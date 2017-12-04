ЦСКА повёз в Манчестер 17 футболистов

Хватит ли этого количества игроков «армейцам» для решения задачи выхода из группы Лиги чемпионов? Обзор дня.

Слуцкий покинул пост главного тренера «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство английского клуба и 46-летний российский специалист после матча 20-го тура с «Шеффилд Уэнсдей» приняли решение расторгнуть соглашение. Также отмечается, что вместе со Слуцким клуб покинет и стратегический директор команды Олег Яровинский.

«Леонид неустанно трудился на своём посту и вёл себя очень честно. Работать с ним было удовольствием. К сожалению, результаты команды не улучшились, как мы на то все рассчитывали. В связи с этим мы пришли к согласию о прекращении сотрудничества. Хотел бы поблагодарить Слуцкого и Яровинского за их усилия в «Халле», а также искренне пожелать им всего наилучшего», — прокомментировал уход Слуцкого заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам.

«Халл Сити» не может одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. После 20 туров команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице. В последней встрече, которая состоялась накануне, «Халл» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2). Слуцкий работал с командой с лета 2017 года.

Слуцкий — о работе в «Халл Сити»: это было сложное, но очень захватывающее время

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свой уход с поста главного тренера английского клуба «Халл Сити».

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с „Халл Сити“, от игроков и персонала до владельца и особенно фанатов.

Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень захватывающее время для меня.

«Халл Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего", — заявил Слуцкий.

«Халл Сити» не мог одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. После 20 туров команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице.

Напомним, что бывший наставник ЦСКА и сборной России возглавил английскую команду в июне 2017 года.

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«Анжи» дома разгромил «СКА-Хабаровск»

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал «СКА-Хабаровск» и добился разгромной победы — 4:0.

Уже на 1-й минуте Хуан Лескано поразил ворота своей бывшей команды. На 8-й минуте Владимир Полуяхтов сделал счёт 2:0. На 26-й минуте хабаровская команда осталась вдесятером — красную карточку получил вратарь Александр Криворучко. В конце первого тайма Иван Маркелов забил третий мяч у махачкалинцев, а на 85-й Игорь Армаш установил окончательный результат.

В таблице РФПЛ «Анжи» занимает 15-е место, опережая на семь очков идущий на последней строчке «СКА-Хабаровск», который проиграл пятый матч кряду.

«Краснодар» выиграл у «Ахмата», уступая 0:2 после первого тайма

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле одержал волевую победу над «Ахматом» — 3:2.

«Ахмат» открыл счёт на 29-й минуте, когда точным ударом отметился Антон Швец. На 36-й минуте Исмаэл сделал счёт 2:0. В начале второго тайма «Краснодар» один мяч отыграл — отличился Фёдор Смолов. Несколько минут спустя хозяева получили право на пенальти, но удар Андреаса Гранквист отразил Виталий Гудиев. Тем не менее, полностью завладев инициативой, «быки» всё-таки сумели сравнять счёт — на 68-й минуте это сделал Павел Мамаев. Вырвать победу подопечные Игоря Шалимова сумели на третьей компенсированной минуте — решающий мяч забил Жоаозиньо.

В таблице РФПЛ «Краснодар» (33 очка) располагается на пятой строчке, а «Ахмат» (25) занимает седьмое место.

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Дубль Игбуна помог «Уфе» разгромить «Амкар»

«Уфа» разгромила «Амкар» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. Форвард уфимской команды Сильвестр Игбун оформил дубль, отличившись на 53-й и 69-й минутах, а на 80-й минуте нигериец ассистировал полузащитнику Ивану Облякову, который закрепил победу команды Сергея Семака.

«Уфа» набрала 27 очков и вышла на шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар» (21) располагается на 11-й позиции.

Гол вратаря в матче с «Миланом» принёс «Беневенто» первое очко в Серии А

«Милан» сыграл вничью с «Беневенто» в матче 15-го тура Серии А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 2:2. Россонери провели первую игру под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо.

В конце первого тайма Джакомо Бонавентура вывел миланцев вперёд, однако на 50-й минуте Георге Пушкаш сравнял счёт. Вскоре Никола Калинич забил второй гол россонери. На 75-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Алессио Романьоли, и на 95-й минуте хозяева воспользовались численным преимуществом — голкипер Альберто Бриньоли прибежал в чужую штрафную и забил спасительный гол.

«Милан» (21 очко) занимает седьмое место в Серии А. «Беневенто», замыкающий турнирную таблицу, прервал серию из 14 подряд поражений и набрал свой первый балл в истории высшего дивизиона Италии.

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ЦСКА в составе 17 игроков отправился на матч с «Манчестер Юнайтед»



ЦСКА вылетел в Манчестер на матч с «МЮ» (5 декабря) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. «Армейцы» будут тренироваться в Англии в воскресенье и понедельник.

На игру ЦСКА отправился в составе из 17 футболистов:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники: Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;

полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Александр Макаров;

нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Понтус Вернблум и Бибрас Натхо также полетели с командой, хотя пропустят игру в Манчестере из-за дисквалификации.