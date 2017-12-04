Из опорников делают правых защитников. Сначала Зобнин, теперь Кузяев

Далер Кузяев – правый защитник

Два самых сильных универсала в Премьер-Лиге почти синхронно получили место на правом фланге защиты. Роман Зобнин поработал на непривычной позиции (если она для него существует) в матчах с «Краснодаром» и «Марибором», а Далер Кузяев – ролевик, во многом похожий на Зобнина – переместился на правый фланг обороны в матче с «Уралом». «Кузяев – универсальный игрок, который может действовать на нескольких позициях», – сухо объяснил тактическое решение Роберто Манчини. Ну да, мы знаем.

Тур вообще вышел очень экспериментальным в плане использования правых защитников – на фланге обороны успели поиграть ещё и три центральных защитника, Хольмен, Пейчинович и Шахов. От них Кузяева отличает значительно лучший КПД за центральной линией: Далер сделал 5 передач в штрафную, 2 из них стали точными (после одной ножницами бил Кокорин), дважды перехватил мяч на чужой половине, там же собрал 3 подбора. Packing-статистика Далера за тайм на непривычной позиции не впечатляет – всего 24 отрезанных соперника – но Кузяев успел однажды исполнить нужную для атаки «Зенита» закидушку в полуфланг, на которую рванул Дриусси.

Главное отличие Кузяева от Игоря Смольникова, выходившего справа в последних матчах, – он не играет только по флангу, не привязывается к боковой линии. Далер несколько раз смещался с правого края в центр, чтобы продолжить атаку, завязывал контратаку рывком через полуфланг, а близко к флангу смещался только под передачу в штрафную.

Смещения в центр похвальны для защитника, когда он разгоняет атаки, но такие смещения без мяча могут повлечь свободные зоны за его спиной. Кузяев как минимум дважды за тайм терял позицию, уходя в центр. В одном моменте – он на скриншоте – Далер потерял мяч, сместился прессинговать в середину, и после потери «Зенита» ситуацию спасли только грамотная подстраховка и последовавший за ней прессинг (забавно, что страхующим вообще выступил Кокорин). Во второй ситуации Кузяев сделал рывок под навес в штрафную, медленно возвращался назад за кадром, и здесь защитника тоже выручила подстраховка Ерохина – но при этом уязвимым стал центр. Ложкой дёгтя можно считать и голевой штрафной, прилетевший «Зениту» после фола Кузяева.

Во втором тайме Роберто Манчини на позицию правого защитника ушёл Юрий Жирков, а Далер Кузяев стал левым полузащитником. Видимо, курсы воспитания универсальных игроков включают в себя такие разносторонние занятия – иначе объяснить смену позиций сложно. Тактическими идеями или словами Манчини это не продиктовано. Главными на их флангах были другие – Кришито и Ригони, а Кузяев и Жирков оттеняли внимание на себя. Далеру после смены позиции даже удалась одна классная передача в штрафную на Ригони, после которой аргентинец не попал по мячу.

Портнягин меняет роли в атаке «Урала»

Александр Тарханов настолько в восторге от Зе Луиша, что учит своих игроков на примере нападающего «Спартака». На прошлой неделе тренер «Урала» показывал Алексею Евсееву, как нужно играть в контратаках, на примере Зе, но и ролевая роль африканца явно нравится Тарханову. В «Спартаке» Зе Луиш – нападающий, обеспечивающий много черновой работы, давления на защиту, он стягивает на себя игроков, здорово разворачивается к воротам после приёма спиной к ним. Массимо Каррера тоже показал, насколько Зе Луиш важен, взявшись переучивать в такого же нападающего Луиса Адриано. У «Урала» такого форварда до конца ноября не было – Владимир Ильин очень статичен, играя наконечника, а лучший матч в сезоне «шмели» отыграли с двумя «десятками» в атаке, Бикфалви и Евсеевым.

