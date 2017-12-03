«Он летит, как скорый поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта

6 декабря Мохамед Салах сыграет в Лиге чемпионов против «Спартака», а через полгода – против сборной России на чемпионате мира.

В деревне Нагриг, откуда родом Мохамед Салах, есть школа имени Мохамеда Салаха, а скоро появится молодёжный центр имени Салаха. Нет, это не завышенное самомнение футболиста или его бизнес-план по раскрутке в Египте. Мэр деревушки Махер Шетия запредельно гордится самым известным жителем: «Мало того что Салах выделил нашу деревню на карте мира. Он также даёт деньги на благотворительность. В деревне он построил школу, которая стоит миллионы. Он пожертвовал деньги для больницы Базиун на вентиляционную комнату, препараты и машины скорой помощи».

Культ Салаха никого из деревенских не бесит. Журналисты китайского новостного агентства «Синьхуа» прилетали в Нагриг, чтобы походить по следам Салаха, и поняли, что для местных детей и родителей карьера Салаха – эталон. Его приводят в пример, из-за него в деревне подключают спортивные каналы, дети играют в майках с его фамилией. В восемь лет Салах играл дома в PlayStation за «Ливерпуль» с Хююпя, Каррагером и Джеррардом в составе. Спустя 17 лет – перенёсся в реальность и играет за настоящий «Ливерпуль».

Он был левым защитником

Звездой Мохамед Салах стал как правый вингер, взрывающий свой фланг. Но место ближе к атаке главная египетская звезда вымолила… слезами. 10 лет назад многие египетские молодёжные команды, и «Аль-Мокавлун» Салаха в том числе, использовали ту же расстановку, что и сборная Египта, король Африки тех лет – 3-5-2. Салах в ней играл или левого латераля, покрывавшего фланг целиком, или левого центрального защитника. Почти как сейчас.

«У нас был очень жёсткий и тяжёлый матч с прямым конкурентом, который мы выиграли 4:0, – вспоминает Саид Аль-Шешени, тренер Салаха в команде U16. – В раздевалке праздновали все, кроме Мо Салаха. Он плакал, потому что в таком важном матче не забил. Он изо всех сил пытался покрыть большое расстояние и убежать в атаку. Я понял, насколько сильно Салах хочет забивать». После матча Аль-Шешени присел к Салаху и сказал, что попробует использовать его скорость у чужих ворот. Получилось неплохо – в командах U16 и U17 Салах настрелял 35 мячей.

Аль-Шешени и ещё один тренер, Мохамед Радван, ввели отдельные тренировки для Салаха. Мохамед слишком долго держал мяч, он отскакивал от него, как от стенки, и эта проблема переехала с Салахом даже в швейцарский «Базель». Только к тому времени Мо успели немного «обтесать» – поставили технику и научили продуктивно бежать с мячом на скорости. «После успешного сезона я сидел с ним и капитаном команды, говорил ему, что настало время быть лидером и думать о том, чтобы играть в Европе», – рассказывал Радван, главный тренер основного состава «Аль-Мокавлун». Правда, следующий сезон из-за трагедии в Порт-Саиде был сорван: египетский чемпионат отменили, а Салаху осталось играть только за молодёжную сборную страны.

Мохамед Салах в сборной Египта Фото: Reuters

Он попадал в скандал из-за поцелуя в щёку

Сборная Египта готовилась к африканским играм, ездила по товарищеским матчам, и одной из остановок была база «Базеля» – швейцарцы позвали спарринг-партнёра после завоевания чемпионства. Египтяне выиграли 4:3, а Салах забил два мяча, выйдя на замену. Через несколько дней Салаха утащили в «Базель» и не продешевили: спустя три месяца Мохамед засверкал на Олимпиаде. После ударного выступления за сборную Египта за Салаха запросили бы больше.

В Базеле Мо Салах первым делом нашёл египетских друзей в городе, потом пережил самое большое потрясение в карьере: загубил выход один на один в квалификации Лиги чемпионов с «Мёльде», а потом жалел об этом в момент пенальти в ворота «Базеля». Тогда Ян Зоммер отбил мяч и пустил швейцарцев в следующий раунд квалификации, но там «Базель» проиграл румынскому «Клужу», и Салах начал жалеть о своём выборе. Египетским журналистам он говорил, что выбрал «Базель» только ради Лиги чемпионов.

Но пришлось пахать в швейцарском чемпионате. Салах выдал мощный сезон – забил 10 мячей, сделал 11 голевых передач, очень неожиданно выиграл с «Базелем» титул (чемпионство «Базеля» вообще невероятно редкая штука) и получил приз лучшему молодому игроку Швейцарии. На гала-вечере Мохамед поцеловал в щёку девушку, вручавшую приз, а на следующий день изумлённо читал египетские газеты: там Салаха рисовали аморальным ненавистником традиционных ценностей. Салах только удивлялся реакции: «Где бы я ни был в Швейцарии, мне аплодируют, пока египетские фанаты ненавидят меня».

