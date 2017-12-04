Хотите зажечь – лучше Тулы места не найти. Мгновения 19-го тура

Фанаты из Москвы снова куролесили в Туле, Гилерме стал диктором, а ЦСКА заработал три пенальти за матч.

Разгром тура

Шесть (а могли и все семь!) мячей влетело в ворота «Тосно» в игре с ЦСКА. Отметим, что «армейцы» трижды в этой встрече пробивали пенальти, однако реализовать смогли только два из них. В концовке матча Александр Головин «с точки» не сумел переиграть вратаря гостей Давида Юрченко. Но вряд ли это очень сильно расстроило молодого полузащитника, сумевшего до этого шикарным ударом в девятку огорчить тосненцев с игры.

ЦСКА поиздевался над «Тосно» перед вылетом в Манчестер 3 пенальти, супергол Головина и «Great Wernbloom» — так «армейцы» потренировались перед важной игрой в Лиге чемпионов.

Стихи тура

1 декабря легендарному Всеволоду Боброву исполнилось бы 95 лет. К юбилею выдающегося спортсмена болельщики ЦСКА подготовили перформанс, в основу которого легли строчки из стихотворения Евгения Евтушенко «Прорыв Боброва».

Антифутбол тура

Именно так охарактеризовали разбушевавшуюся стихию в Туле игроки «Спартака» Илья Кутепов и Александр Самедов. Мучиться игрокам и болельщикам в этом году осталось всего один тур.

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Фаер-шоу тура

Традиционно в этом сезоне столичные фанаты предпочитают именно тульский стадион для того, чтобы «зажигать».

«Самолёт» тура

Капитан «Спартака» Денис Глушаков эмоционально отпраздновал свой победный гол «Арсеналу» на 90-й минуте. Голевая комбинация у красно-белых, надо признать, получилась на загляденье.

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Выговор тура

Вратарь туляков Владимир Габулов после проигранного матча не стеснялся выражать своё недовольство. В частности, досталось экс-игроку «Спартака» Кириллу Комбарову.

Владимир Габулов и Кирилл Комбаров Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Стриптизёры» тура

Закадычные друзья Александр Кокорин и Павел Мамаев в минувшем туре порадовали своих поклонниц не только важными голами, но и демонстрацией голых торсов. А вот судьи раздеваниями футболистов не впечатлились и выписали обоим по «горчичнику».

Александр Кокорин, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони Фото : Елена Разина, «Чемпионат»

Ошибка тура

Главный судья матча в Санкт-Петербурге Сергей Карасёв в одном из эпизодов намеревался предъявить жёлтую карточку за неспортивное поведение защитнику «Зенита» Доменико Кришито, но перепутал и внезапно показал красную. К счастью, Карасёв быстро исправился, и большого скандала удалось избежать.

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Кришито получил красную, но остался на поле. Кокорин вновь спас «Зенит» А Ильин заработал жёлтую карточку за толчок одноклубника. Добавьте сюда два автогола – и перед вами самый странный матч тура.

Воспоминания тура

Болельщики «Зенита» ностальгируют по 90-м.

Запрет тура

А этот перформанс, посвящённый столетию Октябрьской революции, фанаты «Зенита» планировали показать ещё на матче Лиги Европы с «Вардаром», но УЕФА не разрешил этого сделать. Не одобрили акцию и в РФС, поэтому болельщикам пришлось дождаться окончания встречи с «Уралом», чтобы увидеть заготовленные баннеры и пирошоу на последнем домашнем матче в этом году.

Победа тура

«Динамо» в игре с «Ростовом» одержало вторую победу под руководством Дмитрия Хохлова и первую с 14 октября, наконец-то порадовав пришедших на «Арену Химки» зрителей. Безвыигрышная серия команды составила пять матчей.

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Диктор тура

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, восстанавливающийся после травмы, на матче с «Рубином» попробовал себя в роли диктора стадиона.

Шутка тура

«Фарфан приходит в фантастическую форму. Мы сейчас обсуждаем, можно ли всех футболистов отправить вокруг земного шара. Надо рассмотреть, всех в Перу отправить, потом в Новую Зеландию и обратно. Если после этого будут так играть, мы готовы на что хотите, даже в тур отправить», – так прокомментировал очередной гол Джефферсона Фарфана президент «Локомотива» Илья Геркус.

Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Братья Миранчуки в фоторепортаже, который фаны «Локо» растащат на смайлики

Поддержка тура

Акция игроков и болельщиков «Анжи» в поддержку задержанного во Франции Сулеймана Керимова – сенатора от Дагестана, бывшего владельца и нынешнего главного спонсора клуба.

Дети тура

Стильные ребята в кавказских папахах.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

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18+, или Почему не стоит брать ребёнка на дерби. Мгновения тура Нецензурные баннеры и бранные кричалки, провокации и потасовки на трибунах. А вы повели бы своего ребёнка на дерби двух столиц?

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