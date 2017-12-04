«Он может быть великим, но не с этими идиотами». Фанаты об уходе Слуцкого

«Ничья с «Шеффилдом» стала последней каплей»

Леонид Слуцкий расторг контракт с «Халл Сити» по обоюдному. Пресса, конечно же, молчать не стала – местное издание даже запустило онлайн, где с периодичностью в несколько минут появляются новые реакции на уход российского тренера.

Hull Daily Mail составил список из 6 матчей, которые «стоили Слуцкому его работы». Среди них – поражения во встречах с «Дерби Каунти» (0:5), «Престон Норд Энд» (1:2), «Ноттингем Форест» (2:3), «Шеффилд Юнайтед» (1:4), «Бристоль Сити» (2:3) и ничья с «Сандерлендом» (1:1).

«Ничья в матче с «Шеффилдом» стала последней каплей для руководства: после этой встречи «Халл» оказался всего в трех очках от зоны вылета. Русскому поставили задачу вернуться в Премьер-Лигу, но вместо этого клуб выиграл всего в четырех матчах из двадцати. Семь игр подряд без побед оказали на Слуцкого огромное давление – и вот что получилось», — написал обозреватель Yorkshire Post.

«Надеюсь, вы снова будете тренировать в Англии»

Болельщиков же эта новость поразила: они явно не ожидали, что это произойдет так скоро. Может, думали, но точно не ожидали. Об этом говорит их реакция на пост официального аккаунта «Халла» в Twitter.

«Очень приятный человек и глоток свежего воздуха в непростое время. Жаль, что это не сработало. Могу только пожелать ему всего лучшего».

«Мы все понимали, что рано или поздно это случится, но я желаю ему самого лучшего! Он всегда уделял болельщикам должное внимание. Надеюсь, вы снова будете тренировать в Англии!».

«Желаю всего наилучшего на следующей работе, и спасибо за все, что вы сделали в клубе за столь короткое время».

«Спасибо, Леонид. От каждого болельщика «Халла». Вы сделали все, что смогли с тем, что вам досталось»

«Стыдоба. Удачи, Леонид! Нет Аткинсам!»

«Всего наилучшего, Леонид. Сделал все, что смог, не обладая ресурсами. #Алламвон. Лучший результат, в котором мы нуждаемся».

«Прекрасный мужик. Уверен, что он может быть великим тренером, но не с этими идиотами, с которыми ему пришлось работать. Рад, что он ушел раньше, чем они уничтожили бедного человека».

«Сочувствую человеку, правда. Спасибо, Слуцкий, вы старались изо всех сил, но ничего нельзя сделать нормально, когда во главе стоят Алламы. #Алламывон».

«Надеюсь, он получит работу, которую заслуживает».

«Спасибо, Леонид. Это не ваша вина. Если бы у вас было нормальное руководство, которое заботилось бы о вашей работе, все было бы хорошо!»

«Простите, Леонид. Вы заслуживаете лучшего, чем жалкое состояние нашего клуба»

«Всего наилучшего, Босс. Настоящий джентельмен».

«Великолепный мужик со страстью, профессионализмом и честностью в сердце. Всего наилучшего, братан!»

Англичанин пожелал удачи Слуцкому на русском.

Полузащитник «Халла» Дэвид Мэйлер пожелал Слуцкому удачи. Футболисту жаль, что все сложилось именно так: «Я просто хочу поблагодарить тренера за все. Это были крутые несколько месяцев работы и жаль, что у нас не получилось работать так, как мы хотели. Спасибо и удачи в будущем».