Кем ЦСКА заменит лучшего бомбардира в Манчестере

В самолёте ЦСКА, который отправился в Манчестер утром понедельника, оказалось 19 футболистов. Звучит неплохо, если не знать, что двое из них — Понтус Вернблум и Бибрас Натхо — против «МЮ» точно не сыграют из-за дисквалификаций и полетели с командой ради поддержания командного духа.

В шести последних матчах «армейцы» одержали пять побед и сыграли вничью с лидером РФПЛ «Локомотивом». Таких результатов Виктору Гончаренко удалось добиться как раз благодаря Натхо и Вернблуму — пока второй становился лучшим бомбардиром ЦСКА, первый успешно закрывал за него опорную зону. Сегодня обоих футболистов в распоряжении тренера не будет.

На две проблемные позиции у ЦСКА осталось семь футболистов — шесть недавних игроков «молодёжки» и Аарон Оланаре. И у нигерийца есть неплохие шансы попасть в основу в восьмой раз за сезон.



Но только одному из этой семёрки обеспечено место в основе — это Константин Кучаев. В последних матчах именно он стал фаворитом Гончаренко, лучше Чалова и Жамалетдинова выполняя установки тренера. В конце прошлого сезона казалось, что больше всего перспектив в ЦСКА у Фёдора (за это он и номинирован на «Первую пятёрку»), в начале этого ненадолго выстрелил Тимур, но в итоге самым стабильным оказался именно Кучаев.

«В него никто не верил». История Кучаева как зеркало российского футбола Ещё в августе он бегал за «молодёжку» ЦСКА, а теперь выходит в стартовом составе в РФПЛ, забил в Лиге чемпионов. Да не кому-нибудь – «МЮ».

В «армейской» схеме 3-4-2-1 он, попадая в пару к Витиньо или Дзагоеву, провёл на этой позиции уже 17 матчей в сезоне, включая выходы на замену. Единственный гол Кучаев как раз забил в ворота «МЮ» в Москве, откликнувшись на передачу Головина и прокинув мяч между ног де Хеа. На «Олд Траффорд» будет «чуть проще» — в воротах будет стоять аргентинец Ромеро, а не лучший вратарь мира прямо сейчас. Так, сегодня Кучаев займёт как раз место Головина, а Александр опустится ниже, получая больше черновой работы и обязанностью по розыгрышу мяча из глубины. Место Натхо можно считать закрытым.

Пустой остаётся позиция Вернблума, то есть центрального нападающего. И — только не смейтесь — шведа может заменить именно Оланаре. Свой лучший футбол в этом сезоне нигериец показал не в Питере, где забил свой единственный гол «Тосно», а в Краснодаре. Нападающий много боролся, цеплялся за мячи и пытался скидывать его партнёрам по атаке — Вернблум делает, по сути, то же самое. Тогда «армейцы» и победили 1:0 без Головина, Дзагоева и шведского опорника-форварда.

Четыре совета ЦСКА на матч с «Юнайтед» по итогам бешеной игры с «Арсеналом» На «Олд Траффорд» с таким «МЮ» будет весело и страшно.

Кажется логичным и ещё один вариант — выпустить в пару к Головину чистого опорника, а Витиньо подвинуть на острие атаки. «Молодёжка» ЦСКА делегировала Гончаренко двух футболистов этой позиции — Астемира Гордюшенко и Хетага Хосонова. Первый выходил на замену в пяти последних матчах РФПЛ из семи — правда, то закрывал правый край обороны, то атакующий полуфланг. Второй получил свой шанс в основе в дерби с «Локомотивом», когда травмировался Головин, но выглядел потерянным и был удалён уже на 49-й минуте.

Сменить оборонительный вариант на атакующий или наоборот Гончаренко сможет одной заменой. Во время матча на «Олд Траффорд» «армейцы» обязаны следить за параллельной игрой в Лиссабоне. От этого матча зависит, хватит ли ЦСКА ничьей или нужна победа. Но есть ощущение, что удерживать счёт 0:0 Виктор Гончаренко в ближайшем матче не собирается.