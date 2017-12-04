Символическая сборная 19-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Александр Селихов, «Спартак»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов несколько раз по-настоящему выручил свою команду в непростом матче против «Арсенала» в Туле. Голкипер отыграл надёжно, несмотря на сложнейшие погодные условия.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
На своём привычном уровне сыграл матч против «Тосно» правый защитник ЦСКА Марио Фернандес. Этого оказалось достаточно для попадания в сборную тура.
Соломон Кверквелия, «Локомотив»
Отлично выглядел в матче против бывшей команды центральный защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия. Его уверенная игра в обороне помогла «железнодорожникам» с минимальным счётом переиграть «Рубин».
Андреас Гранквист, «Краснодар»
Центральный защитник «Краснодара» Андреас Гранквист давно является одним из сильнейших на своей позиции в РФПЛ. В игре с «Ахматом» лидер обороны «быков» снова это доказал.
Доменико Кришито, «Зенит»
Итальянский капитан «Зенита» был одним из самых активных на поле во время матча с «Уралом». Доменико Кришито постоянно поддерживал атаку своей команды с левого фланга. Ещё он стал героем эпизода с ошибочно показанной Сергеем Карасёвым красной карточкой.
Полузащита
Денис Глушаков, «Спартак»
Гол капитана «Спартака» Дениса Глушакова принёс красно-белым одну из самых сложных побед за последнее время. Спартаковцы лишь в самом конце основного времени матча с «Арсеналом» сумели провести результативную атаку.
Александр Головин, ЦСКА
Гол-красавец Александра Головина стал одним из самых ярких моментов насыщенного матча ЦСКА – «Тосно».
Антон Швец, «Ахмат»
Одним из лучших на поле в составе «Ахмата» был новичок сборной России Антон Швец. К сожалению для грозненцев, гол полузащитника не помог его клубу удержать хотя бы ничью в Краснодаре.
Нападение
Сильвестр Игбун, «Уфа»
Матч «Уфа» — «Амкар» получился максимально удачным для нападающего Сильвестра Игбуна. Слай в игре 19-го тура отметился двумя голами и результативной передачей.
Фёдор Смолов, «Краснодар»
Фёдор Смолов положил начало возвращению «Краснодара» в игру с «Ахматом». Его гол стал первым из трёх, позволивших «быкам» отыграться с 0:2.
Джефферсон Фарфан, «Локомотив»
Нападающий Джефферсон Фарфан своим голом в концовке принёс победу «Локомотиву» в гостевом матче с «Рубином». Перуанский форвард продолжает доказывать, что селекционный отдел «Локо» не прогадал с его приобретением.
Тренер
Юрий Сёмин, «Локомотив»
«Локомотив» Юрия Сёмина продолжает побеждать и лидировать в РФПЛ. В 19-м туре «железнодорожники» сумели дожать «Рубин» на последних минутах матча, как сезоном ранее это делал чемпионский «Спартак».