Теперь такой нападающий у «Урала» есть. Выздоровел Игорь Портнягин, арендованный летом у «Локомотива», и он даёт атаке намного больше движения, чем Ильин. В предыдущем матче, с «Краснодаром», Портнягин на приёме передач отрезал 101 соперника, на Крестовском острове – 150 (норма Ильина – 45 отрезанных оппонентов за 90 минут). Причём числа набиваются не банальными длинными передачами. Портнягин неоднократно принимал мяч между линиями «Зенита», смещался за мячом на фланги. В середине первого тайма после одного из таких смещений он организовал контратаку – правда, долго думал с мячом в ногах.

Разница между нападающими очевидна даже при ударах от ворот. Ильин обычно находится в статике, в центральной зоне, а длинные передачи ловит румынский метеор Бикфалви, потянувший заднюю поверхность бедра в начале матча с «Зенитом». Портнягин как раз заточен на поиск зон, где можно принять мяч – в первом тайме он чаще смещался налево, дёргая Кришито и Жиркова, после перерыва нервировал Жиркова уже справа.

«Урал» захлестнула серия поражений, но позитив в ней тоже есть – искомый Зе Луиш наконец-то найден. Смена основного нападающего дёрнула и Ильина: когда он грамотно открылся под Димитрова и не получил пас, набросился на болгарина с кулаками. Значит, ему не всё равно.

Разбор главного матча тура:

Как «Локомотив» выиграл сложнейший матч в сезоне Сергей Титов снова разбирает зимнего чемпиона Премьер-Лиги.

В тройке нападающих ЦСКА некоманден только Витиньо

У Виктора Гончаренко дар превращать работяг в чистых нападающих, полезных для команды. Подтвердит и будущий соперник по дерби Лоренсо Мельгарехо, и Понтус Вернблум. Швед остаётся предельно полезным для атаки ЦСКА, где вовсю эксплуатируются два качества Вернблума – умные открывания и жажда борьбы. При этом Вернблум может сыграть тонко, когда этого от него не ждут, как и любимый форвард юности Йохан Элмандер. Группа поддержки работает, подстраиваясь под мячи из глубины поля: Алан Дзагоев часто опускается разыгрывать мяч в глубину, из-за чего идёт одним из лидеров ЦСКА по Impect (93, у Витиньо – 53), а бразилец открывается под передачи в финальной трети.

Даже при такой идиллии в атаке Витиньо – перманентная проблема ЦСКА. Первая причина – его неисправимая маниакальная любовь к дальним ударам: Витиньо менее чем за час нанёс 7 ударов, из которых 4 нанесены из-за штрафной. Вторая – его столь же маниакальное желание постоянно встречаться с мячом. Опускаясь в глубину, Витиньо часто получает мяч и ради этого даже двигается так, чтобы он не достался партнёрам по атаке. Здесь Витиньо вырастает на одной линии с Вернблумом – правила позиционной игры здесь нарушены.

Похожий момент, где Витиньо выдёргивается в глубину, забирает пас, который мог пойти на Головина. И бьёт издали. Головин мог развить позиционную атаку через центр – вместо этого Витиньо приговорил ЦСКА к потере мяча.

Эгоизм Витиньо исчезает только в моментах, когда Марио Фернандес заполняет штрафную под фланговые подачи – тогда Витиньо опускается глубоко в правый фланг. Такие моменты надо поставить на поток: Дзагоев уже идеально влился в схему 3-4-3, Вернблум тоже понял свою роль. Витиньо понимает, что от него требуется, но стабильно ошибается в позиционной игре, и это главная головная боль для Виктора Гончаренко к зимним сборам.

«Спартак» снова играет с динамичной атакой без привязок

После победы над «Краснодаром» Массимо Каррера поправлял журналистов, видевших у его команды схему 4-4-2 или 4-2-2-2: Луиса Адриано на цифрах он «переводил» на позицию «десятки», указывая на план 4-2-3-1. Это показательно для оценки работы бразильца на поле: нападающий, потерявший в «Милане» пластичность позиции и активное движение, стал разыгрывающим в «зоне 14» на постоянной основе. Такой принцип работает даже в моменты, когда Зе Луиша нет в составе, а Адриано – единственный чистый нападающий.

