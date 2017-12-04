Куда возьмут Слуцкого после «Халла»: 7 вариантов

Новый безумный матч Слуцкого. Кто эти люди, которые так упорно верят в него Рассказ об Ассаме и Эхабе Алламах, владельцах «Халла», которых так ненавидят болельщики клуба.

«Краснодар» — главный тренер

Вне зависимости от результатов работы Леонида Слуцкого с «Халл Сити» он остаётся топовым тренером для российских клубов. В РФПЛ у уроженца Волгограда всегда будут варианты. Первым делом приходит в голову «Краснодар». Известно, что Сергей Галицкий хотел видеть Слуцкого в своей команде, и Леонид Викторович после ухода из ЦСКА даже встречался с руководством краснодарского клуба. Вот только тогда Слуцкий мечтал об Англии. Помимо того, говорят, он ещё и усомнился в амбициозности и профессионализме менеджеров «Краснодара». Но иногда жизнь заставляет людей пересматривать свои взгляды. Переезд в Краснодар, где, скорее всего, давление значительно ниже, чем в ЦСКА, сборной России и «Халл Сити», может стать лучшим решением для 46-летнего специалиста. Был «тигром», а станет «быком» – почему бы и нет? Возможно, Галицкий не спешил отправлять в отставку Игоря Шалимова, несмотря на неудачу в Европе и болезненные поражения в РФПЛ, как раз потому, что ждал освобождения Слуцкого до Нового года!

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«Челси» — аналитик

В Англии Слуцкий называл себя «проектом Абрамовича». Логично предположить, что после разрыва отношений с «Халл Сити» Леонид Викторович продолжит карьеру в «Челси». Едва ли у российского тренера сейчас есть даже минимальные шансы занять место Антонио Конте, несмотря на слухи о проблемах во взаимоотношениях итальянца с Абрамовичем, а вот какая-нибудь должность с красивым названием в структуре клуба Слуцкому может достаться. Пару недель назад издание The Telegraph сообщило, что экс-наставник сборной России придёт на место бывшего технического директора «Челси» Майкла Эменало, который подписал контракт с «Монако». Слуцкий сказал, что он видит себя только тренером, однако от предложения Абрамовича не так-то просто отказаться.

Чемпионшип — главный тренер

20 матчей в Чемпионшипе во главе «Халл Сити» не добавили Слуцкому славы на «родине футбола», тем не менее в Англии есть люди, которые оценивают работу российского тренера достаточно высоко. Прежде всего винят в неудачах «тигров» руководство и игроков. Не исключено, что уже в ближайшее время на горизонте появится клуб Чемпионшипа, в котором захотят дать Леониду Викторовичу второй шанс. По крайней мере, на сегодняшний день есть четыре команды, располагающиеся в таблице ниже «Халл Сити». И в двух из них тренера ещё не меняли.

Другой европейский чемпионат — главный тренер

Один из главных плюсов работы Слуцкого в «Халл Сити»: российский тренер здорово подтянул свой английский. Очевидно, теперь Леониду Викторовичу будет проще найти хороший вариант в Европе, ведь список его трофеев по-прежнему привлекателен для любого работодателя. Бывший тренер сборной России захотел слетать в космос, но в футбольной вселенной можно открыть и другие яркие планеты помимо АПЛ. Может, в чемпионатах Испании, Германии, Италии или Франции тоже есть руководители клуба, которые разделяют взгляды Слуцкого на футбол? Нужно только оставить своё резюме. Да и в лигах послабее найдутся топовые команды, регулярно выступающие в Лиге чемпионов. Некоторые из них сейчас в игровом кризисе.

ЦСКА — помощник главного тренера или советник

«Когда я приезжаю в Москву, всегда прихожу в ЦСКА, потому что это мой родной дом. Все футболисты, тренеры, руководители клуба – родные мне люди», – признавался Слуцкий уже после отъезда в Англию. Если так, то, значит, Леонида Викторовича всегда ждут в «армейском» клубе. Пусть позиция главного тренера прочно занята Виктором Гончаренко, бывший наставник тоже может пригодиться красно-синим. В качестве аналитика, советника или… помощника Гончаренко. Это не столь уж и нелепая мысль. Если белорусский специалист не постеснялся стать на восемь месяцев ассистентом Слуцкого, то почему бы и Леониду Викторовичу не войти в штаб Гончаренко хотя бы на полгода. Это даст ему возможность перезагрузиться, находясь в творческой среде.

«Зенит» — главный тренер

По ходу прошлого сезона ходили слухи о возможном появлении Леонида Викторовича в «Зените» вместо Мирчи Луческу. Эту информацию позже подтвердил Герман Ткаченко: «Мы уговаривали «Зенит» назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. Так сказать, на «АнтиЛуческу». У него суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать «Спартак», – сказал глава компании ProSportsManagement. В Северной столице решили оставить Луческу до лета, а в межсезонье позвали рулить «Зенитом» Роберто Манчини. Конечно, в Англии Манчини сработал несколько лучше Слуцкого, зато в РФПЛ итальянец пока далёк от достижений россиянина. Скорее всего, до конца сезона никто не станет трогать Манчини, но если его «Зенит» продолжит буксовать, Слуцкий снова будет предложен руководству петербургского клуба.

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Телевидение — эксперт

Вполне возможно, что Леонид Викторович захочет просто взять паузу после всех стрессов последних полутора лет и отдохнуть, как минимум до лета 2018 года. Взглянуть на работу коллег со стороны. Может, даже принять передачу от Валерия Карпина. Кажется, подходящим вариантом для него была бы работа на телевидении, особенно если вспомнить, как здорово Слуцкий прокомментировал матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус». Приятно слушать профессионала, у которого здорово подвешен язык. А Слуцкого, несомненно, и матч «СКА-Хабаровск» – «Амкар» вдохновит на яркий комментарий не меньше, чем сражение грандов европейского футбола.