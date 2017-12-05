«Таксисты» одобрили «Казань Арену»

Смолов подтвердил, что получил конкретное предложение от «Вест Хэма»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию, согласно которой он мог перейти в «Вест Хэм Юнайтед».



«Это правда. Лондонцы прислали в „Краснодар“ предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении „Вест Хэма“. Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А „Вест Хэм“ идет внизу таблицы. Я смотрел их игру против „Сити“. Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль.

Вообще, я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с «Миланом». Но мечты корректируются", — цитирует Смолова «Спорт-экспресс».

Гончаренко: задача ЦСКА – ввязаться в бой с «МЮ» и воспользоваться шансами

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об ожиданиях от матча с «Манчестер Юнайтед» (5 декабря) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, а также поделился мыслями о ключевом полузащитнике английского клуба Поле Погба.



«Беспроигрышная серия «МЮ» на своём поле? Это большой клуб, у них много разных серий. Но они могут в любой момент проиграть, нам задумываться об этой серии не стоит. С одной стороны, серия, с другой – надо обыграть их 3:0. Не думаем ни о том, ни о другом. Наша задача – ввязаться в бой и держать в голове, что игру с любым соперником можно перевернуть. Всегда есть шансы, и наша цель воспользоваться ими.



Погба — топ-футболист, он умеет всё. Будет легче «Манчестер Сити», а нам тяжелее. Но наши молодые игроки получат хорошую практику. Когда сражаешься с таким футболистом, понимаешь, в каком направлении тебе надо двигаться. Но нельзя думать, что ему можно позволить многое. Надо оказать максимальное сопротивление, чтобы проявить свои качества», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

«Спартак» в составе 23 игроков вылетел на игру с «Ливерпулем»

«Спартак» отправился на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. Матч состоится 6 декабря.



Главный тренер Массимо Каррера взял на решающий выездной матч Лиги чемпионов 23 футболиста. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.



В Ливерпуле красно-белые планируют приземлиться в 13:00 по местному времени, а в 17:00 проведут тренировку. Предматчевое занятие состоится во вторник на стадионе «Энфилд». В среду утром у команды по плану будет разминка, а вечером спартаковцы сыграют против «Ливерпуля» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22:45 мск.



Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Спартаку» нужно побеждать англичан.

Ибрагимович пропустит матч «МЮ» — ЦСКА, участие Кэррика маловероятно

Нападающий Златан Ибрагимович пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА. Об этом сообщил наставник манкунианцев Жозе Моуринью.



«Златан Ибрагимович завтра не будет играть. Он усердно работает, но колено не до конца выздоровело. Майкл Кэррик, скорее всего, тоже не выйдет. Я могу преподнести сюрприз и выпустить игрока, которого вы не ожидаете увидеть.



Я сделаю несколько замен, но замен будет не так много. Мы ещё не вышли из группы, мы не первые. Нужно сохранять баланс», — сказал Жозе Моуринью на предматчевой пресс-конференции.



Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА состоится 5 декабря в Англии, начало — в 22:45 мск.

Французский актёр из «Такси» Насери посетил «Казань Арену»

Французский актёр Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме «Такси» и его продолжениях, посетил «Казань Арену», на которой в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» стадиона.



Пресс-служба «Казань Арены» отмечает, что Насери является ярым поклонником футбола и не пропускает ни одного чемпионата мира. Актёр с восторгом отметил функциональные возможности казанского стадиона.



Матчи чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Казань примет четыре игры группового этапа турнира: Франция – Австралия, Иран – Испания, Польша – Колумбия и Корейская Республика – Германия, а также встречи 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира.​

«Барселона» извинилась перед «Гремио» за инцидент с подаренной Артуру футболкой

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес извинился перед исполнительным директором «Гремио» Андре Заноттой за то, что недавно представители каталонского клуба подарили 21-летнему игроку бразильской команды Артуру, которого «Барселона» хочет приобрести, футболку сине-гранатовых. В Интернете была опубликована фотография Артура в футболке, что не понравилось руководству «Гремио».



«В субботу мне позвонил Роберт Фернандес, он извинился. Я передал извинения президенту „Гремио“. На наш взгляд, не стоить дарить футболку игроку, у которого контракт с другим клубом до 2021 года», — цитирует Занотту Globo Esporte.



Ранее сообщалось, что из-за данного инцидента «Гремио» может пожаловаться на «Барселону» в ФИФА.

Клинсман хотел бы возглавить сборную Австралии

Немецкий специалист Юрген Клинсман, последним местом работы которого была сборная США, хотел бы вернуться в профессию. RMC сообщает, что 53-летний тренер заинтересован в вакантной должности наставника сборной Австралии.



В конце ноября стало известно, что рулевой австралийцев Ангелос Постекоглу, под руководством которого команда вышла в финальную стадию ЧМ-2018, покинул свой пост. Согласно информации источника, Клинсман попросил одного из своих представителей узнать о возможности возглавить команду Австралии.



Камнем преткновения может стать оклад немца. Годовой бюджет австралийской федерации составляет $ 1,14 млн. Это половина оклада Клинсмана, который был у тренера в сборной США.



Напомним, что по итогам жеребьёвки финальной части ЧМ-2018 сборная Австралии попала в группу C и сыграет со сборными Франции (Казань, 16 июня), Дании (Самара, 21 июня) и Перу (Сочи, 26 июня).