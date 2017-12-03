Как «Локомотив» выиграл сложнейший матч в сезоне

«Это сложнейшие три очка в сезоне», – сказал Юрий Сёмин после матча с «Рубином». Никаких эмоций, всё действительно так: лучшая команда Премьер-Лиги по игре на контратаках испытала проблемы против «Рубина», где при всех проблемах уже сколочена одна из сильнейших оборон чемпионата. Против ЦСКА, «Зенита», «Спартака» было много свободного пространства, Курбан Бердыев же его почти исключил. И всё равно «Локомотив» вырвал победу под финальный свисток. Второй матч кряду.

Лидерство «Локо» смотрится удивительно на фоне сторонних факторов. Юрия Сёмина называют динозавром, а тараканы в голове тренера порой вызывают улыбку (он искренне считает белые футболки фартовыми, а Джефферсона Фарфана первое время называл Форланом). Его команду бестолково критикуют за антифутбол, делая эту мысль чуть ли не главной в оценке «Локомотива» – слышать это смешно. Матч с «Рубином» стал типичным для нынешнего «Локо», а сторонние болельщики могут только кидать претензии: «но всё это так несправедливо…».

Но «Рубин» доставил столько проблем!

Это правда. Встреча с сильным тактиком нужна была «Локомотиву», чтобы охладить чемпионские мысли. Юрий Сёмин на фоне сложности матча с «Рубином» даже оговорился: «С другими командами из верхней части таблицы нам было легче». Казанцы сейчас в одном очке от стыковых матчей, не выигрывают 7 матчей кряду, не забивают – 4 кряду, но у них есть Курбан Бердыев, гарантирующий проблемы любому сопернику. В Черкизово так и случилось, Бердыев надавил на главные болевые точки лидера.

Самая серьёзная проблема «Локомотива» – позиционная игра в центре поля. Ни один напарник Игоря Денисова не решил трудности коммуникации в опорной зоне, понимания, как хавбеки работали именно в паре. Коломейцев – уже четвёртый напарник Денисова в сезоне, и он тоже не смог побороть тактическую болезнь. Признаки недуга – проигранная зона подбора, проблемы при переходе из атаки в оборону, позиционные ошибки в прессинге и недостаточная компактность. Один из лучших моментов в первом тайме «Рубин» создал, когда «Локомотив» неудачно пошёл в давление – все линии как бы работали сами по себе. Так первый пас из глубины стал проблемой: Коломейцев и Денисов разобрали своих соперников, получили передачу между собой, а Канунникова никто из защитников не поджал.

Пасом Канунников находит Морица Бауэра, и защитник первым же касанием тащит мяч в зону, где всё ещё потеряна плотность. Свой удар Бауэр нанёс из центральной зоны, и Кверквелия своим блоком спас «Локомотив» от серьёзных неприятностей.

Ещё сложнее матч для «Локомотива» сделал кадровый дефицит. После холодного приёма в Хабаровске выбыл Владислав Игнатьев, и его потеря больно ударила по атакующей игре «Локо». Виталий Денисов выполняет схожие функции в начальной стадии атаки, но не совершает рывки в штрафную (плюс «Рубин» на фланге совсем ничего не позволял). А при обороне Денисов стал мишенью казанцев – Бауэр в первом тайме уничтожил защитника «Локо». На Бауэра казанцы грузили и при длинных передачах вратаря, и при разгоне в контратаку. Когда «Рубин» доводил атаку до левого края, навес шёл тоже в зону Денисова. Конечно, это тоже установка Бердыева.

Правый защитник доставлял проблемы другого характера. На Пейчиновича «Рубин» давил при начале атаки москвичей, вынуждая защитника пасовать назад вратарю. И в первом тайме, и на старте второго Пейчинович принимал мяч, затягивал с быстрым решением, пасовал Коченкову и фактически отдавал мяч «Рубину» – у нынешнего вратаря «Локо» длинные передачи не идут.

Полузащитники ошибаются в выборе позиции и на флангах. При атаке Фернандеш и братья Миранчуки включают фантазию и возникают в любой точке поля, но без мяча им часто не хватает чутья, чтобы занять правильную позицию. Фернандеш и Антон Миранчук могут и банально недоработать в отборе, и свалиться в центр, оставляя фланг открытым. Вчера в Черкизово страдал именно край Виталия Денисова.

«Рубин» не был ощутимо сильнее «Локомотива», но примерно до 60-й минуты вёл игру с позиции силы. Второй выездной матч кряду казанцы забрали себе мяч на постоянное владение и полностью выключили атаку «железнодорожников»: до 55-й минуты они вообще не били по воротам. Джефферсон Фарфан сделал всего 21 касание за первый тайм, причём не в центральной зоне, а ближе к левому флангу – «Рубин» успешно выжимал из игры и перуанца.

