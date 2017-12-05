«Слуцкий отдохнёт, покатается на лыжах, а потом поработает, где интересно»

Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера из «Халла» Да, известный телекомментатор теперь пишет на «Чемпионате». Первый текст – о тренере, который может выбирать.

Сразу скажу: у Слуцкого сейчас нет отчаяния. И нет ощущений, что он напрасно отправился в Англию. Последние полгода не бьют по его психологическому состоянию. Он воспринимает период работы в «Халле» как полезный опыт, который ему наверняка пригодится.



Другой вопрос: почему у него не вышло, почему дело обернулось уходом? И тут надо разбираться.

Нам кажется, что любая команда существует для решения турнирных задач. В случае с «Халлом» у владельцев клуба египтян отца и сына Алламов на первом месте были не спортивные цели, а финансовые.



Алламы – люди очень экономные. Отец приехал в Англию без денег и стал миллионером. Его сын воспитывался в строгости. Он не похож на сыновей российских богачей. Для них футбол – это бизнес. Они получили «золотой парашют» при вылете из АПЛ, плюс прибыль по итогам летнего трансферного окна около 40 млн фунтов. Была информация, что они хотели продать клуб, но покупателей не нашлось.



Да, летом они заявили о задаче вернуться в АПЛ. Именно под эти цели был приглашён тренер, который добивался успехов в России. Но потом выяснилось, что большинство ведущих футболистов покидает команду. Посмотрите на стартовый состав «Халла» в последних матчах, лишь один полевой игрок являлся футболистом прошлогодней основы — Доусон. Хенриксен и Боуэн находились в команде, но у них было совсем немного игрового времени. Очевидно, что по своему потенциалу команда Слуцкого уступала той, что весной вылетела из АПЛ.

Вопрос дня. Английская карьера Слуцкого закончена? Какую репутацию он успел заработать и удастся ли в будущем трудоустроиться в европейском клубе? Отвечают эксперты и читатели.

Слуцкого, конечно, предупредили перед назначением, что несколько игроков могут уйти. Но тот факт, что вместо них не покупали равноценных, стал для него неожиданностью. И масштабы оттока игроков, конечно, тоже. Владельцы не хотели инвестировать деньги в подписание новичков. Но это их бизнес — их стратегия. К тому же в «Халл» сложно пригласить новых футболистов. Город, в котором базируется клуб, небольшой, тихий, удалён от Лондона. Калаш выбрал «Фулхэм» потому, что провёл там сезон и просто потому, что это Лондон.



Однако даже с этой командой можно было добиться большего, если бы не травмы в начале сезона. Восемь туров из-за травмы пропустил полузащитник Кевин Стюарт, на которого очень рассчитывал Слуцкий. В третьем туре серьёзное повреждение получил важный нападающий — Абель Эрнандес. Это топ-игрок, на которого смотрели остальные. С ним можно играть на контратаках, он мог цепляться за мячи, мог решить судьбу эпизода. И когда он получил травму, стало ясно, что это не только потеря качества, но и психологический удар для команды.



Слуцкий мог добиться большего и в том случае, если бы команда провела полноценную совместную предсезонку. Но пять игроков в команду пришли уже в тот момент, когда чемпионат начался, в последнюю неделю августа. «Халл» создавался через матчи, а не через тренировочный процесс.

Почему у Слуцкого не получилось в Англии Причины отставки и главное из того, что российскому тренеру всё-таки удалось сделать.

Проблемой стала игра в защите. Но тут тоже дело в кадрах. Из линии обороны прошлого сезона остался в «Халле» всего один футболист – Майкл Доусон. Капитан. Остальные игроки очень молоды. У кого-то есть потенциал, но эти ребята вообще не играли на высоком уровне. Такая оборона не могла поддерживать концентрацию на протяжении всего матча и сдерживать натиск противников. В концовке соперники «Халла» знали, что надо просто навешивать, а там как-нибудь уж залетит.



Были и конкретные идеи Слуцкого, которые не сработали. В Чемпионшипе команды действуют попроще, нежели в РФПЛ, и те вещи, которые он прививал в ЦСКА, в этой лиге не проходят. Например, открывания в недодачу. Это работало в ЦСКА, но тут не прошло. У любого турнира есть свои традиции. И Слуцкий не сразу понял, что в Чемпионшипе надо играть по-другому.

Нашего тренера, безусловно, есть и за что похвалить. Он сумел сформировать команду, существование которой было вообще под вопросом. На португальском сборе «Халла» работала в основном молодёжь, потому что четыре опытных игрока одновременно заявили об уходе. Слуцкий привёл в аренду троих футболистов из «Челси». Открыл звезду — молодого нападающего Джаррода Боуэна. У него уже 10 голов. Слуцкий и Яровинский нашли чешского защитника Ондржея Мазуха, это их креатура. Ларссон, Дико и другие — с ними со всеми вели переговоры Леонид и Олег. Алламы и болельщики благодарны им за то, что в критическую минуту они смогли создать коллектив. При этом «Халл» — третий клуб по результативности в лиге. «Тигры» не забили всего в двух матчах из 20. Можно сравнить с лидерами РФПЛ. У них у всех больше игр без голов.

«Он может быть великим, но не с этими идиотами». Фанаты об уходе Слуцкого Болельщикам «Халла» искренне жаль расставаться с российским тренером.

Что дальше? Думаю, Леонид Викторович возьмёт паузу. Нынешняя ситуация отличается от летней. Тогда у Слуцкого было настолько огромное желание работать, что он согласился на первый же серьёзный вариант. Он общался со многими руководителями клубов, в том числе из АПЛ. Но всё это было на уровне разговоров. Алламы же оказались очень предметны. Одна ознакомительная встреча, звонок, и всё — подписываем контракт. Если бы Леонид Викторович потерпел бы до осени, у него, может, был бы вариант лучше.



Полагаю, сейчас он очень ответственно отнесётся к выбору следующей команды. Перед ним не стоит цель во что бы то ни стало найти новую работу в ближайшее время. Либо это будет долгоиграющий проект, либо проект с большим вызовом. Вряд ли Леонид Викторович примет решение мгновенно. Сейчас отдохнёт, отметит Новый год, покатается на лыжах, как он любит. А потом поработает там, где интереснее.

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Он освоил английский язык, и теперь ему проще. Он может на этом языке общаться, шутить, быть самим собой. Таким, каким он был в ЦСКА. Это же ведь тоже важно, когда человек может передавать все свои чувства, настроения. У него появился европейский опыт, он много общался с зарубежными коллегами.

Главных итогов работы Слуцкого в Англии четыре. Во-первых, практика показала, что он может сколотить команду из разрозненных людей. Во-вторых, может с этой командой находиться в хорошей коммуникации. В-третьих, может играть в активный футбол с большим количеством голом. Ну а самый главный итог в том, что он не растерялся, не сдался. Боролся до конца, выдал несколько хороших матчей. Познакомился с интересными людьми. В Англии у него останется много хороших друзей. Эта среда его приняла. Слуцкого поддерживали футболисты и болельщики. Болельщиков и город он всегда будет вспоминать с воодушевлением. Иностранец за полгода работы добился признания в раздевалке. Игроки были готовы показать руководству, что они стоят за тренера на фоне слухов об отставке.



Он смог расположить к себе людей в Англии, несмотря на невыгодные стартовые позиции. Это было хорошее приключение.

Материал подготовил Андрей Панков.