Такие ситуации, когда Адриано возникает в «зоне 14», а штрафную заполняют игроки группы поддержки «Спартака», становятся привычными. Сам Адриано тяжело адаптировался к такой роли, и это можно проследить по тактическим разборам, но сейчас бразилец хорош. В Туле он сделал 36 передач, 3 паса под удар (все три – точные) и голевую на Дениса Глушакова. При этом Адриано, как и Зе Луиш, не избегает единоборств: в матче с «Арсеналом» поучаствовал в 21 и выиграл 12 – сильная статистика для нападающего.

В условиях ротации под Лигу чемпионов Каррера использовал сразу несколько идей для придания атаке скорости. Александр Самедов в начале матча активно играл «десятку» – открывался в центральной зоне, прессинговал на одной линии с Адриано, а потом садился и формировал треугольник в 4-3-3. Педро Роша и Мельгарехо смещались с флангов в центр, заполняя штрафную и дожидаясь диагоналей с противоположного фланга. В прессинге до чужой штрафной долетал Пашалич, а при позиционных атаках – Глушаков, чей выбор позиции эксплуатируется Каррерой очень правильно. Такое разделение обязанностей и помогло выиграть тяжёлый, как тульский газон, матч.

Идея «Ростова» с 4-3-3 прожила полтора тайма

«Неважно, сколько игроков обороны – четыре или три. Всё зависит от того, как складывается игра. Наша защита может перестраиваться по ходу матча», – говорил Леонид Кучук перед матчем с «Динамо». Тренеру виднее, но схема 4-3-3 слишком непривычна для команды, и в перерыве предыдущей игры, с «Анжи», игроки сказали это Кучуку напрямую – обратились с просьбой перестроиться на тройку центральных защитников. Коуч продолжил гнуть свою линию и тогда, и в матче с «Динамо». Были исправлены некоторые тактические недочёты: плотнее стал прессинг, Вилюш и Ингасон стали подниматься выше, когда соперник пасом вскрывал центральную зону.

Но обнаружилась новая проблема, связанная со сменой расстановки. При переходе из атаки в оборону сильно провисал левый фланг «Ростова». В схеме 3-4-3 у Кучука находился игрок, привязанный к флангу на постоянной основе (обычно Устинов), и его не хватало, когда и вингер, Ионов или Калачёв, и левый центральный хавбек Маер уходили из своей зоны ближе к правому краю. Свободных зон было удивительно много для «Ростова».

В атаках «Ростов» сильно кренился на правый край (41% атак через него), чтобы использовать возможности Калачёва и Паршивлюка, а также давить на Григория Морозова, чьи ошибки в защите я разбирал неделю назад. Но регулярное перенасыщение зон сыграло против «Ростова». Первый острый момент «Динамо» создало, когда после аута удалось отрезать весь центр полузащиты – Жан Маер был привязан к правому флангу и уже смотрел атаке в спину. Момент на скриншоте выше тоже начинается со смещения Маера направо и паса, отрезающего словенца. В схожей ситуации родился и забитый мяч: оба вингера оказались справа, Маер оказался далеко от момента, а потом ещё и запустил пас в коридор между собой и Макеевым.

После перерыва «Ростов» вернулся к схеме 3-4-3 – но исправлять ошибку было уже поздно.

Тактические уловки «Анжи» отправляют СКА в ФНЛ

В подвале турнирной таблицы сейчас серия важных матчей, формирующих положение команд на зиму, и Вадим Скрипченко тактически и морально уничтожил одного конкурента. 6:0 по явным голевым моментам – самая мощная бомбардировка чемпионата; более того, ранее лишь одна команда создавала 6 Big Chances за матч (неудивительно, что тоже против СКА). Хабаровчане допустили 47 явных моментов у своих ворот за сезон, а вторая по слабости защита Премьер-Лиги, «Арсенала» – 32. Числа говорящие. СКА уже можно провожать в гости к другим трём буквам – слабейшую по классу команду не вытащит слабейший тренер в РФПЛ.

