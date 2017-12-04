Худшая команда в Европе взяла первое очко. Как так вышло?

Случилось историческое событие. Даже два. Дженнаро Гаттузо дебютировал в качестве тренера «Милана». И отдал ничью команде, для которой это очко стало первым в истории. А заодно положил конец одной антирекордной серии в европейских чемпионатах. Наверное, с неё и начнём.

Гол вратаря в матче с «Миланом» принёс «Беневенто» первое очко в Серии А

На протяжении 87 лет худший старт в истории топ-5 европейских чемпионатов принадлежал «Манчестер Юнайтед». Осенью 1930 года команда Герберта Бэмлетта проиграла на старте 12 матчей подряд. Бэмлетт, тренер и по совместительству судья, не потерял работу и добился победы в 13-м туре. Правда, сезон это не спасло, как и 17 голов Тома Рида. «МЮ» вылетел, Бэмлетт ушёл в отставку, Рида продали в «Олдхэм», как только болельщики насобирали для клуба 400 фунтов на трансфер. А невероятный антирекорд остался. Пока один скромный клуб не принял вызов.

К 90-й минуте матча с «Сассуоло» на домашнем стадионе «Чиро Вигорито», на глазах у 10 тыс. зрителей, «Беневенто» держал ничью. Это был 13-й тур Серии А, и предыдущие 12 матчей команда проиграла. Нервы на пределе, и на 91-й минуте Андреа Коста зачем-то рукой выбивает мяч из собственной штрафной. Пенальти. Доменико Берарди разбегается и стреляет в перекладину. Ничья держится. Через минуту после подачи со штрафного Алессандро Матри бьёт головой, и вратарь Бриньоли переводин мяч в крестовину. Ничья устояла? Нет, нужно вытерпеть ещё один угловой. Навес, и защитник Пелузо головой вносит мяч под перекладину. Так «Беневенто» побил антирекорд «МЮ» и выдал худший старт в истории топ-лиг. 13 поражений в 13 матчах.

Бессмысленно говорить о том, насколько это было заслуженно. Как и в любой негативной серии, объективные факторы смешались со случайностями. Альберто Бриньоли допустил результативную ошибку, защитник зря вынес мяч на угловой за считаные секунды до свистка. Туром раньше «Беневенто» час держался против «Ювентуса». В игре с «Кальяри» всё решилось в добавленное время. Были шансы спастись в игре с «Интером». Конечно, «Беневенто» не везло. Но это не отменяет провальной подготовки к первому в истории сезону в Серии А.

Краткая хроника ада

Пример «Милана» показывает, что потратить 200 млн евро на 10 футболистов и пытаться играть новой командой – идея не из лучших. Ну а «Беневенто» купил 10 футболистов за 20 млн. Ещё человек пять пришли в аренду. 20 млн – очень большие деньги для такого маленького клуба, но только если не тратить их на целую команду. Как человек, который впервые попал в супермаркет и начал покупать всё подряд, «Беневенто» брал дублирующих игроков на одну позицию. Среди новичков – четыре центральных защитника, три центрфорварда, два вратаря. Собрать из всего этого костяк не получилось, а постоянные попытки ротировать состав никак не улучшили результат.

Тренер Марко Барони принял новичка Серии В год назад и заставил команду выцарапать пятое место. Потом – плей-офф и удивительно удачная жеребьёвка. «Беневенто» с трудом прошёл «Перуджу», «Карпи» и «Специю» (четвёртая, седьмая и восьмая команды Серии В). Этого хватило, чтобы попасть в высший дивизион. Но Барони, который в своей карьере успел потренировать «Кремонезе», «Пескару» и «Новару», к Серии А оказался не готов. Руководство долго не принимало решения и только после 10-го поражения рассталось с тренером. Сменить его в худшей команде чемпионата согласился только Роберто Де Дзерби.

Молодой тренер, который в начале карьеры попал в «Палермо» к Маурицио Дзампарини, но выжил и почему-то даже не сменил профессию. Естественно, требовать от него многого нельзя. Де Дзерби экспериментирует со схемами, пробует играть с тремя защитниками, доверяет арендованным у «Лацио» молодым Ломбарди и Катальди, убрал Вида Белеца в запас и сделал основным вратарём Бриньоли. Не то чтобы эти перемены чем-то помогли, но последнее решение стало ключевым.

«Беневенто» и «Милан»: два одиночества

Итак, дебют Дженнаро Гаттузо пришёлся на игру с худшей командой чемпионата. Накануне он говорил: «Мои футболисты должны представить, что играют в финале Лиги чемпионов. Этот матч так же важен для нас». Правда, Дженнаро не стал устраивать революцию. Он оставил то, что так раздражает болельщиков: расстановку с тремя защитниками, Сусо в роли второго форварда и Монтоливо в центре.

Лучший вариант, когда нет вариантов. Что значит назначение Дженнаро Гаттузо В «Милане» долго решались поменять тренера. В итоге выбор многих удивил.

Когда победа уходит на последней добавленной минуте, всегда есть искушение сказать «упустили». Но вообще-то по ходу матча «Милан» не был лучше. Знакомая безыдейная игра в атаке никуда не делась. Сделать хотя бы три удачных паса перед чужой штрафной – счастье, а разыгрывать атаки быстро «Милан» особо и не пытается. «Беневенто», отдавший мяч и территорию в первом тайме, во втором собрался и выдал равную игру. 11 ударов из пределов штрафной «Милана» намекают, что «Беневенто» давил и продавливал защиту гостей. В предыдущих 14 матчах в таких случаях команда не забивала.

Но в битве двух одиночеств «Милан» оказался более невезучим (символично, не правда ли). Сначала судья купился на симуляцию Гаэтано Летиции и удалил Алессио Романьоли. Удивительное решение: там не было касания, но даже если бы оно и было, это не фол последней надежды, ведь Романьоли страховали сразу двое, Билья и Родригес. Потом, уже в добавленное время, вратарь Альберто Бриньоли пошёл в атаку, пока «Беневенто» исполнял штрафной. И зажмурился, когда прыгал за мячом. Давайте честно, это был не лучший прыжок в сезоне, даже в этом матче. Но Бриньоли его выиграл, потому что Матео Мусаккьо прыгнул ещё хуже. Закрытый толпой Доннарумма не мог видеть удар, поэтому мяч спокойно поскакал в угол. Посмотрите. Эпический гол, но до чего же показательный.

Все недостатки, над которыми Гаттузо ещё предстоит поломать голову, в одном эпизоде. Отсутствие концентрации, отсутствие борьбы, бестолковое расположение при стандартах. Это всё тот же дворовой футбол, который «Милан» демонстрировал и в атаке в расчёте на отскок или на удачный финт Сусо. Работы выше крыши.



Для «Беневенто» тоже ничего не изменилось: расстояние от предпоследней команды составляло 9 очков, а стало 8. Такими темпами понадобится ещё года четыре, чтобы просто выйти из зоны вылета. Но давление, которое усиливалось с каждым поражением, снято. Теперь «Беневенто» — просто обычный аутсайдер Серии А, у которого в «твиттере» нет и 10 тыс. подписчиков. Для них это шаг вперёд.