«Ливерпуль» неплохо размялся перед «Спартаком»

В РФПЛ после побед «Локомотива» и «Зенита» все остались при своих. А ПСЖ потерпел первое поражение в чемпионате. Обзор дня.

«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте

«Локомотив» выиграл у «Рубина» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.



В первом тайме казанцы контролировали ход игры, хотя моментов было немного. «Локомотив» стал лучше действовать после перерыва, но остроты почти не возникало.

На 80-й минуте гости потеряли мяч у чужой штрафной, Александр Коломейцев тут же сделал длинный заброс вперёд, но Сесар Навас придержал Эдера, который мог убежать один на один с вратарём, за что был удалён с поля.



Спустя семь минут Михаил Лысов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, Джефферсон Фарфан выиграл позицию и головой переправил мяч в дальний угол.



Лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» набрал 42 очка и сохранил отрыв в шесть баллов от «Зенита». «Рубин» (20) — 12-й.

«Почему столько пустых трибун?» Что увидели иностранцы на матче лидера РФПЛ Пока «Локомотив» пытался выиграть у Бердыева в антифутбол, иностранные журналисты удивлялись российскому футболу.

«Зенит» обыграл «Урал» благодаря голу Кокорина и вернулся на второе место в РФПЛ

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В первом тайме команды обменялись автоголами. Сначала мяч в собственные ворота провёл защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, а затем ворота своей команды поразил форвард «Урала» Игорь Портнягин. Волевую победу хозяевам принёс нападающий Александр Кокорин, который отличился на 76-й минуте.

Кришито получил красную, но остался на поле. Кокорин вновь спас «Зенит» А Ильин заработал жёлтую карточку за толчок одноклубника. Добавьте сюда два автогола – и перед вами самый странный матч тура.

«Динамо» прервало пятиматчевую безвыигрышную серию, победив «Ростов»

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало «Ростов» и победило со счётом 2:0.



Выйти вперёд бело-голубые сумели на 42-й минуте, когда точным ударом отметился Фатос Бечирай. Ещё до перерыва хозяева сумели установить окончательный результат — на 45-й минуте забил Александр Ташаев.

«Динамо» одержало вторую победу под руководством Дмитрия Хохлова и первую с 14 октября. Безвыигрышная серия команды составила пять матчей.

«Ливерпуль» перед матчем со «Спартаком» забил пять голов в ворота «Брайтона»

«Ливерпуль», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, на выезде со счётом 5:1 победил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 15-го тура АПЛ. В первом тайме преимущество красным обеспечили голы Эмре Джана и Роберто Фирмино. Во второй половине игры Фирмино оформил дубль, Филиппе Коутиньо добавил гол к своим двум голевым передачам, ещё один мяч защитник хозяев Льюис Данк забил в собственные ворота.



«Ливерпуль» примет «Спартак» на «Энфилде» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов в ближайшую среду, 6 декабря.

«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»

В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» и «Сельта» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.



Счёт в матче открыли гости — на 20-й минуте Яго Аспас отметился точным ударом. Почти сразу же каталонцы сумели отыграться — Лионель Месси счёт сравнял. На 62-й минуте вперёд вышли уже сине-гранатовые — голом отметился Луис Суарес. Однако команда из Виго не сдалась и сумела сравнять счёт — на 70-й минуте это сделал Максимилиано Гомес.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции

«Страсбург» победил «ПСЖ» в матче 16-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Франции.



На 13-й минуте Жоя Да Кошта открыл счёт. В концовке первого тайма Килиан Мбаппе провёл ответный мяч. На 65-й минуте Стефан Баокен забил второй гол в ворота гостей.

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в центральном матче 15-го тура АПЛ



«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в матче 15-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В дебюте игры Лоран Косельни ошибся при передаче на своей половине поля, Луис Антонио Валенсия перехватил мяч, прошёл к штрафной площади, отыгрался с Полем Погба и отправил мяч между ногами Петру Чеху. На 11-й минуте Шкодран Мустафи у своей штрафной площади потерял мяч, Ромелу Лукаку выполнил передачу в штрафную площадь на Антони Марсьяля, тот отдал пас на Джесси Лингарда, который поразил дальний угол ворот.



В дебюте второго тайма Месут Озил с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Аарон Рэмси сбросил мяч на Александра Ляказетта, который «расстрелял» Давида де Хеа. На 63-й минуте Лингард выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Погба, тот вытянул на себя Косельни и отпасовал к линии вратарской на Лингарда, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.



11 минут спустя Погба в борьбе за мяч на половине поля «Арсенала» очень грубо сыграл против Эктора Бельерина и получил прямую красную карточку.