Скрипченко выиграл матч за счёт нескольких правильных тактических решений, и главное из них – переход на полноценную схему 4-4-2 с двумя нападающими. Маркелов и Лескано работали, как и требуется от форвардов в связке: один открывался под передачу и стягивал на себя защитника, второй забегал в зону, откуда уже вытащен защитник. Раньше индивидуально слабую оборону СКА при таких ситуациях спасал страхующий и численное преимущество защиты, но Алексей Поддубский отошёл от пятёрки защитников к четвёрке, из-за чего линии СКА были удивительно эластичными и податливыми.

СКА упрощал задачу «Анжи» откровенно дешёвыми ошибками. Пуцко в прах проиграл единоборство Лескано, что вылилось в гол на 55-й секунде. Эдиев привёз красную для вратаря Криворучко бездарным пасом назад, потом неудачно выбрал позицию при длинной передаче и дал Маркелову выскочить на ворота, потерял мяч в борьбе с Лескано в собственной штрафной – всё это после выхода на замену и только за первый тайм. Димидко плюхнулся, как мешок картошки, когда Данченко отдавал пас пяткой под удар Хубулову в штрафной СКА. Организация обороны при 4-4-2 у хабаровчан отсутствует в принципе.

Ещё одна тактическая история «Анжи» – перевод Владимира Полуяхтова на позицию правого защитника. Обычно Полуяхтов играет слева, где использует смещения в центр под удар с правой, а в новой роли он получил более широкий функционал. Защитник сделал серию умных разрезающих передач с фланга в центр, постоянно включался на дальнюю штангу, пока Маркелов и Лескано стягивали на себя игроков СКА, а при 3:0 в билд-апе поднимался на одну линию с нападающими, открываясь глубоко в правом фланге. Результат активности Полуяхтова – гол после включения в штрафную, снявший все вопросы на 8-й минуте.

Новая защита «Амкара» и роль Петара Занева

Изменения в самой крепкой линии «Амкара» наметились уже в матче с «Динамо», а сейчас приобрели окончательные контуры. Травмы вынуждают Гаджи Гаджиева удачно затыкать бреши в составе пермяков, причём в последних матчах тренер зеркалит свой же фокус на старте сезона. Тогда был поломан Фегор Огуде, и для укрепления центра поля в опорную зону подвинули Николая Зайцева. Теперь же второй матч кряду Огуде занимает место в центре обороны, страхуя своих партнёров. По числам нигериец сыграл умопомрачительно – сделал 10 отборов и 16 перехватов (больше за тур собрал только Кутепов), но неповоротливость Огуде слишком дорого стоила «Амкару». На стандарте он упустил Игбуна, забивавшего гол (причём за спину Огуде внезапно ворвались сразу три игрока «Уфы»), а в моменте с третьим мячом дал отклеиться от себя во вратарской Облякову.

Интересно наблюдать, как варьируется роль Петара Занева. Ещё в прошлом сезоне Занев и Идову, играющие на одном фланге, часто менялись местами – поочерёдно занимали позиции левого центрального защитника и левого латераля. Я долго ломал голову, почему так происходит, и искал тренерский замысел, но Идову рассказал, что это импровизация: «Петя любит подключаться в атаку и почти всю жизнь играл левого защитника, у него очень хорошие подачи слева. Всё-таки он левоногий, я – правша. Когда у него есть силы или если я подустал, он может пойти вперёд. В таких случаях я просто остаюсь и страхую его, чтоб не было зон для контратак. Сами решаем, когда заменять». Теперь Занев ещё и систематически смещается ближе к правому флангу, где включается в атаку и обеспечивает первый пас.

Всё это умно, но далеко от оптимального состояния защиты «Амкара». Несыгранная оборона стала допускать индивидуальные ошибки на стандартах и в контратаках (снова привет Огуде), а Артур Нигматуллин, пытаясь подчищать атаки «Уфы» очень высоко, вновь сыграл в плохого Нойера: только если в матче с «Динамо» летом он попятился назад, когда получил угрозу выхода один на один, то в Уфе пошёл до конца. И всё равно был обыгран.

В материале использованы данные InStat и паблика «Пыльный чердак».