камер и диктофонов. Например, аргентинец Эмилиано Ригони на просьбу сказать пару слов произнёс только «Дриусси» и показал в сторону раздевалки. Хотя Себастьян Дриусси к тому времени уже покинул стадион. Впрочем, Ригони мог с одинаковым успехом произнести фамилию любого из своих соотечественников, ведь никто из них не говорит ни на русском языке, ни на английском. Российский полузащитник Далер Кузяев набрал в рот воды – в буквальном смысле слова. Зенитовец, направляясь к выходу пил воду из бутылки, и тоже дал понять, что не в настроении для комментариев.



— Нам очень нужна была сегодня победа, – признался Лодыгин. – Игра получилась напряжённой. Но сейчас в России со всеми командами тяжело играть. Даже самый слабый соперник действует хорошо тактически. Есть команды, которые не боятся играть в футбол, а раньше, честно говоря, такого не было. Теперь много тактики, футбол быстрее, поэтому сложнее.



Мы довольны результатом. У нас было много моментов. «Зенит» мог выиграть с более крупным счётом. Я бы не сказал, что «Урал» тоже создал много моментов, скорее, гости лучше прессинговали, чем атаковали ворота.



— Насколько неожиданным получилось начало матча? Автогол Эмануэля Мамманы?

— Автогол, конечно, был неожиданным. Мы выходили с большим зарядом, знали, насколько важен этот матч. Но получили неприятный штрафной. Такая подача меня смутила, и мы забили сами себе.



Затем голкипера «Зенита» спросили, понравилась ли ему жеребьёвка группового этапа чемпионата мира. Сейчас Лодыгин не вызывается в сборную России, но кто знает, что будет следующим летом?

— Да, понравилась, почему бы нет? – засмеялся Юрий. – Хорошая жеребьёвка. Но я думаю, что все команды, которые пробились на чемпионат мира, сильные. Даже Панама и Саудовская Аравия. Раз эти сборные попали на турнир, значит, они хорошие. Надо со всеми играть.

Больше всего Лодыгин удивился, когда у него попытались узнать, как он собирается праздновать Международный день футбола.



— Честно говоря, я этот праздник никак не отмечаю, – не стал врать Юрий. – Наверное, он скорее для молодых ребят, которые занимаются футболом в академиях. Думаю, у них проводятся какие-то турниры. Что пожелаю им? Чтобы работали больше, верили в себя и двигались только вперёд. Никогда не опускали рук.



Из игроков «Урала» в Петербурге наибольший интерес вызвали местные воспитанники – Владимир Ильин и Алексей Евсеев. Нападающий вынужден был вступить в игру уже на 5-й минуте вместо травмированного Эрика Бикфалви. Ильин нашёл интересное слово, чтобы описать, как он готовился к выходу на поле.



— Я не успел размяться. Пока основная группа разминалась, просто чуть потусовался… Совсем не ожидал, что выйду на замену. Никаких предпосылок к этому не было. Не слышал, чтобы Эрик говорил о каком-то дискомфорте. Вроде, всё было хорошо.



Журналисты захотели узнать у Ильина, зачем он по ходу игры толкнул партнёра по команде Николая Димитрова. Нападающий не стал уходить от скользкой темы:

— Толкнул на эмоциях — такой накал, столько болельщиков. Плюс я дома играл, хотелось выиграть. Там момент был стопроцентный: если бы он отдавал, я бы расстреливал Лодыгина. Потом я к Коле подошёл, он сказал, что всё нормально. И на тренировке такие стычки возникают, а уж в игре тем более. Я палку не перегнул, не удалился, поэтому нормально. Конечно, обидно, что как раз после этой атаки «Зенит» нам забил. Но не забиваешь ты – забивают тебе. В прошлой игре был такой же момент у Евсеева. Мы тоже атаковали, он отдал мне пас, и потом контратаку сразу получили. Ситуация один в один.



По мнению Ильина, «Зенит» Мирчи Луческу и Роберто Манчини похожи друг на друга.



— Не сказал бы, чтобы «Зенит» сейчас отличался от апрельского, – сказал Владимир. – Мне и тогда понравилось, как петербургская команда играет. Видно, что у них осталась та же картина игры: они агрессивно атакуют.



Евсеев убежден, что «Зенит» не наиграл на победу, а «Урал» заслуживал большего.



— Если считать созданные моменты, то результат можно считать справедливым. А если считать по игре, то нет, – пояснил свою мысль экс-зенитовец. Такой вот интересный взгляд на футбол у полузащитника.