Он поменял имя дочери из-за казино

Мусульманские и политические ценности бьют и по самому Салаху. В 2012-м «Базелю» выпало играть в квалификации Лиги чемпионов с израильским «Маккаби», и Салах, движимый конфликтом Израиля и Палестины, сказал, что отказывается пожимать руки игрокам «Маккаби». Изначально вообще думал отказаться от выхода на поле, но после серии публикаций в египетских СМИ передумал. Обещание Салах сдержал – во время предматчевого рукопожатия он присел завязывать шнурки, а после стыков и падений вместо рук соперников поднимался за предплечье. «Базель» выиграл, и Салах выдал: «Сионистский флаг не должен запятнать Лигу чемпионов».

В Базеле Салах нашёл мечеть, постоянно ходил туда молиться, а при 35-градусной жаре отказывался пить во время перерыва на водопой – говорил, что из-за Рамадана. Питание в клубной столовой тоже выстроил по своей вере.

На свою свадьбу Салах пригласил весь Нагриг, а дочку назвал Маккой. Изначально Мохамед хотел назвать её в честь Мекки – города, куда хотел совершить паломничество, – а потом подумал, что имя девочки будет созвучно с названием сети казино «Мекка Бинго». И решил изменить написание имени дочери. О том, что название города из-за казино не поменяют, Салах вряд ли думал.

Salah Pizza

Единственное место, где у Мохамеда Салаха не получилось, – «Челси». Вряд ли это из-за того, что владельцем клуба был Роман Абрамович с ненавистными религиозными взглядами. Сам Салах говорил, что приезжал в «Челси» ребёнком, а Жозе Моуринью не двигал египтянина ко взрослению. Мо стал самым быстрым игроком АПЛ по средней скорости в первом же сезоне (за 20 км/ч), но играл мало, шансами пользовался редко. В стиле Моуринью Салаху не хватало оборонительной грамотности – кстати, за её нехватку Салаха отчитывал и Клопп, – а также банальной физики. «Он даже на футболиста не был похож!» – смеётся Фил Томпсон, бывший защитник «Ливерпуля».

Салах продержался в Лондоне всего год, а потом в «Челси» внезапно решили, что Хуан Куадрадо с теми же проблемами качественно усилит команду. Салаха скинули во Флоренцию, где всё сразу пошло как по маслу. Мохамед стал забивать в каждом втором матче, положил дубль «Ювентусу», а после голов молился и указывал на номер 74 – количество погибших на стадионе в Порт-Саиде. К началу февраля во Флоренции уже придумали песню в честь Салаха, к концу зимы – Salah Pizza в одной из пиццерий. В пиццу Салаха добавляли моцареллу, пармезан, сыр из молока буйвола и белые грибы. Летом 2015-го Салах отказался играть за «Фиорентину» после ухода тренера, Винченцо Монтеллы, свинтил в Рим, заиграл у Лучано Спаллетти, а флорентийскую пиццу переименовали в честь Паулу Соузы.

Спустя два года разрыва на фланге «Ромы» Салах перешёл в «Ливерпуль» и снова попал в свою стихию. У красных много проблем, но быстрые атаки с дикой скоростью стали визитной карточкой «Ливерпуля» и сохранились в нынешнем сезоне. Когда Мохамеду Салаху дают пространство, он беспощаден, и статистика рисует египтянина главным, кто спасает средний сезон «Ливерпуля». К декабрю Салах забил уже 17 мячей, хотя после Луиса Суареса никто из мерсисайдцев не забивал и 15. «Он умён, и никто не может его поймать», – говорит о Салахе Садио Мане, помощник Мо по убойной атаке «Ливерпуля».

В трёх стартовых турах Лиги чемпионов Салаха дважды признавали лучшим игроком турнира. Пролёт случился только в Москве, когда «Ливерпуль» играл со «Спартаком». Георгий Джикия и Илья Кутепов дружно остались под впечатлением от египтянина. «Бегать за Салахом врагу не пожелаю», – говорил Джикия, надеясь, что Дмитрий Комбаров к матчу с «Ливерпулем» будет здоров. «Салах бежит, словно скорый поезд Москва – Питер. Пошёл вперёд – и догоняй его потом», – добавлял Илья Кутепов.

6 декабря на «Энфилде» Джикия и Кутепов снова будут пытаться догнать египетскую ракету.

Илья Кутепов против Мохамеда Салаха Фото: Reuters

Осенью Мо Салах осуществил для Египта свою главную мечту – вывел родную страну на чемпионат мира. Решающий гол Салах забил конголезцам на 96-й минуте, и весь Египет тогда сошёл с ума. Одним из сумасшедших стал местный нефтяной магнат, предложивший Салаху роскошную виллу за гол в ворота ДР Конго. Мохамед отказался и попросил вложить деньги в родной Нагриг.

За мечтой Салах побежит быстрее, чем за деньгами.