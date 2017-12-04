Фарфан for fun! Нападающий «Локомотива» – MVP 19-го тура РФПЛ

Среди трансферов «Локомотива» последних «окон» этот вызвал чуть ли не самые ожесточённые споры. Скептики решительно не могли взять в толк, зачем столичному клубу понадобился безработный футболист далеко не первой футбольной молодости, да ещё и с заведомо высоким окладом – с доплатой «за имя». Теперь понятно – зачем. К концу года у противников приобретения Джефферсона Фарфана аргументы закончились – перуанец ловко выбил у них все козыри из рук, в сжатые сроки очаровав красно-зелёную черкизовскую семью и убедив мэтра Сёмина в своём соответствии самым высоким стандартам качества.
В лице Фарфана «Локомотив» приобрёл не только любимца публики и коллектива – настоящую палочку-выручалочку и образцового профи. Другой на его месте взбунтовался бы против постоянной переброски с места на место, а Фарфан молча делал свою работу, добросовестно выполняя тренерские распоряжения. А то, что атакующих навыков он в процессе перевоплощений не растерял, показала концовка года. Вернувшись в родную наступательную стихию, Фарфан не на шутку разбушевался.
Восемь матчей кряду с учётом Лиги Европы восьмой номер «Локо» не уходит с поля хотя бы без одного результативного действия. Впечатляющая серия началась в начале октября в Тирасполе и длится по сей день. Более 80 минут в вязком субботнем противоборстве с «Рубином» Фарфан рыскал по чужой половине поля вхолостую, без моментов. Происходи дело в начале сезона, Сёмин давно снял бы форварда с игры, устав ждать от него отдачи. Теперь же степень доверия Джефферсону увеличилась в разы – прямо пропорционально повышению его эффективности. Вознаграждением тренеру за терпение и нападающему за усердие стал гол на 87-й минуте. Единственный в игре, а стало быть, решающий.
По итогам голосования среди постоянных членов нашего жюри – специалистов, журналистов, лиги – Фарфан всего на один балл отстал от другого героя тура, форварда «Уфы» Игбуна, но добрал своё в двух читательских опросах – на специальной странице проекта и в паблике «Чемпионата» во «ВКонтакте», где поклонники красно-зелёных на протяжении всего сезона демонстрируют похвальную активность.
Два зимних тура чемпионата мы уже по традиции включаем в зачёт последнего раунда года. Таким образом, последний лауреат 2017-го определится уже через неделю. У Фарфана есть дополнительный стимул расстараться в матче с «Тосно», а у Вернблума, Промеса и Луиса Адриано – блеснуть в дерби №1.
По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.
После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.
Специалисты
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Гранквист, Игбун, Фарфан.
Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Фарфан, Игбун, Классон.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Фарфан, Гранквист, Игбун.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Глушаков, Гранквист, Игбун.
РФПЛ
Фарфан, Игбун, Вернблум.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Луис Адриано, Фарфан, Игбун.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Классон, Фарфан, Игбун.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фарфан, Игбун, Адриано.
Алексей Лебедев, «Московский комсомолец": Глушаков, Фарфан, Игбун.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Игбун, Вернблум, Натхо.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Глушаков, Фарфан, Классон.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Смолов, Фарфан, Игбун.
Читатели
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 3 дополнительных балла
Денис Глушаков («Спартак») – 2
Сильвестр Игбун («Уфа») – 1.
«ВКонтакте»
Денис Глушаков («Спартак») – 3
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 2
Понтус Вернблум (ЦСКА) – 1.
Итоги 19-го тура РФПЛ:
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 15
Сильвестр Игбун («Уфа») – 12
Денис Глушаков («Спартак») – 8
Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3
Андреас Гранквист («Краснодар») – 3
Виктор Классон («Краснодар») – 3
Луис Адриано («Спартак») – 2
Фёдор Смолов («Краснодар») – 1
Бибрас Натхо (ЦСКА) – 1.
Лучшие игроки ноября-декабря в сезоне-2017/18
|Игрок
|16 тур
|17 тур
|18 тур
|19 тур
|Всего
|Понтус Вернблум (ЦСКА)
|12
|13
|3
|28
|Квинси Промес («Спартак»)
|10
|12
|22
|Джефферсон Фарфан («Локомотив»)
|5
|15
|20
|Луис Адриано («Спартак»)
|10
|3
|2
|15
|Антон Миранчук («Локомотив»)
|12
|12
|Фёдор Смолов («Краснодар»)
|11
|1
|12
|Сильвестр Игбун («Уфа»)
|12
|12
|Евгений Марков («Тосно»)
|9
|9
|Зе Луиш («Спартак»)
|4
|4
|8
|Денис Глушаков («Спартак»)
|8
|8
|Алексей Миранчук («Локомотив»)
|7
|7
|Георгий Джикия («Спартак»)
|7
|7
|Иван Маркелов («Анжи»)
|7
|7
|Андреас Гранквист («Краснодар»)
|1
|3
|4