Зимний чемпион – это серьёзно? 5 вдохновляющих примеров для «Локомотива»

Трудовой победой над застёгнутым на все пуговицы «Рубином» столичный «Локомотив» обеспечил себе единоличное лидерство в РФПЛ как минимум до марта. В лучшем для себя случае «Зенит» может подсократить отставание от «железнодорожников» в заключительном туре года, но не догнать. Трофеев за этот «зимнее чемпионство» не вручают, медалей на шею не вешают, однако ценность промежуточного успеха не только моральным удовлетворением измеряется. Как показывает практика, лидер первой части сезона зачастую первым и приходит на финиш. Исключение из этого правила было ровно одно – на то оно и исключение.

2011/12

Зимний чемпион – «Зенит». Процент набранных очков – 68,4.



Чемпион – «Зенит».



Переходной чемпионат между «советской» формулой проведения и «европейской» не уместился в один календарный год, растянувшись фактически на полтора. Естественно, что на столь длительной дистанции команды не избежали спадов – этим, а также нестабильностью лидеров, и объясняется относительно невысокий показатель зимнего чемпиона – менее 70% набранных очков. Тем не менее по весне, когда суммарный уровень сопротивления значительно повысился (фавориты играли только с фаворитами, а аутсайдеры – с аутсайдерами), «Зенит» не только не растерял преимущества над конкурентами – нарастил его. Итоговый отрыв петербуржцев от «Спартака» составил 13 очков.

2012/13

Зимний чемпион – ЦСКА. Процент набранных очков – 75,4.



Чемпион – ЦСКА.



В ходе первого осенне-весеннего сезона стандартного формата сразу пять команд успели полидировать до наступления зимы – «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Терек» (представьте себе, было и такое) и «Анжи», но начиная с 13-го тура «армейцы» никого не пускали на передовую позицию. Двухочковое преимущество красно-синих над звёздной махачкалинской братией по итогам первой части сезона обещало увлекательную концовку, однако её не получилось. Конкуренты банально не выдержали темпа, взятого ЦСКА. Единственное, что удалось «Зениту», это выдавить «Анжи» из зоны Лиги чемпионов.

2013/14

Зимний чемпион – «Зенит». Процент набранных очков – 70.



Чемпион – ЦСКА.



Чемпионат четырёхлетней давности выдался по-настоящему огненным. О градусе накала в нём красноречиво скажут двоевластие «Зенита» с «Локомотивом» и очко отрыва пары лидеров от «Спартака» по итогам 19 игровых дней. Будущий чемпион по итогам половины лета, всей осени и кусочка зимы устроился на скромной пятой позиции. Но когда разогнался, остановить его никто не смог. После поражения в дерби от «Динамо» в стартовом туре 2014 года более ЦСКА очков не терял. 30 из 30 выбил! Феноменальный весенний спурт и обеспечил «армейцам» второй подряд титул. Ни до, ни после ЦСКА такой фокус никто не проворачивал.

2014/15

Зимний чемпион – «Зенит». Процент набранных очков – 80,3.



Чемпион – «Зенит».



Пожалуй, самый скучный сезон с точки зрения «золотой» интриги. Романтики от футбола болезненно морщились от прагматичного стиля Виллаш-Боаша (школа Моуринью), но умения брать своё у молодого португальского Мистера было не отнять. Его «Зенит» лидировал со второго по 30-й тур включительно.

2015/16

Зимний чемпион – ЦСКА. Процент набранных очков – 68,5.



Чемпион – ЦСКА.



Пожалуй, больше всего нервных клеток у Леонида Слуцкого сожрал третий поход за чемпионским кубком. Благодаря похвальному упрямству суровых ростовских мужиков, впервые в жизни охваченных «золотой лихорадкой», интрига в чемпионате сохранялась до последнего судейского свистка в Казани. Не соверши капитан «армейцев» Акинфеев свой знаменитый двойной сейв в столице Татарстана, у трофея скорее всего появился бы новый обладатель. Абсолютно новый. С огромным трудом и колоссальными моральными издержками москвичи удержали минимальное преимущество над «Рубином» и довели до логического конца начатое осенью. По итогам первого этапа сезона преимущество ЦСКА над «Ростовом» исчислялось тремя пунктами.

2016/17

Зимний чемпион – «Спартак». Процент набранных очков – 78,4.



Чемпион – «Спартак».



Чемпионский «Спартак» отличала удивительная бескомпромиссность: за первые 17 туров сезона красно-белые только раз довольствовались миром («Зенит» с ЦСКА на этом отрезке в пять раз чаще делили очки с противниками). Поднявшись на табличную вершину после четвёртого тура, более столичный клуб с неё не спускался, обеспечив себе трофей досрочно.

2017/18

Зимний чемпион – «Локомотив».



Вполне чемпионского графика – 73,7% очков – придерживается «Локомотив». Победы в первом круге над всеми прямыми конкурентами (над ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом» – в гостях!) лишний раз подтвердили серьёзность намерений красно-зелёных. В сложившейся ситуации рассуждения о месте в пятёрке выглядят плохо скрываемым лукавством. Пора откровенно признать: «Локо» – главный фаворит сезона.