Четыре совета ЦСКА на матч с «Юнайтед» по итогам бешеной игры с «Арсеналом»

1. Не пропустить момент, когда «МЮ» втопит на полную мощь

Важно понять две неотрывные друг от друга вещи. Первая: играть против «Манчестер Юнайтед» в свой футбол можно, и «Арсенал» это показал. Вторая: можно не просто играть в свой футбол, но даже доминировать на поле в течение 80 минут, но упустив момент, когда «МЮ» врубает турбоскорость, это доминирование окажется бессмысленными попаданиями в перчатки против сочного апперкота.

В каждой игре у «Юнайтед» есть такой момент, и обычно в промежуток 10-15 минут они обеспечивают себе результат. При этом предугадать, когда команда Моуринью втопит, просто невозможно: каждый раз эти 10-минутки случаются в разное время, что и объясняет достаточно равномерное распределение голов по 15-минуткам. Мало мячей «МЮ» забивал только в первые 15 минут, но рано или поздно ускорение должно было случиться на старте — «Арсеналу» не повезло оказаться в соперниках. К 12-й минуте «дьяволы» оставили парней Венгера глотать пыль на обочине.

2. Не оставлять пространство для рывков

«МЮ» чудовищен и беспощаден в контратаках. Как только Погба и Лукаку видят пространство для рывка, они с энтузиазмом пробрасывают мяч мимо оппонента и превращают его в улитку, а Лингард и Марсьяль ныряют в зоны замыкания. Завалить Лукаку, если он сам не хочет падать, просто невозможно — в эпизоде со вторым голом «Арсенал» пытался остановить атаку фолом, но кровожадный бельгиец остался на ногах там, где упали бы 11 из 10. Учитывая тот факт, что на «Олд Траффорд» не сыграет Понтус Вернблум, который больше был бы нужен в опорной зоне, чем в нападении, ЦСКА нужно действовать ещё внимательнее. Нельзя оставлять игрокам «Манчестер Юнайтед» с мячом ни сантиметра свободного места перед собой. Только подстраховка или мелкий фол любой ценой.

3. Упростить выход из обороны в атаку

«Манчестер Юнайтед» раскромсал «Арсенал» в первые десять минут давлением сразу после собственной потери на чужой половине поля. Два раза «дьяволы» вынудили соперника обрезаться — два гола, было бы ещё два обреза — случились бы ещё две банки. Любую слабость соперника в первой фазе атаки «Юнайтед» старается моментально монетизировать, поэтому правильным для ЦСКА будет не стесняться играть в более или менее осознанные лонгболлы. Важно понимать, что упрощение в этом случае сделает, конечно, игру менее красивой, но повысит шансы ЦСКА на хороший результат. Бесконечно хитрый Моуринью, безусловно, будет провоцировать соперника играть в мелкий пас, оставляя открытой одну очевидную возможность для передачи и моментально захлопывая ловушку. ЦСКА не должен вестись на это: на 90 манчестерских минут вынос должен стать лучшим другом для команды.

4. Стараться давить на центр

Действовать против «МЮ» навесами любой формы — занятие, близкое к бесполезному — пространство в своей штрафной Жозе Моуринью своим командам организует прекрасно. В этом сезоне «Юнайтед» пропустил всего два мяча после ударов головой, а



ведь прошла почти половина сезона. Гораздо перспективнее попытаться надавить на центр, в квадрат между опорниками и центральными защитниками. Отсюда пришёл гол «Арсенала» и несколько крайне перспективных подходов — в долю секунды, когда опорники и защитники не поделили зоны ответственности, нужно действовать максимально резко. Совершенно не обязательно при этом, что эти подходы должны создаваться пасами вразрез. Помните эпизод из матча ЦСКА против «Бенфики», когда Понтус Вернблум идеально отыграл на Витиньо, и тот бил по статичному мячу? Вот такие атаки с использованием столба и отыгрышем по центру могут стать антидотом для Виктора Гончаренко.



И самое главное — нельзя сомневаться в себе. Команды энерговампира Моуринью сжирают ещё до матча тех, кто не верит в победу над ними. ЦСКА должен верить, тем более, что терять команде нечего.