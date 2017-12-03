10 матчей группового этапа ЧМ, на которые вы обязаны купить билеты

Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

15 июня. Сочи. Португалия — Испания

Один из самых статусных матчей группового этапа. В группе В пересеклись действующий чемпион Европы и экс-чемпион мира. Несмотря на то, что золотое поколение испанцев образца 2010 года в большинстве своём уже повесило бутсы на гвоздь, на подходе новые голодные до побед звёзды во главе с Иско, Де Хеа и Асенсио. В совокупности с колоссальным опытом Бускетса, Иньесты, Пике и прочих из старой гвардии у Испании получается впечатляющий состав. Если Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду вновь смогут удивить всех и остановят эту машину, то им нужно будет поставить ещё с десяток памятников на родине. Главное, не как в аэропорту Мадейры.

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16 июня. Москва, «Спартак». Аргентина — Исландия

В смой сумасшедшей группе пересеклись сразу несколько ярких и играющих в открытый футбол команд. Откроет квартет встреча Аргентины и Исландии, двух команд, не похожих друг на друга ничем. Хорхе Сампаоли не знает, куда девать всех своих звёзд и по полной использует возможности только главной. Тренер исландцев Хейдер Хадльгримссон наоборот выбирает лучших среди нескольких сотен футболистов на всю страну. И эти два десятка парней выкладываются на 146%. С подобными соперниками у аргентинцев в отборе всегда были сложности, так что не спешите записывать три очка Месси и Ко.

17 июня. Москва, «Лужники». Германия — Мексика

Да-да, всё верно, эти команды совсем недавно пересекались в России — наверняка многие помнят полуфинал Кубка Конфедерация на стадионе «Фишт». В группе F следующим летом нас ждёт небольшой флешбек в лето прошлое, когда Германия разгромила наших очередных обидчиков. Правда, совсем не факт, что на этот раз игра пойдёт по тому же сценарию. Аргументы? Да хотя бы просто потому что это чемпионат мира и на нём может быть всё, что угодно.

17 июня. Ростов-на-Дону. Бразилия — Швейцария

Неймар сотоварищи очень круто смотрелись на фоне оппонентов в Южной Америке и просто не знали себе равных во время отбора. Но что будет в играх с отлаженными механизмами европейских сборных — большой вопрос. Да, у Швейцарии сейчас нет звёзд даже масштаба Александра Фрая, но эта команда вообще должна была отбираться на чемпионат мира напрямую и пара своих фишек у неё есть. Владимир Петкович вполне может нашаманить в схемах так, что Йоан Джуру «съест» любую из бразильских прим.

21 июня. Нижний Новгород. Аргентина — Хорватия

По скромному мнению автора, возможно, самый зрелищный матч группового этапа, который нам предстоит увидеть. Аргентина и Хорватия — две сборные, которые редко играют в «сушняк» и постоянно устраивают первоклассные шоу. У обеих команд не всё идеально в обороне, но заруба полузащиты хорватов во главе с Модричем и атаки «альбиселесте» под предводительством сами знаете кого подарит Нижнему Новгороду шоу, которого тут не было очень давно.

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25 июня. Самара. Уругвай — Россия

Можно сколько угодно писать, что это встреча фаворита с андердогом, но в этом матче точно будут кровь и мясо. Хотя бы потому, что с большой долей вероятности он будет определять судьбу выхода в плей-офф. О сборной России вы и так всё прекрасно знаете, потому больше ничего писать не будем. Чтобы не сглазить.

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26 июня. Ростов-на-Дону. Исландия — Хорватия

И снова карусельная группа D. Если вдруг Аргентина соберётся и решит вопрос о выходе из квартета заранее, то именно в этой игре будет определяться, кто ухватит последний билет в плей-офф. Горячие парни с Балкан против нордических скандинавов, толпы колоритных и запоминающихся болельщиков, ну и такая же зажигательная игра. Всё под гарантию. Ростовчанам и всем жителям краснодарского края посещение стадиона крайне рекомендуется.

26 июня. Москва, «Лужники». Дания — Франция

У французов подошло сумасшедшее поколение, которое может вернуть славные времена Блана, Зидана и Бартеза. Эти парни и впрямь способны на многое и точно должны нас удивить чем-то необычным. Ну а Дания — команда одной звезды, Кристиана Эриксена, которая просто выходит на поле и очень регулярно добивается нужного результата. Всем тем, кто хочет в живую увидеть волшебство в исполнении лорда Бендтнера — срочно в кассы!

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27 июня. Москва, стадион «Спартак». Бразилия — Сербия

В Сербии очень близко к сердцу принимают успехи и провалы своих в спорте. Белград каждый раз стоит на ушах, когда Новак Джокович берёт очередной трофей. В Москве наплыв братьев-сербов обещает быть как никогда масштабным. Если собираетесь их поддержать в самом трудном матче группы — welcome. Ну и просмотр игры Коутиньо, Жезуса и Неймара вживую как отличный бонус.

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28 июня. Калининград. Англия — Бельгия

Неудачники финальных турниров последних лет в очной встрече будут выяснять отношения в заключительном туре. Очень вероятно, что обе команды досрочно обеспечат себе выход в плей-офф, в соперниках — не самые мощные Тунис и Панама. Ну уж если в предыдущих турах вдруг случится сенсация и кто-то из фаворитов потеряет очки, то в этом матче мы можем увидеть очередной позор одной из двух напичканной звёздами сборных.