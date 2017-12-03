«Он мог бы спасти Титаник». 14 сейвов Де Хеа в шутках и мемах

Для начала, оцените карту голевых моментов. По xG (ожидаемым голам) счёт должен быть между 4:2 и 5:2. В пользу «Арсенала».

Если вы вдруг всё пропустили, посмотреть нарезку сейвов вы можете в этом видео в аккаунте Firdaus Dawson в «твиттере». Не благодарите. Жозе Моуринью после матча сказал, что увидел «игру лучшего вратаря в мире». Де Хеа сделал 14 сейвов: он повторил лучший результат в АПЛ за всё время, что там ведут эту статистику. Арсен Венгер назвал его «Лучшим игроком матча с отрывом в пару километров».

Четыре совета ЦСКА на матч с «Юнайтед» по итогам бешеной игры с «Арсеналом» На «Олд Траффорд» с таким «МЮ» будет весело и страшно.

После игры «твиттер» оказался захвачен шутками про Де Хеа.

Что мог спасти Давид Де Хеа?

«Титаник»

Динозавров

Рэпера Тупака Шакура

Музыканта Фелу

Героя «Игры престолов» Неда Старка

Супермена

Девственность порнозвезды Мии Халифы

И это далеко не всё

Муфасу из мультфильма «Король лев».

Маму оленёнка Бэмби.

Президента Джона Кеннеди.

Ещё несколько версий. Спасение «Титаника» пользуется популярностью.

Опрос. Кто может спасти планету от злого бога Таноса из комиксов? Лайк за «Мстителей», ретвит – за Де Хеа.

Ещё одна милая шутка. Де Хеа может спасти твои отношения.

Секрет Давида в количестве рук

Видео можно посмотреть в аккаунте @vishalokhande в «твиттере».

Знаете, сколько сейчас стоит трансфер Де Хеа? Объясняет Дональд Трамп.

Видео можно посмотреть в паблике @Utdology в «твиттере».

Сломанный факс должен занять достойное место в музее «МЮ».