ЦСКА повёз в Манчестер 17 футболистов

Слуцкий покинул пост главного тренера «Халла»
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
Руководство английского клуба и 46-летний российский специалист после матча 20-го тура с «Шеффилд Уэнсдей» приняли решение расторгнуть соглашение. Также отмечается, что вместе со Слуцким клуб покинет и стратегический директор команды Олег Яровинский.
«Леонид неустанно трудился на своём посту и вёл себя очень честно. Работать с ним было удовольствием. К сожалению, результаты команды не улучшились, как мы на то все рассчитывали. В связи с этим мы пришли к согласию о прекращении сотрудничества. Хотел бы поблагодарить Слуцкого и Яровинского за их усилия в «Халле», а также искренне пожелать им всего наилучшего», — прокомментировал уход Слуцкого заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам.
«Халл Сити» не может одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. После 20 туров команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице. В последней встрече, которая состоялась накануне, «Халл» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2). Слуцкий работал с командой с лета 2017 года.
Слуцкий — о работе в «Халл Сити»: это было сложное, но очень захватывающее время
Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свой уход с поста главного тренера английского клуба «Халл Сити».
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с „Халл Сити“, от игроков и персонала до владельца и особенно фанатов.
Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень захватывающее время для меня.
«Халл Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего", — заявил Слуцкий.
«Халл Сити» не мог одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. После 20 туров команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице.
Напомним, что бывший наставник ЦСКА и сборной России возглавил английскую команду в июне 2017 года.
«Анжи» дома разгромил «СКА-Хабаровск»
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал «СКА-Хабаровск» и добился разгромной победы — 4:0.
Уже на 1-й минуте Хуан Лескано поразил ворота своей бывшей команды. На 8-й минуте Владимир Полуяхтов сделал счёт 2:0. На 26-й минуте хабаровская команда осталась вдесятером — красную карточку получил вратарь Александр Криворучко. В конце первого тайма Иван Маркелов забил третий мяч у махачкалинцев, а на 85-й Игорь Армаш установил окончательный результат.
В таблице РФПЛ «Анжи» занимает 15-е место, опережая на семь очков идущий на последней строчке «СКА-Хабаровск», который проиграл пятый матч кряду.
«Краснодар» выиграл у «Ахмата», уступая 0:2 после первого тайма
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле одержал волевую победу над «Ахматом» — 3:2.
«Ахмат» открыл счёт на 29-й минуте, когда точным ударом отметился Антон Швец. На 36-й минуте Исмаэл сделал счёт 2:0. В начале второго тайма «Краснодар» один мяч отыграл — отличился Фёдор Смолов. Несколько минут спустя хозяева получили право на пенальти, но удар Андреаса Гранквист отразил Виталий Гудиев. Тем не менее, полностью завладев инициативой, «быки» всё-таки сумели сравнять счёт — на 68-й минуте это сделал Павел Мамаев. Вырвать победу подопечные Игоря Шалимова сумели на третьей компенсированной минуте — решающий мяч забил Жоаозиньо.
В таблице РФПЛ «Краснодар» (33 очка) располагается на пятой строчке, а «Ахмат» (25) занимает седьмое место.
Дубль Игбуна помог «Уфе» разгромить «Амкар»
«Уфа» разгромила «Амкар» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Все голы в матче были забиты во втором тайме. Форвард уфимской команды Сильвестр Игбун оформил дубль, отличившись на 53-й и 69-й минутах, а на 80-й минуте нигериец ассистировал полузащитнику Ивану Облякову, который закрепил победу команды Сергея Семака.
«Уфа» набрала 27 очков и вышла на шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар» (21) располагается на 11-й позиции.
Гол вратаря в матче с «Миланом» принёс «Беневенто» первое очко в Серии А
«Милан» сыграл вничью с «Беневенто» в матче 15-го тура Серии А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 2:2. Россонери провели первую игру под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо.
В конце первого тайма Джакомо Бонавентура вывел миланцев вперёд, однако на 50-й минуте Георге Пушкаш сравнял счёт. Вскоре Никола Калинич забил второй гол россонери. На 75-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Алессио Романьоли, и на 95-й минуте хозяева воспользовались численным преимуществом — голкипер Альберто Бриньоли прибежал в чужую штрафную и забил спасительный гол.
«Милан» (21 очко) занимает седьмое место в Серии А. «Беневенто», замыкающий турнирную таблицу, прервал серию из 14 подряд поражений и набрал свой первый балл в истории высшего дивизиона Италии.
ЦСКА в составе 17 игроков отправился на матч с «Манчестер Юнайтед»
ЦСКА вылетел в Манчестер на матч с «МЮ» (5 декабря) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. «Армейцы» будут тренироваться в Англии в воскресенье и понедельник.
На игру ЦСКА отправился в составе из 17 футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;
полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Александр Макаров;
нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Понтус Вернблум и Бибрас Натхо также полетели с командой, хотя пропустят игру в Манчестере из-за дисквалификации.