«Антоха, что ж ты делаешь?! Не подставляй меня!»

Братья Алексей и Антон Миранчуки приехали в редакцию «Чемпионата», чтобы сыграть с победителем спецпроекта «Встреча года». Молодые лидеры «Локомотива» попробовали свои силы в киберфутболе в противостоянии с нашим читателем Григорием Шостырем и журналистом Данилой Игнатовым.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Чемпионата».

После игры братья Миранчуки откровенно и честно ответили на вопросы «Чемпионата» — любви к Неймару, контракте с «Локомотивом», чемпионстве в РФПЛ и прямых эфирах в «Инстаграме».

Алексей Миранчук, Антон Миранчук и Григорий Шостырь Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Тётя на паспортном контроле говорит: у тебя ухо в жизни не такое, как на фото»

— Братья Березуцкие рассказывали, как в своё время их путали девушки. Не поверим, что у вас не было подобных ситуаций.



Антон: Недавно пытались разыграть нашу подругу Ксюшу. Тара (Дмитрий Тарасов. — Прим. «Чемпионата») предложил эту идею, а мне показалось это смешным.



Алексей: Антон раньше с ней познакомился и начал общаться. (Обращается к Антону): Она вообще знала, что есть я, брат?



Антон: Знала, но никогда не видела.

Алексей: Так вот, сидим в кафе, и Антон говорит: «Встреть её и представься мной, понаблюдаем за её реакцией». Подхожу к ней, смотрит на меня с подозрением. Думаю: «Даже мои чары не помогут». Она сразу всё поняла.



— Вы ведь без проблем можете поменять друг друга в перерыве, и никто не заметит. Опять же, лишнюю замену для команды сохраните.



Алексей: Очевидные отличия: причёска, ведущая нога… Кто-то даже по стилю игры нас различает.



Антон: Это же уголовная ответственность!.. А помнишь, как папа наши фотки на визу перепутал?



Алексей: Первый раз мы заграницу должны были полететь лет в 16-17, на сборы и международный турнир в Испанию. Папа отдал наши документы в визовый центр, но фотографии перепутал.



Антон: Подходим мы к тёте на паспортном контроле, отдаём паспорта. Она, крокодил такой, в нас вцепилась и не отпускает. Всматривается и говорит: «У тебя ухо в жизни не такое, как на фото». Сразу почувствовала подвох.



Алексей В итоге нас отвели в специальное помещение, около часа допрашивали. Хотели даже отцепить от группы, но за нас тренер вступился, и все окончилось хорошо.



— В детстве вашим общим кумиром, кажется, был Роналдиньо.



Алексей: Много разных плакатов на стене висело: Роналдиньо, Кака, Месси. Когда Рон начал уходить в тень, стали следить за Неймаром.

— Алексей, ваша фраза: «Я чуть не расплакался, когда Неймар уехал из «Барселоны». Почему приняли это так близко к сердцу?



Алексей: Мы были в шоке.

Антон: Я вообще не верил, что этот трансфер случился.



Алексей: И я думал, что это какой-то вброс, утка. Когда понял, что трансфер случился на самом деле, то реально слёзы на глаза навернулись.



Антон: Смотришь на «Барселону» — и рисуется троечка. Куда он дёрнулся? Чем он только думал?



Алексей: Хоть бы позвонил, посоветовался с нами перед отъездом (улыбается).



Антон: Мы однажды взяли билеты в Барселону, чтобы сходить на матч Лиги чемпионов. Но Неймар получил дисквалификацию и пропускал этот матч. Думали даже билеты сдавать, но в итоге всё-таки сходили на «Камп Ноу». Но вот как теперь на Неймара в «ПСЖ» смотреть? Бегает сам по себе, одинокий, без Месси, Иньесты, Бускетса.



— Когда вы в последний раз дрались друг с другом?



Алексей: Сейчас эмоциональные вспышки между нами если и возникают, то до кулаков уже не доходит. Хотя в детстве всякое бывало, как и у всех близнецов. Помнишь, Антох, как мы фильм с Брюсом Ли смотрели?



Антон: Сначала игрались, кулаками махали, а потом едва не подрались. Но быстро остыли — и дальше фильм продолжили смотреть.



— Кто из вас более инициативный?



Антон: Сообща.



Алексей: Да, всё сообща делаем. Обычно советуемся и важные решения принимаем вместе.



— Из спартаковской школы тоже вместе уходили? Говорят, от вас отказались, потому что посчитали «хилыми и слабыми».



