Палоп, египтянин и спасатель «Беневенто». Важнейшие голы вратарей в футболе

Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принёс своей команде первое очко в Серии А. Вспоминаем другие ценные голы голкиперов с игры.

Альберто Бриньоли

Новичок Серии А «Беневенто» установил антирекорд, проиграв все 14 матчей со старта чемпионата. В домашнем матче с «Миланом», на посту главного тренера которого дебютировал Дженнаро Гаттузо, должно было состояться 15-е поражение. После 90 минут игры хозяева уступали со счётом 1:2, но в концовке случилось футбольное чудо. На пятой минуте компенсированного времени арендованный у «Ювентуса» голкипер Бриньоли прибежал в штрафную гостей на подачу штрафного и ударом головой в прыжке поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы. «Беневенто» наконец-то удалось набрать первое очко, а Бриньоли испортил премьеру Гаттузо.

«Это трудно описать словами, – делился эмоциями после матча счастливый Бриньоли. – Я просто надеялся на лучшее. На последних секундах встречи при 1:2 нам было нечего терять, поэтому отправился в штрафную, закрыл глаза и прыгнул. Из этого получился скорее прыжок вратаря, а не нападающего!»

Видео гола Альберто Бриньоли в YouTube.

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Джимми Гласс

Английский голкипер – легенда «Карлайл Юнайтед». Даже несмотря на то что он выступал за этот клуб всего сезон на правах аренды и сыграл лишь три матча. В 1999 году «Карлайл» находился в шаге от вылета из четвёртого дивизиона. В заключительном туре команде Гласса требовалась только победа, но к 90-й минуте счёт был 1:1. Джимми решил подключиться на угловой, который в результате завершился его голом. Голкипер преуспел на добивании. В тот день весь Карлайл сошёл с ума и благословил Гласа.

Видео гола Джимми Гласса в YouTube.

Парагваец – второй в истории голкипер по количеству забитых мячей и единственный автор хет-трика. Естественно, эта подборка не могла обойтись без Чилаверта. Мы выбрали его гол в ворота сборной Колумбии в гостевом матче отборочного цикла ЧМ-2002. Большинство своих мячей за национальную команду Чилаверт забил с пенальти, но в Колумбии он здорово исполнил штрафной в концовке при счёте 1:0 в пользу своей сборной. Снял вопросы об исходе игры. В итоговой таблице Парагвай как раз на три очка обошёл Колумбию, не попавшую в финальную стадию.

Видео гола Хосе Луиса Чилаверта в YouTube.

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Эссам Эль-Хадари

Сегодня 44-летний голкипер сборной Египта думает о том, как сыграет со сборной России на чемпионате мира. А в 2002 году он стал одним из героев игры за Суперкубок КАФ. В матче между египетским «Аль-Ахли» и «Кайзер Чифс» из ЮАР многое решил точный удар Эль-Хадари при счёте 2:1. Гол вратаря получился курьёзным. Эль-Хадари пробил штрафной со своей половины поля, мяч попал в штангу ворот «Кайзер Чифс», затем угодил во вратаря соперника и влетел в сетку.

Видео гола Эссама Эль-Хаддари в YouTube.

У противостояния «Севильи» и «Шахтёра» в 1/8 финала Кубка УЕФА сезона-2006/07 получилась сумасшедшая развязка благодаря голкиперу испанцев Палопу. Первая игра в Севилье завершилась со счётом 2:2, а в ответном матче в Донецке команда Мирчи Луческу была очень близка к успеху. «Горняки» вели 2:1, но на 90+4-й минуте гости заработали угловой. На подачу пришёл Палоп, который ударом головой спас «Севилью» от поражения. В добавленное время испанцы забили третий гол и одержали победу. В результате «Севилья» завоевала Кубок УЕФА второй год подряд.

Видео гола Андреса Палопа в YouTube.

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Синан Болат

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2009/10 бельгийский «Стандард» и голландский АЗ сражались в заключительном туре за путёвку в Лигу Европы. Хозяева имели преимущество над конкурентом в одно очко, но команда из Алкмара забила незадолго до перерыва и почти довела дело до победы. На 5-й добавленной минуте, когда терять уже было нечего, в штрафную АЗ пришёл турецкий голкипер «Стандарда» Болат. Навес со штрафного, удачная игра на опережение – и Синан становится героем Льежа!

Видео гола Синана Болата в YouTube.

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Это тот случай, когда для игрока забитый мяч важнее, чем для команды. Самый результативный голкипер в истории футбола, на счету которого 132 точных удара, забил свой 100-й гол в возрасте 38 лет. В марте 2011 года в матче чемпионата штата Сан-Паулу Рожерио Сени здорово исполнил штрафной в ворота «Коринтианса» при счёте 1:1. Гол вратаря «Сан-Паулу» стал не только юбилейным, но и победным. Вообще, Рожерио Сени забил много важных мячей в «золотые» сезоны. Он трижды выигрывал с «Сан-Паулу» чемпионат и завоёвывал Кубок Либертадорес.

Видео гола Рожерио Сени в YouTube.

Как забивает вратарь. Рожерио Сени — 44 года Он никогда не уезжал играть дальше родного «Сан-Паулу», но сумел остаться в истории футбола как вратарь, которому нужны были голы.

Мойсес Муньос

В мае 2013 года в борьбе за золотые медали чемпионата Мексики сошлись «Америка» и «Крус Асул». Первую игру двухматчевого противостояния выиграл «Крус Асул» со счётом 1:0. В ответной встрече до 90-й минуте держалась устраивавшая «Крус Асул» ничья, однако у «Америки» нашёлся неожиданный снайпер-герой. Голкипер Мойсес Муньос отправился к чужим воротам на стандарт и сумел пробить головой, несмотря на то что рядом с ним находились три защитника. Была назначена серия пенальти, которую «Америка» выиграла благодаря Муньосу.

Видео гола Мойсеса Муньоса в YouTube.

Элой Казальс

Испанский голкипер Казальс помог команде «Санта-Колома» установить историческое достижение. Летом 2014 года представитель Андорры впервые сумел преодолеть один этап еврокубка. Случилось это в первом раунде отборочного цикла Лиги чемпионов. «Санта-Коломе» достался в соперники армянский «Бананц». Дома андоррцы победили со счётом 1:0, а на выезде уступали – 1:3. Казальс решил помочь своим форвардам и пошёл в чужую штрафную. После подачи из центрального круга и борьбы полевых игроков мяч отскочил к голкиперу, который вторым касанием отправил его в сетку.

Видео гола Элоя Казальса в YouTube.

Мартин Хансен

Возможно, самый красивый гол, забитый голкипером не с пенальти или не прямым ударом со штрафного. Его автором стал датчанин Мартин Хансен. В домашнем матче чемпионата Нидерландов с ПСВ при счёте 1:2 голкипер «АДО Ден Хаага» прибежал на подачу штрафного. К тому моменту шла уже 95-я минута игры. Передача была неудобный для удара, однако Хансен изловчился и пробил пяткой в падении. «Первый номер» спас команду от поражения и попал со своим голом во всевозможные хит-парады.

Видео гола Мартина Хансена в YouTube.