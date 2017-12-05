Неймару и «ПСЖ» жилось слишком легко. Сегодня – первое испытание

В первый день зимы «Пари Сен-Жермен» проиграл «Страсбургу», выигравшему Лигу 2 в прошлом сезоне, и исключительность такого холодного душа сложно переоценить. Во-первых, Париж со своей взрывной тройкой MCN (Мбаппе – Кавани – Неймар) избавился от ореола непобедимости – разбить самую богатую команду Франции не могли ни «Монако», ни «Бавария», ни команды масштабом поменьше. Во-вторых, «ПСЖ» проиграл при бешеном преимуществе в создании моментов и их остроте. 29-5 по ударам – такой перевес в нынешнем сезоне Лиги 1 впервые.

Результат одного конкретного матча несправедлив, но проблемы «ПСЖ» он отражает в полной мере.

1. У Парижа две серьёзные проблемы – стандарты и длинные передачи. Пожалуй, самый проблемный отрезок «ПСЖ» в Лиге чемпионов выпал на матч с «Андерлехтом», где бельгийцы легко ловили соперника на длинных передачах в зону Дани Алвеса. После лонг-болла забивал самый бешеный гол французского сезона «Дижон». «Страсбург», сенсационно выигравший матч, забил после штрафного и длинной передачи, которую спокойно дали принять. С плотностью игры без мяча проблемы у всего «ПСЖ», и это касается не только защитников.

2. Когда «ПСЖ» теряет мяч, игроки атаки бесполезны, и особенно это касается Неймара. В «Барселоне», когда Луис Энрике перестраивал команду на 4-4-2 без мяча, Неймар много отрабатывал сзади, активно вступал в отбор и компенсировал этим тактические ошибки. Теперь Неймар вообще не занимается черновой работой, из-за чего «ПСЖ» часто попадается на переходе из атаки в оборону и позиционных ошибках.

В Le Classique с «Марселем» Неймар сделал ошибку, которая характеризует его отношение к делу в Париже – сразу после потери остался стоять, сделал шаг вперёд и не включился в борьбу. «ПСЖ» при таких ситуациях часто защищается в 7 игроков (верхняя тройка выключается в полном составе), здесь было так же. Неймар выключился из прессинга, никто не накрыл Луиса Густаво – так родился гол. Ошибки и недоработка как Неймара, так и Мбаппе без мяча стали уже системной проблемой Парижа.

3. При этом атака «ПСЖ» действительно хороша – было бы странно, если бы оценка лучшей атаки Лиги чемпионов с 24 голами была иной – но ей комфортно только в условиях скорости и свободных зон. «Страсбург» здесь не показателен – новичок Лиги 1 удивительно много ошибался перед штрафной, после чего атака парижан резко взвинчивала скорость. Подавляющее большинство голевых атак «ПСЖ» начинаются после позиционных ошибок соперника, открывающих свободные зоны, и разрыва на высокой скорости. Главные моменты «Пари Сен-Жермен» в Страсбурге тоже возникали, когда соперник тактически ошибался и открывал громадные свободные зоны.

Устранить это можно только низким оборонительным блоком, перекрывающим центр целиком. Так делал скромный «Монпелье» с лучшей защитой чемпионата Франции (всего 9 пропущенных мячей). Восемь игроков, блокирующих удар в центральной зоне и вжатых в центральную зону – это норма: из-за такого стиля соперника «ПСЖ» пришлось делать длинные передачи в полтора раза чаще обычного (61 против 42 в среднем по сезону) и намного реже обычного задействовать центр (22% атак через центр с «Монпелье» и 28% в среднем). Для Неймара, намного чаще уходящего в центр при позиционных атаках, чем в «Барселоне», такой стиль был бы кошмарен.

Все недостатки «Пари Сен-Жермен» связаны с разными игроками и тактическими деталями, но сводятся к одной персоне – Унаи Эмери. Баск помешан на тактике настолько, что в «Спартак» специально покупал проектор для тактических разборов, а в «ПСЖ» разбирал матч своей команды на видео в открытом доступе. Два с половиной года назад «Севилья» выбила из Лиги Европы «Фиорентину», а Эмери встретился в подтрибунке с Хоакином Санчесом, бессмертным бегунком из «Валенсии» с Вильей. Эмери взял Хоакина за плечо, стал рассказывать, как «Севилья» три дня готовилась к «фиалкам» по видео, потом отрабатывала тактические детали на поле, и Хоакин послушно кивал.

Кажется, у «ПСЖ» уже лучшая атака в мире Неймар, Кавани и Мбаппе спеваются, и это завораживает. Правда, пока «ПСЖ» всё равно не похож на будущего победителя Лиги чемпионов.

Эмери – тактический маньяк, и для «ПСЖ» это главный тренерский недостаток. Чтобы выдавать результат лучше, чем ожидается исходя из состава и клубного бюджета, ему нужны вдумчивые игроки, послушно выполняющие тренерское задание, разжёванное до мелочей. Таким был Фелипе Мело, крутой в «Альмерии» Эмери и поехавший кукушкой в Серии А. В Париже Эмери имеет дело со звёздами, и здесь его подход не работает. Игроки считают, что их класс важнее тактики, и история с Неймаром, потребовавшим сделать разборы короче, показательна.

На голом классе можно выиграть чемпионат Франции, хотя даже здесь системные ошибки «ПСЖ» стали использоваться. В Лиге чемпионов такой фокус точно не пройдёт. «Бавария» частично доказывала это, даже разбитая изнутри, даже с анти-Эмери в тренерах: Карло Анчелотти сократил занятия, поручил их сыну, максимально отстранился от работы, а в день матча с «ПСЖ» пять ведущих игроков заранее знали, что не сыграют, без объяснения причин. И даже та «Бавария» регулярно взламывала зоны на флангах «ПСЖ», пользовалась ошибками инсайдов и создавала опасность в позиционных атаках.

«Бавария» теперь другая. «ПСЖ» вообще не меняется. Тактические проблемы сохранились с осени, психологическим – не первый год. «Баварию» для первого места в группе устроит победа 4:0, и вчера в Мюнхене у Унаи Эмери чаще спрашивали не о стиле, а о весенней катастрофе с «Барселоной». Такие же вопросы, проверявшие психологию «ПСЖ», были за день до матча на «Камп Ноу» – тогда, пропуская, Париж долго не мог оклематься. И получал ещё.

Это будет первая полноценная проверка «ПСЖ» в сезоне, но Париж может завалить её так, что сам обнулит свои шансы на победу в Лиге чемпионов.