Алексей: Мы с Антоном в детстве были маленькими, а тренерам было важно иметь фактурных футболистов. Протирать лавочку в «Спартаке» не было смысла.

Антон: К тому же Борис Николаевич Стрельцов и Алексей Николаевич Леонов, которые нас в «Спартак» забирали, оказались в «Локомотиве».



Алексей: У нас на тот момент не было агентов. Сами вели диалог. Ещё когда мы только-только переезжали в Москву, в «Спартак», попросили: только вдвоём и с мамой. Она ведь воспитатель, так что работа с детьми в интернате ей всегда найдётся. Так что она поработала и в «Спартаке», и в «Локомотиве».

Алексей и Антон Миранчуки в гостях у «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ребята, давайте будем больше прессинговать, чтобы убежать отсюда поскорее»

— Каким были ваши первые тренировки с основой «Локомотива»?



Алексей: Это было ещё при Биличе, на кипрских сборах. Группу из трёх-четырёх молодых забрали в основу. Меня, если честно, тогда потряхивало. Но Пантик Хартияди уже тренировался с основой, успокоил.



Антон: Да, сказал: «Тут очень тяжело, брат, уезжай!» (Смеётся.)



Алексей: Но на серьёзе уже добавлял: «В Премьер-Лиге всё побыстрее и пожёстче — но на финты они всё равно поддаются».



— Кто с молодыми был жёстче всего?



Алексей: Дюра (Ян Дюрица. — Прим. «Чемпионата»). Как даст по ногам, чтоб не расслаблялся. «Премьер-Лига, брат, надо перестраиваться».



Антон: Мне уже было проще — Лёша всё рассказывал. Впервые я попал в основу тоже при Биличе, но мы успели провести с ним буквально три тренировки до увольнения.



— Алексей, говорят, что Билич взял вас в основу из-за удара без замаха. Может, вы его в детстве тренировали?



Алексей: Я никогда об этом не задумывался. Но многие вратари мне говорили, что у меня именно такой удар, без замаха, круто получается. На такой удар очень тяжело среагировать, особенно когда у меня получается мяч подкрутить.



— Так вы забили второй гол в ворота «Спартака».



Алексей: Там и не нужно было сильно бить. На тренировках часто отрабатываем подобные моменты, поэтому знаю: если идёт прострел, вратари смещаются в ближний угол. Селя (Александр Селихов. — Прим. «Чемпионата») так и сделал, поэтому я подсёк мяч в дальний угол. Получилось красиво.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

— Футболисты сразу нескольких клубов РФПЛ рассказывали, что нашли «противоядие» против Алексея Миранчука. Всё просто: нужно грубо сыграть, чтобы он скис, расстроился и перестал показывать результат. Это так?



Алексей: Раньше действительно против меня играли жёстко. Партнёры так и говорили: «Брат, в начале матча будь аккуратнее, тебя будут сильно «прессовать». Наверное, раньше это работало, но сейчас точно не действует.



— Антон, кажется, более жёсткий.



Антон: Мы оба атакующие футболисты. Да, при обороне я опускаюсь чуть ниже, чем Лёша, но на жёсткость это не влияет.



— Алексей, говорят, партнёры часто «пихают» вам за то, что вы не возвращаетесь назад при атаках соперника.



Алексей: Юрий Палыч просто не даст нам этого сделать. Сразу со скамейки услышим крик, особенно если играешь на фланге, который ближе к тренеру. Иногда думаешь: «Ребята, давайте будем больше прессинговать, чтобы убежать отсюда поскорее». Шучу, конечно, Юрий Палыч всегда подскажет, заведёт, если глаза не горят.



— Кажется, иногда он кричит просто для того, чтобы эмоции в себе не держать.



Алексей: Сто процентов. Я и за собой такое замечаю. Остался в запасе на матч с «Крыльями» и смотрел за игрой со скамейки. Оттуда всё видно: свободные зоны, забегания, ошибки. Очень сильно переживаешь и невольно начинаешь командовать.



Антон: Хави, короче (смеётся).



Алесей: Лучше на поле ошибаться, чем на скамейке сидеть!

Дорогой брат! Алексей Миранчук – лучший в октябре Молодой хавбек «Локо» рвёт и мечет, а его команда показывает феноменальные результаты в октябре. Награда MVP месяца нашла своего обладателя.

«Это был первый большой контракт — остерегался, боялся, не доверял»

— Алексей, в июне вы продлили контракт с «Локомотивом». Это шаг в интересах сборной?



