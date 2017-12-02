Новый безумный матч Слуцкого. Кто эти люди, которые так упорно верят в него

«Халл Сити» Леонида Слуцкого продолжает играть на нервах поклонников. На этот раз он не проиграл, хотя был очень близок к этому. В гостевом матче с «Шеффилд Уэнсдей» подопечные российского тренера даже повели (на 21-й минуте отличился Фрейзер Кэмпбелл). Но в концовке игры «Халл» пропустил дважды подряд. Казалось бы, всё, очередной проигрыш. Но команду на 5-й добавленной минуте спас гол Майкла Доусона. Интересно, какие мысли были в этот момент в голове у нашего наставника?

Несколько дней назад Слуцкий встречался с генеральным директором «Халла» Эхабом Алламом. Несмотря на неудовлетворительные результаты, пока руководство полностью поддерживает тренера и выписывает ему очередной кредит доверия. Пора поближе познакомиться с людьми, которые так упорно продолжают верить в Слуцкого и которых ненавидят почти все без исключения болельщики клуба.

Кто такие владельцы «Халла»

«Халлом» руководит семейство Алламов, точнее отец и сын, Ассем и Эхаб. Глава семейства перебрался в Халл в 60-е годы, бежав из Египта от притеснений диктаторского режима полковника Насера.



«Я был очень откровенным молодым человеком, — говорит Аллам-старший. – Выступление против Насера было сумасшествием. Представьте себе протест против Саддама Хусейна в центре Багдада в разгар его власти. Меня арестовали, пытали, отметины после этого остались на моём теле и спустя много лет. Потому мне пришлось покинуть родину, семья настояла».

Меня арестовали, пытали, отметины после этого остались на моём теле и спустя много лет.

Ассем продал всё имущество, какое у него было, и вместе с женой и двумя дочерями переехал в Халл, где жила его сестра. Все египетские деньги он вложил в банк, но на следующее утро ему позвонили и сказали, что они не могут их принять и готовы заплатить за всё по 5 фунтов на человека. В течение следующих 46 лет Аллам превратил полученные 20 фунтов в 320 миллионов. Поначалу он работал на мельнице, потом паял металлические коробки, и только спустя 10 лет после переезда устроился бухгалтером в банк и вскоре стал первым иностранным директором британской компании в истории.

Слуцкий и его «Халл» проиграли, ведя со счётом 2:0. Падение продолжается Команда не побеждает уже в шестом матче подряд.

Ассем Аллам ведёт несколько дел, но главное – промышленное предприятие по изготовлению электрогенераторов недалеко от города. Помимо «Халла» фонд Алламов инвестирует деньги в городской центр исследования рака и медицинский центр.



«Я живу в одном и том же доме с 1978 года, — говорит Ассем. – Я сделал один или два расширения, но это тот же дом. Я не покупал особняк, яхту или частный самолет. Просто хотел иметь возможность сделать больше для общества».



В последние годы дела Ассема ведёт его сын Эхаб, человек, который до этого никогда не занимался бизнесом. Он является генеральным директором 14 компаний, которые оцениваются в 27 миллионов фунтов. Состояние семейства Аллам составляет уже более 350 миллионов.



За годы Алламы отметились тем, что постепенно погасили долги клуба, развили молодёжную систему и при них команда впервые в истории вышла в АПЛ и финал Кубка Англии.



«Я не футбольный фанат, — признаётся Ассем.- Да никогда и не был поклонником футбола. Но я поклонник этого города. Я купил клуб, потому что не хотел, чтобы он умирал. Футбол имеет большое значение для жителей Халла, и я хотел спасти его».

Фото: Reuters

За что их не любят болельщики

Когда в 2010 году Алламы приобрели «Халл», то Эхаб сказал следующую фразу: «Моё видение таково – 40% акций клуба должно принадлежать бизнесменам из города, а 60% — болельщикам. Мы должны предоставить фанатам стать полноправными акционерами клуба».

Само собой, ничего из этого не было выполнено. Более того, по данным на июнь 2016 года клуб постоянно берёт займы под 4% у компании Allamhouse Ltd. Кому она принадлежит, думаю, объяснять не нужно. Так вот долги клуба уже перевалили за 77 млн фунтов.



