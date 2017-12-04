Фарфан for fun! Нападающий «Локомотива» – MVP 19-го тура РФПЛ

Среди трансферов «Локомотива» последних «окон» этот вызвал чуть ли не самые ожесточённые споры. Скептики решительно не могли взять в толк, зачем столичному клубу понадобился безработный футболист далеко не первой футбольной молодости, да ещё и с заведомо высоким окладом – с доплатой «за имя». Теперь понятно – зачем. К концу года у противников приобретения Джефферсона Фарфана аргументы закончились – перуанец ловко выбил у них все козыри из рук, в сжатые сроки очаровав красно-зелёную черкизовскую семью и убедив мэтра Сёмина в своём соответствии самым высоким стандартам качества.

В лице Фарфана «Локомотив» приобрёл не только любимца публики и коллектива – настоящую палочку-выручалочку и образцового профи. Другой на его месте взбунтовался бы против постоянной переброски с места на место, а Фарфан молча делал свою работу, добросовестно выполняя тренерские распоряжения. А то, что атакующих навыков он в процессе перевоплощений не растерял, показала концовка года. Вернувшись в родную наступательную стихию, Фарфан не на шутку разбушевался.

Декларация Джефферсона. Как случайности сделали Фарфана игроком месяца Ещё весной это сложно было представить.

Восемь матчей кряду с учётом Лиги Европы восьмой номер «Локо» не уходит с поля хотя бы без одного результативного действия. Впечатляющая серия началась в начале октября в Тирасполе и длится по сей день. Более 80 минут в вязком субботнем противоборстве с «Рубином» Фарфан рыскал по чужой половине поля вхолостую, без моментов. Происходи дело в начале сезона, Сёмин давно снял бы форварда с игры, устав ждать от него отдачи. Теперь же степень доверия Джефферсону увеличилась в разы – прямо пропорционально повышению его эффективности. Вознаграждением тренеру за терпение и нападающему за усердие стал гол на 87-й минуте. Единственный в игре, а стало быть, решающий.

По итогам голосования среди постоянных членов нашего жюри – специалистов, журналистов, лиги – Фарфан всего на один балл отстал от другого героя тура, форварда «Уфы» Игбуна, но добрал своё в двух читательских опросах – на специальной странице проекта и в паблике «Чемпионата» во «ВКонтакте», где поклонники красно-зелёных на протяжении всего сезона демонстрируют похвальную активность.

Два зимних тура чемпионата мы уже по традиции включаем в зачёт последнего раунда года. Таким образом, последний лауреат 2017-го определится уже через неделю. У Фарфана есть дополнительный стимул расстараться в матче с «Тосно», а у Вернблума, Промеса и Луиса Адриано – блеснуть в дерби №1.

Процедура определения лауреатов



По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.



После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

Специалисты

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Гранквист, Игбун, Фарфан.

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Фарфан, Игбун, Классон.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Фарфан, Гранквист, Игбун.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Глушаков, Гранквист, Игбун.

РФПЛ

Фарфан, Игбун, Вернблум.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Луис Адриано, Фарфан, Игбун.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Классон, Фарфан, Игбун.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фарфан, Игбун, Адриано.

Алексей Лебедев, «Московский комсомолец": Глушаков, Фарфан, Игбун.

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Игбун, Вернблум, Натхо.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Глушаков, Фарфан, Классон.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Смолов, Фарфан, Игбун.

Читатели

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 3 дополнительных балла

Денис Глушаков («Спартак») – 2

Сильвестр Игбун («Уфа») – 1.

«ВКонтакте»

Денис Глушаков («Спартак») – 3

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 2

Понтус Вернблум (ЦСКА) – 1.

Итоги 19-го тура РФПЛ:

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 15

Сильвестр Игбун («Уфа») – 12

Денис Глушаков («Спартак») – 8

Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3

Андреас Гранквист («Краснодар») – 3

Виктор Классон («Краснодар») – 3

Луис Адриано («Спартак») – 2

Фёдор Смолов («Краснодар») – 1

Бибрас Натхо (ЦСКА) – 1.

Лучшие игроки ноября-декабря в сезоне-2017/18