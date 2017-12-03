«Ливерпуль» неплохо размялся перед «Спартаком»

«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте
«Локомотив» выиграл у «Рубина» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В первом тайме казанцы контролировали ход игры, хотя моментов было немного. «Локомотив» стал лучше действовать после перерыва, но остроты почти не возникало.
На 80-й минуте гости потеряли мяч у чужой штрафной, Александр Коломейцев тут же сделал длинный заброс вперёд, но Сесар Навас придержал Эдера, который мог убежать один на один с вратарём, за что был удалён с поля.
Спустя семь минут Михаил Лысов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, Джефферсон Фарфан выиграл позицию и головой переправил мяч в дальний угол.
Лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» набрал 42 очка и сохранил отрыв в шесть баллов от «Зенита». «Рубин» (20) — 12-й.
«Зенит» обыграл «Урал» благодаря голу Кокорина и вернулся на второе место в РФПЛ
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В первом тайме команды обменялись автоголами. Сначала мяч в собственные ворота провёл защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, а затем ворота своей команды поразил форвард «Урала» Игорь Портнягин. Волевую победу хозяевам принёс нападающий Александр Кокорин, который отличился на 76-й минуте.
«Динамо» прервало пятиматчевую безвыигрышную серию, победив «Ростов»
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало «Ростов» и победило со счётом 2:0.
Выйти вперёд бело-голубые сумели на 42-й минуте, когда точным ударом отметился Фатос Бечирай. Ещё до перерыва хозяева сумели установить окончательный результат — на 45-й минуте забил Александр Ташаев.
«Динамо» одержало вторую победу под руководством Дмитрия Хохлова и первую с 14 октября. Безвыигрышная серия команды составила пять матчей.
«Ливерпуль» перед матчем со «Спартаком» забил пять голов в ворота «Брайтона»
«Ливерпуль», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, на выезде со счётом 5:1 победил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 15-го тура АПЛ. В первом тайме преимущество красным обеспечили голы Эмре Джана и Роберто Фирмино. Во второй половине игры Фирмино оформил дубль, Филиппе Коутиньо добавил гол к своим двум голевым передачам, ещё один мяч защитник хозяев Льюис Данк забил в собственные ворота.
«Ливерпуль» примет «Спартак» на «Энфилде» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов в ближайшую среду, 6 декабря.
«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»
В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» и «Сельта» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.
Счёт в матче открыли гости — на 20-й минуте Яго Аспас отметился точным ударом. Почти сразу же каталонцы сумели отыграться — Лионель Месси счёт сравнял. На 62-й минуте вперёд вышли уже сине-гранатовые — голом отметился Луис Суарес. Однако команда из Виго не сдалась и сумела сравнять счёт — на 70-й минуте это сделал Максимилиано Гомес.
«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции
«Страсбург» победил «ПСЖ» в матче 16-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Франции.
На 13-й минуте Жоя Да Кошта открыл счёт. В концовке первого тайма Килиан Мбаппе провёл ответный мяч. На 65-й минуте Стефан Баокен забил второй гол в ворота гостей.
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в центральном матче 15-го тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в матче 15-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В дебюте игры Лоран Косельни ошибся при передаче на своей половине поля, Луис Антонио Валенсия перехватил мяч, прошёл к штрафной площади, отыгрался с Полем Погба и отправил мяч между ногами Петру Чеху. На 11-й минуте Шкодран Мустафи у своей штрафной площади потерял мяч, Ромелу Лукаку выполнил передачу в штрафную площадь на Антони Марсьяля, тот отдал пас на Джесси Лингарда, который поразил дальний угол ворот.
В дебюте второго тайма Месут Озил с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Аарон Рэмси сбросил мяч на Александра Ляказетта, который «расстрелял» Давида де Хеа. На 63-й минуте Лингард выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Погба, тот вытянул на себя Косельни и отпасовал к линии вратарской на Лингарда, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.
11 минут спустя Погба в борьбе за мяч на половине поля «Арсенала» очень грубо сыграл против Эктора Бельерина и получил прямую красную карточку.