Второй момент – в 2013 году Алламы подали заявку в Федерацию Англии, чтобы изменить название «Халл Сити» на «Халл Тайгерс» с сезона 2014/15. По их мнению, смена названия могла принести большую коммерческую прибыль и привлечь инвесторов. Всё зависело от голосования владельцев абонементов, которые в абсолютном большинстве высказались против. Эхаб Аллам подал в ФА апелляцию, но она была отклонена и «Халл» так и не сменил название. С тех пор фанаты и владельцы не питают любви друг к другу.

Фанаты «Халл Сити» никогда не чувствовали себя более изолированным от своего клуба.

Ситуация обострилась, когда Алламы ввели непопулярную систему членства, заменив ею систему абонементов. Многие категории болельщиков лишились льгот, а цены на билеты за два года подскочили на 30%. А когда из-за разногласий с Эхабом по поводу трансферной политики клуб покинул самый успешный менеджер последних лет Стив Брюс, к семейству Алламов в фанатской среде вспыхнула настоящая ненависть. С местными СМИ Ассем и Эхаб общаться отказываются, что тоже говорит о том, что навстречу друг другу ни те, ни другие идти не собираются.



«Фанаты «Халл Сити» никогда не чувствовали себя более изолированным от своего клуба. Аллам может владеть бизнесом, но футбольный клуб — это больше, чем просто бизнес», — говорится на официальном сайте болельщиков команды, призывающих руководство к отставке.

«Абрамович тут ни при чём». Кто устроил Слуцкого в «Халл» С помощью Шандора Варги разбираемся, как Слуцкий стал российским первопроходцем в Англии и возможен ли переход в «Халл» Головина.

«Ассем очень эмоционален, как все арабы»

Агент Шандор Варга приложил множество усилий, чтобы устроить Слуцкого на работу в Англии. По своей работе он общается как с тренером, так и с владельцами «Халла». Потому ему тоже есть что рассказать.



«Мои партнёры говорят, что позициям Слуцкого сейчас ничего не угрожает. На встрече руководство сообщило ему о своём доверии. Слуцкий получает намного меньше, чем в сборной и в ЦСКА. Он сознательно шёл к Англии, это его цель. Игрокам нравятся его тренировки, они ему верят. Обсуждения его увольнения беспочвенны. Но знаете, как говорят в футболе, «never say never».



Что касается Алламов – дела ведёт сын. Отец его очень эмоционален, как и все арабы. Когда клуб впервые вышел в АПЛ, болельщики носили их на руках. Сейчас всё по-другому – был на матче, когда фанаты поле забросали теннисными мячами. От любви до ненависти, как говорится. Ну, если болельщики так хотят, чтобы Алламы ушли, пусть придут, скажут об этом и выкупят их долю (смеётся). Таких предложений нет. Только поют песни и вывешивают плакаты. К владельцам претензии есть, но к игрокам и тренерам – нет.

Фанаты «Халла» забросали поле теннисными мячами. Метили не в Слуцкого Леонид Слуцкий снова терпит поражение с «Халл Сити», а болельщики его команды устраивают на матче необычную акцию протеста.

Конечно, Алламам это всё неприятно. Эти люди сделали себе имя в Англии, они сами переживают и не знают, как пойдут дела. Мы же с вами видим только результат матчей, но не видим каждодневной работы, которую ведёт Слуцкий. Да, команда много пропускает, но и забивает очень много. Могли бы даже больше. Не хватает качества исполнителей. Пришедшие игроки хуже чем те, что ушли. Я разговаривал с Ассемом и Эхабом, они пытались всех удержать. У игроков есть предложение из АПЛ, зачем бодаться в этом жутком Чемпионшипе? Думаю, зимой Алламы должны сделать несколько приобретений. Уверен у Слуцкого ближе к зиме будет разговор с владельцами по поводу трансферов.



Для меня очень почётно, что устроил первого русского тренера в Англии. Видно, что Слуцкий служит этому спорту. Мне очень хочется, чтобы у него всё сложилось. Он воспринимает всё близко к сердцу, чувствительный человек. У Леонида непростое время, но надеюсь, что он выстоит и к нему придёт удача».