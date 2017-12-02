«Почему столько пустых трибун?» Что увидели иностранцы на матче лидера РФПЛ

Пресс-центр «Локомотива» никогда не был настолько полон. Разве что во время матча за Суперкубок против «Спартака». Всё дело в том, что большинство иностранных журналистов, приехавших на жеребьёвку чемпионата мира, аккредитовались на игру «Локо» и «Рубина». Специфичное зрелище на фоне кремлёвской роскоши, красной икры и Владимира Путина.

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Перуанцы, англичане, иранцы, панамцы, бразильцы и немцы приехали на матч лидера РФПЛ. Но чемпионскую игру, по крайней мере в первом тайме, «Локомотив» то ли не хотел, то ли не мог показать. «В начале матча мы ничего не могли сделать с «Рубином»: не успевали, не добегали, — после матча говорит Юрий Сёмин. — Возможно, причина в том, что после выезда в Хабаровск команда не была достаточно хорошо готова физически».

Утомлённые отсутствием моментом, иностранные журналисты гуляли вокруг стадиона и по пресс-центру, вслушиваясь в песни фанатов «Локо». «У меня есть несколько вопросов», — на немного корявом русском поворачивается один из журналистов. Оказалось, что Роман живёт в Варшаве и готовит к чемпионату мира книгу про российский футбол. Поляк приехал в Москву на две недели, чтобы посетить жеребьёвку, заехать в Питер, Казань, Сочи и Саранск («Мы ничего не знаем об этом городе») и сделать интервью с бывшей главой ВОБ Александром Шпрыгиным по мотивам событий на Евро-2012 на его родине.



«Почему здесь столько пустых трибун?» — Роман показывает на северную трибуну, где пытаются не замёрзнуть 50 фанатов «Рубина». Не остаётся ничего, кроме как развести руками. «Я понял, — продолжает поляк. — Просто «Локомотив» — не самая популярная команда. Мы были в Петербурге, там футбол любят. А вторая команда после «Зенита» — «Динамо»? Нет? А почему им строят такой классный стадион?!»

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Удивительно, но остальные иностранцы были в восторге от атмосферы. Перуанцы и панамцы сравнили фанатов «Локо» со своими: «Эти парни здорово поддерживали свою команду — почти также горячо, как в Латинской Америке. Они гнали «Локо» вперёд, чтобы те победили». Похоже, они будут сильно удивлены, когда увидят молчащие трибуны на матчах сборной России.

Тем временем, во втором тайме у фанатов «Локомотива» действительно появились поводы для радости. Их команда стала играть намного увереннее, чем до перерыва. Но польский журналист всё равно был очень удивлён, что именно «Локо» — лидер чемпионата. «Судя по сегодняшнему матчу, уровень вашего чемпионата не сильнее нашего. В первом тайме «Рубин» вообще играл намного лучше. Удивлён, почему они не забили». «Это не самый лучший матч РФПЛ, который я видел, — отвечает ему коллега из Бразилии. — Но на поле сегодня было несколько топ-футболистов: Гилерме, Ари, Фарфан, который и забил гол».



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За перуанским космонавтом в Черкизово вообще приехала целая делегация. И не зря. «Локо» не выглядит сыгранной командой, — говорит журналист Хосе. Он единственный из двух бригад перуанских журналистов, кто говорит по-английски. — Хорошо, что у них есть Фарфан. Сейчас для всех нас он — национальный герой. Помню, что до 30 лет он был топ-футболистом, а потом сильно сдал. Может, из-за травм?»

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Именно Фарфан становится героем и для фанатов «Локо». Спустя несколько минусов после удаления Сесара Наваса за фол последней надежды маленький перуанец выше всех выпрыгнул в штрафной «Рубина» и отправил мяч от штанги в самый угол ворот Сослана Джанаева. Кажется, местные журналисты праздновали этот гол круче, чем фанаты на «Юге». Они же ждали своего кумира в микст-зоне — сначала для селфи, а потом для интервью.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Мы никогда не опускаем руки, — говорит перуанец. — Всегда боремся до последней минуты. Только появляется шанс — мы сразу же конвертируем его в гол. После удаления тренер попросил меня снова сыграть чистого форварда, и это принесло результат». И добавляет: «При жеребьёвке ЧМ нам досталась очень сильная группа, но наша цель — выйти в плей-офф».



Цель сборной России — видимо, тоже выйти в плей-офф. А наша цель — показать и рассказать тысячам иностранцев, которые совсем скоро приедут в Россию, о нашей стране, культуре и футболе. О последнем, похоже, они не знают почти ничего. Или мы сами чего-то не знаем.