Алексей: Можно и так сказать. С точки зрения сборной менять что-то незадолго до чемпионата мира это риск. Новые партнёры, атмосфера — как это повлияло бы на меня? Хотя этот критерий был не главным.



— А какой — главный?



Алексей: Честно? Просто подсказало сердце. Я рассматривал разные варианты, но внутри себя понимал: уйти — не моё. Я должен остаться здесь. В решающий момент, когда нужно было принимать решение, сел и всё понял.



— Ваш агент говорил: «Миранчука в «Локомотиве не будет сто процентов, он прошёл точку невозврата». Как удалось перевернуть ситуацию?



Алексей: Главное – финал этой истории устроил всех ее участников. У руководства клуба было предложение и стремление меня сохранить. То же самое и с моей стороны. Переговоры шли, и нам просто требовалось найти общий знаменатель… Думаю, переговоры затянулись ещё потому, что это был мой первый большой контракт. Остерегался, боялся, не доверял… Надеюсь, что это был не последний мой контракт в жизни (смеётся).

— Помимо переговорного процесса есть повседневная работа на поле и тренер, который ей руководит. Какую роль в твоем решении сыграл Сёмин?



Алексей: Сейчас осознаю, что очень большую. Юрий Палыч сразу сказал: «Тебе следует остаться в «Локомотиве». Если не снизишь требования к себе, то буду ставить тебя в состав, какие бы обстоятельства у тебя ни были». Так что большое ему спасибо.



— Июнь, отель «Балчуг», новый контракт подписан. Ваши ощущения?



Алексей: В голове было: «Ура! Наконец-то!» Я был очень счастлив. И все вокруг тоже были счастливы. Вся эта история с контрактом отвлекала от футбола. Хорошо, что близкие всегда были рядом. (В этот момент брат Антон поднял указательный палец вверх.)



— Алексей, летом активируется пункт, по которому вас можно выкупить за 8 миллионов евро. Болельщикам «Локо» стоит волноваться?



Алексей: Не хочу говорить громких слов.

Антон: А надо! (Смеётся.)



Алексей: Не знаю, что сказать. Просто я сейчас кайфую от игры, получаю удовольствие.



— А раньше не получали?



Алексей: До этого искал себя. Чего-то не хватало, наверное. А может быть, сейчас у всей команды всё получается, и мне это ощущение передалось.



— Все молодые российские футболисты говорят, что хотят в Европу, а потом оказываются в «Зените». С вами будет так же?



Антон: Так Питер – это почти Европа (смеётся).

Алексей: Мы не скрываем, что хотим поиграть в Европе. Не будем загадывать. Когда подпишем контракт с «Барселоной» — тогда и поговорим. (Смеются оба.)



— 2016 год. «Зенит» – «Локомотив» – 1:1. На 95-й минуте Алексей отбросил мяч. Началась потасовка. Дзюбу оттаскивали от вас, когда он кричал «Я тебя поймаю! Понял меня?» Поймал?



Алексей: Мы в сборной пересеклись потом. Всё было нормально. Ну да, я тогда оттолкнул мяч. Сглупил. Меня ведь потом удалили, я своё наказание понёс. Потасовка, толкотня — это эмоции. Я сразу понял, что дальше разговоров дело не зайдёт.

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Вернблум заиграл бы в чемпионате Эстонии»

— Антон, вы продлили контракт первым, на месяц раньше. Вы так долго не думали?



Антон: Понятно, что у Лёши были разные варианты, а у меня — только один, с «Локомотивом». Я только-только приехал из аренды и очень хотел остаться. При этом и Лёша, и мама меня очень поддерживали.

– Вернувшись из Эстонии, Антон почти сразу же получил серьёзную травму. Как это произошло?



Антон: Я себя отлично чувствовал, был готов играть и полон сил. Первая тренировка прошла нормально, а на второй, во время игры в квадрат, услышал хруст… Оказалось, что сломалась самая тонкая кость в ноге. Чувствовал себя жутко разочарованным, аж плакать хотелось. Первая полноценная тренировка — и сразу травма.



— К жизни в Эстонии быстро адаптировались?



Антон: На самом деле нет. Партнёры по команде на меня смотрели с удивлением: «Что ты тут вообще делаешь?» Для них «Локомотив» — топ-уровень. Но стало немного полегче, когда в «Левадию» приехали ещё несколько футболистов из России.



— Чемпионат Эстонии по футболу — это как?



