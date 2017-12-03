Роскошные мячи Смолова и Мамаева спасают «Краснодар»: лучшие голы тура

Обзоры лучших голов тура возвращаются. И очень здорово, что ту красоту, которую назабивали команды в этом туре, есть возможность оценить во всей красе. Не будем тянуть!
5. Иван Обляков, «Уфа»
(«Уфа» — «Амкар» — 3:0, 80-я минута – 3:0)
«Уфа» раз за разом пользовалась разрывами «Амкара» на правом фланге обороны и грузила туда мяч на Игбуна. Под конец игры он снова оказался на углу штрафной пермяков, эффектно обыграл защитника и выкатил мяч на Облякова, которому оставалось только не промазать.
4. Денис Глушаков, «Спартак»
(«Арсенал» — «Спартак» — 0:1, 90-я минута, 0:1)
Илья Кутепов уверен, что в такую погоду нельзя играть в футбол. Тем ценнее очередной важнейший гол Глушакова в снежной Туле. Луис Адриано получил проникающую передачу в штрафную и прострелил в центр, где Денис опередил защитника и переправил мяч в дальний угол.
3. Павел Мамаев, «Краснодар»
(«Краснодар» — «Ахмат» — 3:2, 68-я минута – 2:2)
Андреас Гранквист не реализовал пенальти, но спустя пару минут в стиле заправского форварда уложил защитника и выкатил пас На Перейру. Маурисио вовремя переадресовал мяч на Мамаева, и тот уложил мяч в сетку.
2. Фёдор Смолов, «Краснодар»
(«Краснодар» — «Ахмат» — 3:2, 52-я минута – 1:2)
Фёдор Смолов в перерыве матча с «Ахматом», когда его команда «горела» 0:2, сказал, что так играть нельзя. На второй тайм вышел заряженный «Краснодар», который не оставил гостям шансов. Отличная комбинация уж на 7-й минуте второй половины встречи позволила «быкам» вернуться в игру.
1. Александр Головин, ЦСКА
(ЦСКА – «Тосно» — 6:0, 58-я минута, 5:0)
Ну а это просто роскошь. Александр Головин нередко бьёт с дальних дистанций, но его выстрелы редко получаются сверхопасными. «Тосно» не повезло – молодой полузащитник ЦСКА положил мяч в девятку так, что не достал бы и Давид Де Хеа. В «Манчестере» такой удар пришёлся бы очень кстати.