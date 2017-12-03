Почему у Слуцкого не получилось в Англии

В отношениях «Халла» и Слуцкого официально поставлена точка. Тренер расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон после ничьей в матче с «Шеффилд Уэнсдей». Несмотря на все заверения владельцев о кредите доверия, со Слуцким попрощались. А может, сам Леонид Викторович пришёл к выводу, что большего сделать не в состоянии. Пока о деталях разрыва неизвестно, потому нам остаётся только подвести итоги его первого опыта работы в Англии.

Получилось

1. Построить отношения в коллективе

Даже несмотря на невпечатляющие результаты, ни один игрок ни разу даже не намекнул на то, что сомневается в методах наставника. Наоборот, каждый из футболистов не раз повторял, что каждому очень нравится работать под руководством Слуцкого, которому удалось в кратчайшие сроки создать максимально семейную атмосферу в коллективе, ещё совсем недавно изменившемся до неузнаваемости.

«Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке и пытается оставаться позитивным», — Фикайо Томори.

«У нас состоялся разговор с тренером, и те слова, которые он произнёс, стали причиной моего перехода», — Нуа Дико.

«Он как отец и старший брат в то же самое время. Иногда он может накричать и поставить тебя на своё место, но с другой стороны, он очень расслаблен и дружелюбен», — Майкл Гектор.

2. Расположить к себе болельщиков и прессу

«У фанатов есть претензии к руководству, но к тренеру и игрокам их нет», — сказал в недавнем интервью «Чемпионату» устроивший Слуцкого в «Халл» Шандор Варга. И этому утверждению можно верить. Да, в один момент после серии неудач болельщики запустили в соцсетях хэштег#SlutskyOut, но глобальных оборотов он так и не набрал. Да, были и те, кто призывал отправить тренера в отставку, но часто попадались и твиты, в которых болельщики писали, что Слуцкий подкупил их своей душевностью и открытостью.

Того же мнения придерживается и пресса, которая часто оправдывала поражения «Халла» отсутствием опыта у тренера работы в Англии и сильно видоизменённым составом. Долго защищали тренера и Алламы, утверждавшие о большом кредите доверия. Правда, как и ожидалось, эксцентричные функционеры подвержены быстрой перемене настроений.

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3. Поставить неплохую игру в атаке

Вы удивитесь, но, находясь на 20-м месте в Чемпионшипе, «Халл» забил 34 гола. Больше только у идущего на пятом месте «Ипсвича» и лидера таблицы «Вулверхэмптона». О дырах в обороне мы ещё поговорим, но яркую игру в атаке отметить обязаны. Несмотря на уход ряда ключевых исполнителей и травм нескольких основных нападающих, «Халл» регулярно, много и разнообразно забивал. При Слуцком заиграл Джаррод Боуэн, которого уже сватают в крепкие команды АПЛ. По-новому раскрылся гуляка Камил Гросицки, регулярно забивает списанный многими со счетов Фрейзер Кэмпбелл. В общем, безликой серой массой «Халл» во время работы россиянина не был.

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Не получилось

1. Выстроить игру в обороне

Само собой, если бы всё было так радужно, над Слуцким не висел бы дамоклов меч в последние несколько месяцев. Да, в атаке всё было неплохо – здорово работала как атакующая группа, так и подключающиеся молодые латерали. Но вот что было ещё одной фирменной чертой «Халла» в этом сезоне – так это дыры в обороне. Не нашлось лидера ни в лице крепкого ямайца Гектора, ни даже суперветерана Майкла Доусона. За 20 туров «тигры» не пропустили всего в 3 играх, и игра у своих ворот действительно была катастрофична. Вы же помните тот знаменитый скриншот с матча Россия – Уэльс, когда 8 наших игроков столпились в одной точке и не закрыли передачу на разгулявшегося на фланге Тейлора? Так вот в матчах «Халла» такая картина уже стала классикой.

2. Почувствовать уверенность в себе

Конечно, этот опыт в качестве подспорья в дальнейшей карьере для Слуцкого неоценим. Он попробовал себя в новой среде, не побоялся шагнуть в совсем неизвестную реку. Но прийти на новое поле в стиле Жозе Моуринью и сходу показать, кто тут босс, у него не получилось. Если Жозе даже в случае провалов очень редко признавал вину и держался так, будто несмотря на всё все ему что-то должны, то Слуцкий не раз признавался, что вина за поражения – полностью на его плечах. Это нормальная практика. Но вот когда тренер говорит, что не знает, как исправить ситуацию и заявляет, что не ожидал таких трудностей, приходят мысли о том, что он немного «плывёт». У нашего тренера железобетонной уверенности в себе и своих силах не чувствовалось.

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3. Добиться нужного результата

Природного обаяния Слуцкому не занимать. Очень вероятно, что боссы «Халла» до последнего не хотели расставаться с тренером (учитывая режим экономии и то, что другому специалисту очень вероятно придётся платить больше). Однако главное, на что смотрит всякий здравомыслящий работодатель – результаты команды. Вот с этим было далеко не так гладко. Сперва Слуцкий раскачивался (в прямом и переносном смысле) – побеждал, терпел поражения – и на первых порах это списывали на адаптацию. Но когда совсем недавно игравшая в АПЛ команда плетётся рядом с зоной вылета на экваторе чемпионата, сама собой возникает угроза отставки.

Остаётся только гадать, смог бы Слуцкий исправить положение и вытянуть «Халл» хотя бы в верхнюю часть турнирной таблицы. О возможных вариантах продолжения его карьеры тоже можно строить только предположения. Пока нам остаётся подвести простой итог: Леонид Слуцкий сделал огромный шаг в истории нашего футбола, не побоявшись вторгнуться в абсолютно неизвестную среду и попробовать себя в одной из самых сложных лиг мира (не смейтесь, Чемпионшип – это жестокая беспрерывная мясорубка). Он выучил язык, подцепил много нового и при возможном возвращении в Россию будет одним из самых продвинутых спецов в стране. За пределами родины первый блин, как это часто бывает, вышел комом. Но вполне вероятно, что Слуцкий с огромным багажом накопленного опыта вновь встанет у тренерской плиты. Вполне вероятно, что качественной зарубежной.