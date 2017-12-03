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Фото: Reuters

«Ливерпуль» неплохо размялся перед «Спартаком»

В РФПЛ после побед «Локомотива» и «Зенита» все остались при своих. А ПСЖ потерпел первое поражение в чемпионате. Обзор дня.
Футбол

«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте

«Локомотив» выиграл у «Рубина» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В первом тайме казанцы контролировали ход игры, хотя моментов было немного. «Локомотив» стал лучше действовать после перерыва, но остроты почти не возникало.

На 80-й минуте гости потеряли мяч у чужой штрафной, Александр Коломейцев тут же сделал длинный заброс вперёд, но Сесар Навас придержал Эдера, который мог убежать один на один с вратарём, за что был удалён с поля.

Спустя семь минут Михаил Лысов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, Джефферсон Фарфан выиграл позицию и головой переправил мяч в дальний угол.

Лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» набрал 42 очка и сохранил отрыв в шесть баллов от «Зенита». «Рубин» (20) — 12-й.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
02 декабря 2017, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 – Фарфан – 87
Удаления: нет – Навас, 80
«Почему столько пустых трибун?» Что увидели иностранцы на матче лидера РФПЛ
Пока «Локомотив» пытался выиграть у Бердыева в антифутбол, иностранные журналисты удивлялись российскому футболу.

«Зенит» обыграл «Урал» благодаря голу Кокорина и вернулся на второе место в РФПЛ

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом тайме команды обменялись автоголами. Сначала мяч в собственные ворота провёл защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, а затем ворота своей команды поразил форвард «Урала» Игорь Портнягин. Волевую победу хозяевам принёс нападающий Александр Кокорин, который отличился на 76-й минуте.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
02 декабря 2017, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 – Маммана – 6 (автогол), 1:1 – Портнягин – 31 (автогол), 2:1 – Кокорин – 76
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«Динамо» прервало пятиматчевую безвыигрышную серию, победив «Ростов»

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало «Ростов» и победило со счётом 2:0.

Выйти вперёд бело-голубые сумели на 42-й минуте, когда точным ударом отметился Фатос Бечирай. Ещё до перерыва хозяева сумели установить окончательный результат — на 45-й минуте забил Александр Ташаев.

«Динамо» одержало вторую победу под руководством Дмитрия Хохлова и первую с 14 октября. Безвыигрышная серия команды составила пять матчей.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
02 декабря 2017, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Бечирай – 42, 2:0 – Ташаев – 45

«Ливерпуль» перед матчем со «Спартаком» забил пять голов в ворота «Брайтона»

«Ливерпуль», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, на выезде со счётом 5:1 победил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 15-го тура АПЛ. В первом тайме преимущество красным обеспечили голы Эмре Джана и Роберто Фирмино. Во второй половине игры Фирмино оформил дубль, Филиппе Коутиньо добавил гол к своим двум голевым передачам, ещё один мяч защитник хозяев Льюис Данк забил в собственные ворота.

«Ливерпуль» примет «Спартак» на «Энфилде» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов в ближайшую среду, 6 декабря.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – Джан – 30, 0:2 – Фирмино – 31, 0:3 – Фирмино – 48, 1:3 – Мюррей – 51 (пен), 1:4 – Коутиньо – 87, 1:5 – Данк – 89 (автогол)

«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»

В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» и «Сельта» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче открыли гости — на 20-й минуте Яго Аспас отметился точным ударом. Почти сразу же каталонцы сумели отыграться — Лионель Месси счёт сравнял. На 62-й минуте вперёд вышли уже сине-гранатовые — голом отметился Луис Суарес. Однако команда из Виго не сдалась и сумела сравнять счёт — на 70-й минуте это сделал Максимилиано Гомес.

Испания - Примера. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 15:00 МСК
Барселона
Барселона
2 : 2
Сельта
Виго
0:1 – Аспас – 20, 1:1 – Месси – 22, 2:1 – Суарес – 62, 2:2 – Гомес – 70

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции

«Страсбург» победил «ПСЖ» в матче 16-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Франции.

На 13-й минуте Жоя Да Кошта открыл счёт. В концовке первого тайма Килиан Мбаппе провёл ответный мяч. На 65-й минуте Стефан Баокен забил второй гол в ворота гостей.

Франция - Лига 1. 16-й тур
02 декабря 2017, суббота. 19:00 МСК
Страсбург
Страсбург
2 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 – Да Кошта – 13, 1:1 – Мбаппе – 42, 2:1 – Баокен – 65

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в центральном матче 15-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в матче 15-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В дебюте игры Лоран Косельни ошибся при передаче на своей половине поля, Луис Антонио Валенсия перехватил мяч, прошёл к штрафной площади, отыгрался с Полем Погба и отправил мяч между ногами Петру Чеху. На 11-й минуте Шкодран Мустафи у своей штрафной площади потерял мяч, Ромелу Лукаку выполнил передачу в штрафную площадь на Антони Марсьяля, тот отдал пас на Джесси Лингарда, который поразил дальний угол ворот.

В дебюте второго тайма Месут Озил с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Аарон Рэмси сбросил мяч на Александра Ляказетта, который «расстрелял» Давида де Хеа. На 63-й минуте Лингард выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Погба, тот вытянул на себя Косельни и отпасовал к линии вратарской на Лингарда, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

11 минут спустя Погба в борьбе за мяч на половине поля «Арсенала» очень грубо сыграл против Эктора Бельерина и получил прямую красную карточку.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Валенсия – 4, 0:2 – Лингард – 11, 1:2 – Ляказетт – 49, 1:3 – Лингард – 63
Удаления: нет – Погба, 74
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