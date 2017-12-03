«Марадону вывел на сцену его кокаиновый приход». Жеребьёвка ЧМ — в соцсетях

Волевая победа «Спартака», новогоднее настроение и жеребьёвка чемпионата мира – в обзоре футбольных соцсетей.

Уходящая неделя была насыщенной. В пятницу, например, «Спартак» вырвал важнейшую победу у тульского «Арсенала» на последних минутах матча. Голом отличился капитан Денис Глушаков, который первым опубликовал очередное фото из раздевалки.

Отличились и болельщики красно-белых, который разместили на стадионе в Туле баннер в поддержку Дмитрия Комбарова, травмировавшегося накануне. Дмитрий равнодушным не остался.

И всё же главное событие недели – это жеребьёвка чемпионата мира. Ведущими стали известный в прошлом футболист Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная. Иранцы призывали Машу не выходить на сцену в откровенном наряде, и она скрепя сердце эту просьбу выполнила.

А вот Иван Ургант со свойственной ему иронией отреагировал на прозвучавшие из Ирана призывы.

Выносил кубок мира легендарный немецкий футболист Мирослав Клозе, в 2014 году побивший рекорд Криштиану Роналду по количество голов в финальной стадии чемпионатов мира.

Главным же кадром вечера стало совместное фото Владимира Путина с Диего Марадоной и Пеле.

В результате жеребьёвки были определены группы, в которых сыграют сборные на турнире в России. Однако одну группу всё же забыли – группу L. В неё, по мнению болельщиков, должны были попасть Италия, Нидерланды, Чили и США.

Шуток и мемов по итогам жеребьёвки хватало. Особенно по поводу Диего Марадоны.

Или даже вот так.

Нашего корреспондента Дмитрия Егорова атаковали голландские журналисты с вопросами о другом действующем лице жеребьёвки — президенте России. Он в ответ написал статью.

Шоу Путина. Футбол становится надеждой России Чемпионат мира намного важнее и сложнее, чем Олимпиада.

Любопытная деталь по итогам жеребьёвки: Аргентина и Нигерия сойдутся друг с другом на групповом этапе пятый раз с 1994 года. Этот факт уже породил множество шуток среди болельщиков этих стран. «С тех пор как я родился, ни разу не видел Нигерию и Аргентину в разных группах на чемпионате мира. Братья и сёстры, может, вы видели?»

На этом юмор нигерийцев не закончился: «Дорогая ФИФА! Хотим напомнить, что Нигерии осталось сыграть два матча, потому что мы уже выиграли у Аргентины в Краснодаре со счётом 4:2. Так что нам осталось сыграть с Исландией и Хорватией. Спасибо за понимание».

Трансляцию жеребьёвки смотрели во всём мире. Вот и нападающий сборной Англии Гарри Кейн опубликовал фото с группой, в которой ему предстоит сыграть. Один из матчей Англия сыграет в Калининграде с Бельгией, так что Кейн уже в предвкушении противостояния со своими одноклубниками.

А вот в Германии даже сняли небольшой ролик, посвящённый участию команды в чемпионате мира. В нём футболисты национальной сборной держат таблички со своими именами на русском языке. С переводом немцы справились на отлично. Правда, вместо привычного русскому читателю Озила, получился «Озиль».

Главные итоги жеребьёвки ЧМ-2018: что увидим следующим летом Опасная группа для сборной России, новая встреча Аргентины с Нигерией и другие мысли по жребию ЧМ-2018.

Тем временем в Манчестере, куда совсем скоро на последний групповой матч Лиги чемпионов отправится московский ЦСКА, уже вовсю царит рождественское настроение. Вот и ель перед «Олд Траффорд» уже установили и нарядили.

Новый год уже вовсю празднуют и в Санкт-Петербурге. Вот такая миниатюра: зенитовские аргентинцы радуются снегу.

Ну и закончим ещё одной снежной зарисовкой, только уже из Москвы. До чемпионата мира ещё полгода, а исландские фанаты уже на Красной площади! Наш корреспондент Григорий Телингатер встретил одного из «викингов».