Но «Локомотив» ничего не сделал для победы!

Два фактора всё-таки оказались очень важными.

1. С заменой Михалика на Тарасова «Локомотив» перестроился на тактику 3-4-2-1. Странно, что Сёмин считает схему 4-2-3-1 более атакующей. Странно, что смена расстановки случилась не в перерыве, а совпала с заменой. Странно, что Дмитрий Тарасов стал левым центральным защитником. Всё это странно, но ясна идея – Миранчук, Эдер и иногда Фернандеш должны были создавать ситуацию 3v3, стягивая на себя внимание. Это работало: пока защитники «Рубина» передавали игроков друг другу, они находили свободное пространство. Когда свой шанс упускал Фернандеш, португалец остался вообще без опеки – Цакташ передал Ману Навасу, Навас убежал накрывать Эдера, а Кудряшов играл по Фарфану.

2. «Рубин» потопила индивидуальная ошибка. И так не впервые в сезоне. Сесар Навас, ставший совсем неповоротливым, стал жертвой высокой линии защиты и сорвал потенциальный выход Эдера 1 на 1, но главную ошибку совершил не он, а Мийо Цакташ. Хорват получил мяч на чужой трети и сделал пас направо, на Бауэра, но отдал очень предсказуемо и слабо. Если бы не Коломейцев, передачу мог перехватить Лысов.

Вина Курбана Бердыева здесь только в одном – он меняет схему, перестраивая вроде бы найденный баланс, и часто не попадает с решениями. В последних матчах Магомед Оздоев закрепился у Бердыева как третий по важности для атаки игрок «Рубина», выполняя амплуа Александра Ерохина. В Черкизово же вышел Цакташ, менее полезный без мяча. И, как выяснилось, в атаке тоже непродуктивный.

В большинстве «Локомотив» доводил атаки уже до верного. Фарфан, ставший правым латералем сразу после перехода на 3-4-2-1, завалился в центр нападения, помогал им в штрафной и Коломейцев. «Рубин» удалось поймать ещё на одной ошибке без мяча, которую сделал Оздоев: он слишком глубоко опустился, не задержался на второй линии прессинга и не успел накрыть Тарасова. При правильном выборе позиции Оздоева можно было бы отбиться и здесь, а в результате мяч был беспрепятственно доставлен на левый фланг. Защита «Рубина» же оказалась расшатанной.

Но по числам «Локомотив» не заслуживает лидерство!

Погодите. Мало того, что числа часто поддаются неверной интерпретации (пусть икают те, кто считает осенний матч ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» равным из-за равного количества ударов), так ещё нас склонны обманывать числа, которым мы готовы доверять. После вчерашнего матча с «Рубином» продвинутые болельщики, знающие про xG, оверперформинг и математические регрессии, заговорили об отскоке «Локо» и несправедливости набора очков. Хоть каких-то. Аргумент один – xG-карта матча. Для начала, при таком разбросе ожидаемых голов «Локомотив» заслужил как минимум ничью – для победы достаточной считается разница в 0,6-0,7 xG, здесь же она составляет жалкие 0,15.

Второй момент. Почти все существующие в природе xG-модели, в том числе русские, завязаны на данных Opta: работники компании сами назначают код каждого удара, забивая для него данные (какой частью тела он нанесён, откуда, после какого типа передачи) и назначая статус удара. Очень опасный момент будет награждён статусом явного голевого, и в xG-моделях он отразится. Однако Opta считает нашу Премьер-Лигу очень некачественно, и карты матча «Локомотива» с «Рубином» для такой оценки достаточно. Вся аргументация болельщиков с отскоком, завязанная на преимуществе «Рубина» по xG, разбивается после одного просмотра видео – свой якобы самый опасный момент казанцы создали, когда судья СВИСТНУЛ ОФСАЙД. Одна ошибка попадает во все формулы и в головы сверхразумов, которые увидят в Черкизово отскок.

По сезонной xG-таблице «Локомотив» действительно не лучший в чемпионате. Четвёртый (33,50 ожидаемых очков – у «Зенита», ЦСКА и «Спартака» больше). Но здесь стоит вспомнить таблицу Премьер-Лиги по прошлому сезону.

