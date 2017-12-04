Гончаренко: любой тренер должен быть готов к увольнению

На важнейший матч Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» ЦСКА прилетел заранее – за день до предматчевой пресс-конференции. И это неудивительно, из-за погодных условий в Москве были задержаны десятки рейсов, а дополнительное напряжение «армейцам» сейчас ни к чему.

За несколько часов до пресс-конференции полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева и главного тренера Виктора Гончаренко на базе «Манчестер Юнайтед» на вопросы журналистов отвечал наставник «МЮ» Жозе Моуринью.



– Сыграет ли Златан Ибрагимович в завтрашнем матче?

– Ибрагимович завтра не будет играть. Он усердно работает, но колено не до конца выздоровело. Майкл Кэррик, скорее всего, тоже не выйдет. Я могу преподнести сюрприз и выпустить игрока, которого вы не ожидаете увидеть. Я сделаю несколько замен, но их будет не так много. Мы ещё не вышли из группы, мы ещё не первые. Нужно сохранять баланс.

Почему у Слуцкого не получилось в Англии Причины отставки и главное из того, что российскому тренеру всё-таки удалось сделать.

– Вчера из «Халл Сити» был уволен Леонид Слуцкий. Значит ли это, что российские тренеры не готовы работать даже в Чемпионшипе?

– Это жизнь. Увольняют даже лучших тренеров мира, даже чемпионов Англии. Если не ошибаюсь, в АПЛ уволили уже пять тренеров. Чемпионшип в этом плане не является исключением. Когда Леонид перебирался в Англию, он должен был знать, что возможен любой исход, любые результаты и последствия.

– Доводилось ли вам работать с вратарём, который лучше де Хеа?

– Да, доводилось. Это Серхио Ромеро. Потому что он будет играть завтра. Все мои вратари – лучшие.

«Он мог бы спасти Титаник». 14 сейвов Де Хеа в шутках и мемах Де Хеа спас «МЮ» и взорвал «твиттер».

– В матче с «Арсеналом» был удалён Поль Погба...

– Завтра он будет играть, и это всё, что имеет значение. Был большой матч, он немного устал, но надеемся, что завтра он будет в хорошей форме.



– На ваш взгляд, достойны ли полузащитник ЦСКА Александр Головин и полузащитник «Спартака» Квинси Промес играть в английском чемпионате?

– Я не готов отвечать на такого рода вопросы. С радостью отвечу на вопросы о ближайшей игре, но не касательно трансферных интересов английских клубов.

Четыре совета ЦСКА на матч с «Юнайтед» по итогам бешеной игры с «Арсеналом» На «Олд Траффорд» с таким «МЮ» будет весело и страшно.

Гончаренко и Дзагоев вышли к журналистам с опозданием.



– Как оказалось, траффик на дорогах не только в Москве, – пошутил представитель пресс-службы.



Первым на вопросы журналистов отвечал полузащитник Алан Дзагоев.



– Вы никогда не скрывали, что хотели поиграть в Англии. Для вас игры здесь – это что-то важное?

– Устал отвечать на этот вопрос, если честно. Всегда играю с полной самоотдачей и матч с «Манчестером» – не исключение. Всё, на что способен, продемонстрирую.



– Как команда будет забивать, ведь в последнее время всё строилось вокруг Понтуса Вернблума, который пропустит игру?

– Как-то будет решать. Помимо него у нас и другие игроки забивали.



– Слышали ли о беспроигрышном рекорде «Манчестера» на своём стадионе? Усложняет ли это задачу ЦСКА?

– Если честно, я вообще не знал об этом рекорде. Надеюсь, завтра получится его завершить.



– Вы провели много матчей на высоком уровне. Предстоящий матч на «Олд Траффорд» вызывает у вас какие-то эмоции?

– Само собой! На таких стадионах почти всегда полные трибуны, и это не может не вызывать бурных эмоций. В Лиге чемпионов всегда бывает накал, здесь особенный антураж.



Закончив отвечать на вопросы, Дзагоев отправился готовиться к тренировке. Общение с журналистами продолжил наставник команды Виктор Гончаренко. Он, как всегда, был сдержан и немногословен.

– Чем была вызвана замена Понтуса Вернблума в матче против «Тосно», ведь было известно, что с «Манчестером» он не сыграет?

– Тем и вызвана. Нужно было дать игровую практику другим футболистам.



– Вернблум много играл в атаке, хотя в команде много нападающих. Их это не задевало?

– Конечно, задевало, но они никаким образом это не показывали. Наши нападающие не менее амбициозные. Но если понаблюдать за Понтусом в атаке, можно для себя что-то вынести – как он открывается, взаимодействует с игроками, как он нацелен на ворота.

ЦСКА поиздевался над «Тосно» перед вылетом в Манчестер 3 пенальти, супергол Головина и «Great Wernbloom» — так «армейцы» потренировались перед важной игрой в Лиге чемпионов.

– На ваш взгляд, усложняет ли задачу ЦСКА рекорд «Манчестера»?

– «МЮ» – это большой клуб, у них много разных серий. Но они могут в любой момент проиграть, нам задумываться об этой серии не стоит.



– Жозе Моуринью сказал, что Поль Погба завтра сыграет. Что можете сказать об этом футболисте?

– Это топ-футболист, который умеет всё. С ним будет легче «Манчестер Юнайтед», а нам тяжелее. Но наши молодые игроки получат хорошую практику. Когда сражаешься с таким футболистом, понимаешь, в каком направлении тебе надо двигаться.

– Для того, чтобы гарантированно выйти в Лигу чемпионов и не зависеть от параллельного матча, ЦСКА надо побеждать 3:0. Просчитывали ли эти варианты?

– С одной стороны серия, с другой – надо обыграть 3:0. Не думаем ни о том, ни о другом. Наша задача – ввязаться в бой и держать в голове, что игру с любым соперником можно перевернуть. Всегда есть шансы и наша цель – воспользоваться ими.



– Вы работали со Слуцким. Как относитесь к его вчерашнему увольнению?

– Думаю, любой тренер должен быть готов к увольнению. Конечно, это в первую очередь зависит от результата. Но команда может расти, становиться чемпионом, а тренера всё равно могут уволить. Хотелось бы, чтобы Слуцкий продолжил этот путь. Нам всем было интересно за ним наблюдать, но это футбол.



– Прошёл год после ухода Леонида Слуцкого из ЦСКА. Как за это время изменилась команда?

– Это ваше поле деятельности, можете сколько угодно писать и анализировать. А моя оценка — только для команды.