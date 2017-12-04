Вопрос дня. Английская карьера Слуцкого закончена?

Какую репутацию он успел заработать и удастся ли в будущем трудоустроиться в европейском клубе? Отвечают эксперты и читатели.

«Халл Сити» и Леонид Слуцкий официально расторгли соглашение и пожелали друг другу удачи. Где теперь продолжит карьеру один из самых именитых российских тренеров – загадка, на которую пока сложно дать ответ. Своим мнением делятся эксперты, те, кто находился в гуще событий, и пользователи «Чемпионата».

Почему у Слуцкого не получилось в Англии Причины отставки и главное из того, что российскому тренеру всё-таки удалось сделать.

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»:

— Скорее да, чем нет. Теперь Леониду Слуцкому будет тяжело найти себе работу в Англии. В принципе, его увольнение было ожидаемо и прогнозируемо. Слуцкий попробовал и узнал, что такое реальная работа и настоящий футбол. В Англии нужно тренерское чутьё и мастерство, необходимо проявлять себя. Результат закономерен, ничего удивительного не произошло.

Александр Гришин, главный тренер юношеской сборной России:

— Наверное, в Англии все уже всё поняли про Слуцкого. Ну кто его может позвать в Англии, если человек так выступил? Всё очевидно: когда команда не добивается результата, то меняют тренера, вот Слуцкий и поехал домой. Надо смириться и признаться, что человек не справился со своей работой.

Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА:

— Я не уверен, что всё кончено. Будущее Слуцкого в Англии будет теперь зависеть от ситуации и от поддержки, которую ему оказывают. Сложно заработать себе репутацию всего за полгода, да ещё и с таким результатом. Если бы Леониду Викторовичу позволили сделать те приобретения, которые он хотел, то результат был бы иным. Вполне возможно, что Слуцкого ещё позовут работать в Англию. Должно пройти время.

Кёртис Вудхаус, бывший полузащитник «Халла», эксперт:

— Не понимаю, как можно было ожидать от человека, что он сможет управлять клубом, который построен на песке. Смените владельца «Халла», который является клоуном. Аллам – аут.

Взгляд изнутри

Леонид Слуцкий, бывший тренер «Халла»:

— Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень захватывающее время для меня. «Халл Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего.

Олег Яровинский, бывший стратегический директор «Халла»:

— Это было круто. Это стоило того во всех смыслах.

Дэвид Мейлер, полузащитник «Халла»:

— Хочу поблагодарить тренера за всё. Было приятно работать с вами, босс, эти несколько месяцев. Мне жаль, что всё было не так, как мы хотели. Спасибо и удачи во всём в будущем.

Наше мнение

Марк Бессонов, корреспондент «Чемпионата»:

— С точки зрения тренерской деятельности в Британии – если карьера не завершена, то в ней уж точно будет перерыв. Вряд ли серьёзный клуб позовёт специалиста, который не показал нужного результата. Как показал опыт, антикризисным менеджером Слуцкий не является. С другой стороны – сам Слуцкий рассматривает свой английский вояж как возможность обучиться чему-то новому. Вполне вероятно, что мы увидим его в качестве ассистента или спортивного директора в каком-нибудь клубе АПЛ. С ЧСВ у Леонида Викторовича всё в порядке, потому новый опыт в любом качестве он наверняка воспримет позитивно.

«Он может быть великим, но не с этими идиотами». Фанаты об уходе Слуцкого Болельщикам «Халла» искренне жаль расставаться с российским тренером.

Мнения читателей

сhamartin:

— На самом деле очень жаль. Человек шёл к своей мечте, выучил язык, согласился начать с Чемпионшипа (сравните с нашими игроками, которые не хотят идти в команды уровня «Лестера» или «Вест Хэма», мол, не по статусу им). К сожалению, оказался не в лучших стартовых условиях после такой распродажи игроков. Будет обидно, если ему больше не дадут шанса там, а так, скорее всего, и будет. Зато английские престарелые посредственные тренеры вроде Элардайса или Пардью так и будут ходить из команды в команду. Никогда не пойму тех, кто радуется неудаче Слуцкого. По мне, это тот редкий случай, когда человек пахал реально в первую очередь за идею, а не ради денег. И грустно, что так всё закончилось.

mirzagitov1982:

— А знаете: человек целенаправленно жил в Англии, учил язык по 8 часов в день ради призрачного шанса работать в клубе АПЛ или Чемпионшипа. И он его получил. Ребзя, давайте порадуемся за нашего первого тренера в Англии. Дай Бог не последнего.

milan555:

— Что имеем? Нет серьёзных успехов до ЦСКА. Принял ЦСКА после Газзаева, где надо было не испортить то, что есть и точечно заменять периодически выбывающих по возрасту. Потом провал в сборной и провал в английском пердиве. Персона, раздутая прессой на фоне низкого качества российских тренеров последних 10-15 лет. Удивляет, что большинство после сборной и «Халла» до сих пор упорно рукоплещет посредственному тренеру.

GabiJessus:

— Работа без ресурсов, распродали всё с АПЛ. Что угодно можно было ожидать, только не чуда( Слуцкий – молодец, первый наш! Желаю побыстрее устроится в «Челси» спортивным директором!

muller29:

— Очень жаль. Чемпионшип — это болото, в котором очень сложно начинать, и это изначально было рискованно. Надеюсь, на этом зарубежная карьера Леонида Викторовича не закончится. Удачи!