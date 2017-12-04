Хотите зажечь – лучше Тулы места не найти. Мгновения 19-го тура

Разгром тура
Шесть (а могли и все семь!) мячей влетело в ворота «Тосно» в игре с ЦСКА. Отметим, что «армейцы» трижды в этой встрече пробивали пенальти, однако реализовать смогли только два из них. В концовке матча Александр Головин «с точки» не сумел переиграть вратаря гостей Давида Юрченко. Но вряд ли это очень сильно расстроило молодого полузащитника, сумевшего до этого шикарным ударом в девятку огорчить тосненцев с игры.
Стихи тура
1 декабря легендарному Всеволоду Боброву исполнилось бы 95 лет. К юбилею выдающегося спортсмена болельщики ЦСКА подготовили перформанс, в основу которого легли строчки из стихотворения Евгения Евтушенко «Прорыв Боброва».
Антифутбол тура
Именно так охарактеризовали разбушевавшуюся стихию в Туле игроки «Спартака» Илья Кутепов и Александр Самедов. Мучиться игрокам и болельщикам в этом году осталось всего один тур.
Фаер-шоу тура
Традиционно в этом сезоне столичные фанаты предпочитают именно тульский стадион для того, чтобы «зажигать».
«Самолёт» тура
Капитан «Спартака» Денис Глушаков эмоционально отпраздновал свой победный гол «Арсеналу» на 90-й минуте. Голевая комбинация у красно-белых, надо признать, получилась на загляденье.
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Выговор тура
Вратарь туляков Владимир Габулов после проигранного матча не стеснялся выражать своё недовольство. В частности, досталось экс-игроку «Спартака» Кириллу Комбарову.
Владимир Габулов и Кирилл Комбаров
«Стриптизёры» тура
Закадычные друзья Александр Кокорин и Павел Мамаев в минувшем туре порадовали своих поклонниц не только важными голами, но и демонстрацией голых торсов. А вот судьи раздеваниями футболистов не впечатлились и выписали обоим по «горчичнику».
Александр Кокорин, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони
Павел Мамаев
Павел Мамаев
Ошибка тура
Главный судья матча в Санкт-Петербурге Сергей Карасёв в одном из эпизодов намеревался предъявить жёлтую карточку за неспортивное поведение защитнику «Зенита» Доменико Кришито, но перепутал и внезапно показал красную. К счастью, Карасёв быстро исправился, и большого скандала удалось избежать.
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Воспоминания тура
Болельщики «Зенита» ностальгируют по 90-м.
Запрет тура
А этот перформанс, посвящённый столетию Октябрьской революции, фанаты «Зенита» планировали показать ещё на матче Лиги Европы с «Вардаром», но УЕФА не разрешил этого сделать. Не одобрили акцию и в РФС, поэтому болельщикам пришлось дождаться окончания встречи с «Уралом», чтобы увидеть заготовленные баннеры и пирошоу на последнем домашнем матче в этом году.
Победа тура
«Динамо» в игре с «Ростовом» одержало вторую победу под руководством Дмитрия Хохлова и первую с 14 октября, наконец-то порадовав пришедших на «Арену Химки» зрителей. Безвыигрышная серия команды составила пять матчей.
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Диктор тура
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, восстанавливающийся после травмы, на матче с «Рубином» попробовал себя в роли диктора стадиона.
Шутка тура
«Фарфан приходит в фантастическую форму. Мы сейчас обсуждаем, можно ли всех футболистов отправить вокруг земного шара. Надо рассмотреть, всех в Перу отправить, потом в Новую Зеландию и обратно. Если после этого будут так играть, мы готовы на что хотите, даже в тур отправить», – так прокомментировал очередной гол Джефферсона Фарфана президент «Локомотива» Илья Геркус.
Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан
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Поддержка тура
Акция игроков и болельщиков «Анжи» в поддержку задержанного во Франции Сулеймана Керимова – сенатора от Дагестана, бывшего владельца и нынешнего главного спонсора клуба.
Дети тура
Стильные ребята в кавказских папахах.
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