Антон: Это жёсткий стиль. Атакующим игрокам достается особенно. Постоянно пытаются ударить по ногам, сделать неприятно. Вот Вернблум там бы заиграл! Шучу, конечно, — у него совсем другой уровень.



— Как проводили время в Таллине?



Антон: Там было одиноко, скучновато. Часто просто брал мяч и чеканил в квартире. Футбольный, теннисный — любой.



Алексей: Как брату ни позвоню, всё время с мячом — крутит, вертит. Понимал, что ему одиноко было.

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Брат-2. Антон Миранчук теперь тоже ключевой игрок «Локомотива» От чемпионата Эстонии до сборной России и лидерства в Премьер-Лиге – меньше чем за год.

«Шестилетний болельщик ЦСКА «газовал» на меня в «Инстаграме»

– Насколько вы сами удивлены лидерству «Локо» в таблице?



Алексей: Мы — команда с амбициями, но никто и не думал, что уйдем на перерыв на первом месте. Удача не приходит просто так. Сплочённый коллектив, боевой настрой, тренер Юрий Палыч — все сложилось.



– Ровно год назад в похожей ситуации был «Спартак». Тогда Артём Ребров нам рассказывал, что у него дома запрещено слово «чемпион».

Алексей: Недавно я читал книгу, в которой психолог советует поступать как раз наоборот. У тебя есть какая-то цель? Запиши её и повесь на самое видное место в качестве напоминания. Если мы говорим о золоте РФПЛ, купи себе, например, золотой браслет. Всё должно напоминать тебе о цели.



Антон: Хотя это больше свойственно европейскому менталитету. Мы, русские, как будто всегда боимся сглазить.



— Что необычного вы можете сделать, если «Локо» станет чемпионом?



Алексей: Татуировку!



Антон: Отличная идея! У нас пока нет татуировок.

Как «Локомотив» выиграл сложнейший матч в сезоне Сергей Титов снова разбирает зимнего чемпиона Премьер-Лиги.

— Как появилась идея вести прямые эфиры в «Инстаграме»?



Антон: Я захожу туда, когда нечего делать или просто скучно.



Алексей: Пусть пишут, что Миранчуки — такие-сякие!

— Все комментарии читаете?



Антон: В последнее время много грязи пишут. Но я редко отвечаю — только если совсем обидно становится.

Алексей: Последнее сообщение от подписчика: «Привет, можешь перейти в «Зенит»?» (Алексей открыл «директ» «Инстаграма») А вот мне видео прислали, где я оттолкнул мяч в матче с «Зенитом». И сообщение: «Что ты делаешь, козёл?!»



Антон: Недавно открываю сообщения, а там совсем маленький мальчик, лет шести. Болельщик ЦСКА. И такими грязными словами ругается. Я начал с ним общаться, а парень решил, что мы с ним братья. «Ау, где ты?» — пишет. Сначала «газовал» на меня, а теперь братается буквально.

Вопросы от читателей

— Алексей, глядя на положение казанского «Рубина» в турнирной таблице, не ёкает сердце: «Ёлки-палки, я же мог там оказаться!» (Александр Зубов)



Антон: Лёх, скажи: «Если б я там был, ситуация по-другому сложилась!» (Смеётся.)



Алексей: Даже не знаю, что ответить… Я в «Локомотиве», и мы на первом.

— Представьте, что вы играете друг против друга за зарубежные клубы. Борьба в штрафной, и один из Миранчуков симулирует нарушение в штрафной после контакта с братом. Судья ставит пенальти. Ваши действия? (DamirGari)



Алексей: Я бы тебя вынес, убил бы! И требовал бы чистосердечного признания.



Антон: А я бы забил и показал бы: тссс! (Приложил палец к губам.)

Алексей и Антон Миранчуки в гостях у «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей: Я бы встал на колени и сказал: «Антоха, что ж ты делаешь?! Не подставляй меня!»



Антон: Если мы заговорили о признаниях — я не могу с братом в мафию играть. Только я возьму карту — Лёха уже знает, какая у меня роль.



Алексей: По лицу определяю.



Антон: Я уже заводиться начинаю, спорить со всеми. Но он же прав! (Смеётся.) Причём в обратную сторону это тоже работает.



— Почему до сих пор играете под номерами из «молодёжки»? (Александр Зубов)



Антон: Какие выдали когда-то, под такими и играем! Хотя я бы поменял на 22-й или 11-й.



Алексей: А мне всё равно. Мне и под 59-м комфортно!

Над материалом работали: Данила Игнатов, Григорий Телингатер и Ирина Белкина.