Если так нужно числовое объяснение успеха «Локомотива», то вот оно: «железнодорожники» были хороши по ожидаемым голам и в прошлом сезоне. Команду подводили необязательные пожары в защите и глупые пропущенные голы в концовках, но по формулам она была третьей. В итоговой таблице Премьер-Лиги – восьмой. Это андерперформинг, то есть выступление ниже ожидаемого уровня. Сейчас «Локомотив» поглотил обратный процесс, оверперформинг, но параллельно команда Юрия Сёмина стала ещё и создавать больше моментов – средний xG «Локо» за матч на 0,17 больше, чем в прошлом сезоне. Все расклады дают чёткое понимание, что по уровню создания и допущения моментов «Локо» – 3-я команда по силе в лиге после «Зенита» и ЦСКА, и не нужно винить команду Палыча в избыточном везении: возвращается то, что не было забито в прошлом сезоне, с добавкой остроты в атаке.

Ещё порция чисел, помогающая понять природу успеха «Локомотива» – таблица явных голевых моментов. Игру в атаке и защите они не отражают, но объясняют, насколько грамотно команда создаёт свои моменты и встречает моменты соперника. Итак: атака «Локо» среди лучших по созданию Big Chances, оборона «железнодорожников» по этим же данным – лучшая в лиге, а по набранным в виртуальной таблице очкам «Локо» идёт с отрывом от ЦСКА в 5 очков.

Конечно же, это череда отскоков и бешеный фарт.

Но…

Но есть ещё серия аргументов, кочующих из текста в текст, когда я разбираю «Локомотив».

1. «Железнодорожники» среди лучших команд Премьер-Лиги по продвижению мяча вперёд, а в тройке лучших игроков чемпионата – сразу двое из «Локо». Ману Фернандеш отрезает своими передачами и приёмом передач из глубины 2159 соперников, Алексей Миранчук – 2110: лишь Доменико Кришито делает больший объём работы по продвижению мяча. По отрезанию защитников, Impect, сразу четыре игрока «Локо» в топ-20 Премьер-Лиги – Фернандеш (2-й в РФПЛ), оба Миранчука и Владислав Игнатьев. Предвижу вопрос: да, Игнатьев набивает сильные числа за счёт таких вот проникающих передач.

Impect-статистика имеет серьёзную корреляцию с итоговым результатом (0,6-0,7), и ни одна команда в лиге не имеет такого количества игроков, часто отрезающих оборону. У «Зенита» – Кришито и Паредес, у «Спартака» – Фернандо и Промес, у ЦСКА – Головин, Натхо и Дзагоев. Четвёрки нет ни у кого.

2. «Локомотив» лучше всех в Премьер-Лиге доводит атаки до ударных точек. Дальние удары используются только в экстренных случаях при насыщенной защите. Главная ставка – на максимальное насыщение штрафной и удары с убойных позиций (причём Палыч додумался до этого раньше, чем многие тренеры, аналитики и xG-адепты). Момент при подаче с фланга не совсем показателен, но под навес в штрафную забегает сразу четыре игрока «Локомотива»: три караулят там мяч ещё до подачи, четвёртый, Алексей Миранчук, делает забегание и насыщает зону. Это не навал, а уже привычная стратегия, которая увеличивает вероятность гола с добивания, после отскока.

3. «Локомотив» отлично готов физически. Самое новое лицо в команде, Михаил Лысов, появилось после летних сборов – 18-летний парнишка сдал беговые тесты на уровне мужиков, и Юрий Сёмин сразу нашёл любимчика в «молодёжке». Изначально Лысова подтянули в состав, чтобы он неустанно вспахивал фланг все 90 минут. Такие акценты обычны для Юр Палыча, так что не стоит удивляться, что сильные в физике игроки – Лысов, Коломейцев, Фарфан – становятся для «Локо» важными или вовсе ключевыми.

4. И ещё важное. Делая акцент на числах, нельзя забывать психологическую составляющую. Сейчас игроки «Локомотива» сплочены вокруг Юрия Сёмина – каждый из лидеров команды может быть по-своему благодарен тренеру. Доверие Фарфану совпало с реальными шансами сборной Перу пробиться на чемпионат мира, что стало для Фокиты лучшей мотивацией. Ману Фернандеша Сёмин вытащил из дубля. Алексею Миранчуку – доверял и прочищал мозги через прессу, огораживая от влияния агентов. Антона сразу убедил в важности для «Локомотива».

Брат-2. Антон Миранчук теперь тоже ключевой игрок «Локомотива» От чемпионата Эстонии до сборной России и лидерства в Премьер-Лиге – меньше чем за год.

Их окрыляет доверие Сёмина, их форма и уверенность передаются всей команде, лидеры в каждой линии доказывают, что они настоящие лидеры. Так и рождаются голы в концовках, когда давление надо ещё чуть-чуть взвинтить.

Так и рождается лидерство.