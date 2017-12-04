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Джефферсон Фарфан
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фарфан for fun! Нападающий «Локомотива» – MVP 19-го тура РФПЛ

Один из самых неоднозначных трансферов года обещает стать самым эффективным.
Футбол

Среди трансферов «Локомотива» последних «окон» этот вызвал чуть ли не самые ожесточённые споры. Скептики решительно не могли взять в толк, зачем столичному клубу понадобился безработный футболист далеко не первой футбольной молодости, да ещё и с заведомо высоким окладом – с доплатой «за имя». Теперь понятно – зачем. К концу года у противников приобретения Джефферсона Фарфана аргументы закончились – перуанец ловко выбил у них все козыри из рук, в сжатые сроки очаровав красно-зелёную черкизовскую семью и убедив мэтра Сёмина в своём соответствии самым высоким стандартам качества.

В лице Фарфана «Локомотив» приобрёл не только любимца публики и коллектива – настоящую палочку-выручалочку и образцового профи. Другой на его месте взбунтовался бы против постоянной переброски с места на место, а Фарфан молча делал свою работу, добросовестно выполняя тренерские распоряжения. А то, что атакующих навыков он в процессе перевоплощений не растерял, показала концовка года. Вернувшись в родную наступательную стихию, Фарфан не на шутку разбушевался.

Декларация Джефферсона. Как случайности сделали Фарфана игроком месяца
Ещё весной это сложно было представить.

Восемь матчей кряду с учётом Лиги Европы восьмой номер «Локо» не уходит с поля хотя бы без одного результативного действия. Впечатляющая серия началась в начале октября в Тирасполе и длится по сей день. Более 80 минут в вязком субботнем противоборстве с «Рубином» Фарфан рыскал по чужой половине поля вхолостую, без моментов. Происходи дело в начале сезона, Сёмин давно снял бы форварда с игры, устав ждать от него отдачи. Теперь же степень доверия Джефферсону увеличилась в разы – прямо пропорционально повышению его эффективности. Вознаграждением тренеру за терпение и нападающему за усердие стал гол на 87-й минуте. Единственный в игре, а стало быть, решающий.

По итогам голосования среди постоянных членов нашего жюри – специалистов, журналистов, лиги – Фарфан всего на один балл отстал от другого героя тура, форварда «Уфы» Игбуна, но добрал своё в двух читательских опросах – на специальной странице проекта и в паблике «Чемпионата» во «ВКонтакте», где поклонники красно-зелёных на протяжении всего сезона демонстрируют похвальную активность.

Два зимних тура чемпионата мы уже по традиции включаем в зачёт последнего раунда года. Таким образом, последний лауреат 2017-го определится уже через неделю. У Фарфана есть дополнительный стимул расстараться в матче с «Тосно», а у Вернблума, Промеса и Луиса Адриано – блеснуть в дерби №1.

Процедура определения лауреатов

По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.

После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

Специалисты

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Гранквист, Игбун, Фарфан.
Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Фарфан, Игбун, Классон.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Фарфан, Гранквист, Игбун.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Глушаков, Гранквист, Игбун.

РФПЛ

Фарфан, Игбун, Вернблум.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Луис Адриано, Фарфан, Игбун.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Классон, Фарфан, Игбун.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фарфан, Игбун, Адриано.
Алексей Лебедев, «Московский комсомолец": Глушаков, Фарфан, Игбун.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Игбун, Вернблум, Натхо.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Глушаков, Фарфан, Классон.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Смолов, Фарфан, Игбун.

Читатели

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 3 дополнительных балла
Денис Глушаков («Спартак») – 2
Сильвестр Игбун («Уфа») – 1.

«ВКонтакте»

Денис Глушаков («Спартак») – 3
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 2
Понтус Вернблум (ЦСКА) – 1.

Итоги 19-го тура РФПЛ:

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 15
Сильвестр Игбун («Уфа») – 12
Денис Глушаков («Спартак») – 8
Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3
Андреас Гранквист («Краснодар») – 3
Виктор Классон («Краснодар») – 3
Луис Адриано («Спартак») – 2
Фёдор Смолов («Краснодар») – 1
Бибрас Натхо (ЦСКА) – 1.

Лучшие игроки ноября-декабря в сезоне-2017/18

Игрок16 тур17 тур18 тур19 турВсего
Понтус Вернблум (ЦСКА)1213328
Квинси Промес («Спартак»)101222
Джефферсон Фарфан («Локомотив»)51520
Луис Адриано («Спартак»)103215
Антон Миранчук («Локомотив»)1212
Фёдор Смолов («Краснодар»)11112
Сильвестр Игбун («Уфа»)1212
Евгений Марков («Тосно»)99
Зе Луиш («Спартак»)448
Денис Глушаков («Спартак»)88
Алексей Миранчук («Локомотив»)77
Георгий Джикия («Спартак»)77
Иван Маркелов («Анжи»)77
Андреас Гранквист («Краснодар»)134
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