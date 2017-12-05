Вопрос дня. Продажа ЦСКА – благо для клуба или зло?

Слухи о том, что Евгений Гинер может продать ЦСКА из-за финансовых сложностей, гуляют уже не первый месяц. Проходила информация, что новым владельцем клуба может стать сын Романа Абрамовича – Аркадий. Позже с ЦСКА стали связывать «Роснефть», которая финансирует хоккейных «армейцев». Очередной слух о расставании Евгения Гинера с клубом появился сегодня. Притом перед важнейшим матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.



Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев опроверг эту информацию. Но мы тем не менее решили поинтересоваться у людей, неравнодушных к «армейскому» клубу: как бы они восприняли такой сценарий? Уход Гинера, который в последние годы не вкладывает огромных денег в трансферы, — благо для клуба? Или же нет – потому что определенная стабильность в клубе сохранялась все 16 лет, что он им руководил? Что лучше для ЦСКА – приток новых денег или сохранение руководства, которое годами подтверждало свою адекватность и профессионализм?

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Мнения экспертов

Андрей Новосадов, бывший вратарь ЦСКА:

— Все зависит от того, кто купит ЦСКА. Если дуралей какой-нибудь, не дай бог, тогда будет намного хуже. Хотя, если всё-таки так случится, что Гинер продаст ЦСКА, то появятся средства на игроков. Человек же не на последние деньги будет клуб приобретать? Сколько времени уже один и тот же состав играет, в команду ничего не вкладывается. Ребятам тяжело уже, да и возраст даёт о себе знать. Поэтому обновление напрашивается.

Михаил Грушевский, болельщик ЦСКА:

— Лично я не купил ЦСКА у Евгения Ленноровича. Я виделся с Гинером, он был не похож на человека, который продал клуб и подсчитывает деньги. Мне кажется, что это отвлекающий манёвр от сегодняшнего заседания МОК. Я в такие бредни не верю. Я не представляю клуб без Гинера. Если бы ему было сейчас 94 года, то было бы любопытно обсуждать кандидатуру преемника. Гинер не настолько устал за время президентства. Даже великому Федуну тяжело.

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Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:

— Я думаю, что это какая-то утка. ЦСКА – это детище Евгения Ленноровича. Гинер его сделал. За эти годы Леннорыч столько сил, средств и здоровья вложил в команду, что я не думаю, что он с ней когда-нибудь вообще расстанется. У клуба хорошее финансовое положение. Никто не обижается. Зарплаты выдают вовремя. Никогда никто не возникал в этом плане.



Нобель Арустамян, телекомментатор:

— Вообще эта уже традиция — новость, что ЦСКА продан в день шестого тура ЛЧ. В 2009 в Стамбуле было то же самое. Подобные разговоры появлялись и позже. Но действительно последние два месяца активно ходят разговоры, что у ЦСКА может появится либо новый спонсор, либо акционер. Но никто не подтверждает этого. Остаётся только ждать.

Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА:

— Вполне возможно, что Евгений Леннорович уже не может руководить клубом по состоянию здоровья или из-за финансовых проблем. Для его ухода должны быть очень веские причины. С Гинером связано много успехов ЦСКА. Его будет не хватать, если он решит продать клуб. Но если это вдруг случится, то из-за финансов. Если сейчас вливаний не будет, то ситуация будет тяжёлая. Будут ли в этом решении плюсы? Смотря в какие руки клуб попадёт. ЦСКА – детище Гинера. А ребёнка в плохие руки вряд ли отдадут.



Василий Уткин, телекомментатор:

— Обсуждение информации о продаже ЦСКА какое-то нервное. Вообще же не вопрос, состоится ли это событие. Весь вопрос – когда. Как будто есть иной путь. Нет же. Всё, ни копеечки. Команда неукрепленная, стареет, стадион недостроенный (офисная башня), это что – ждут, что ли, чего-то, а на самом деле деньги есть? Нет. Будет продан. Не вовремя, как почти все армейские футболисты – значительно позже высокой цены. Альтернатива – будет отдан. Еще одна альтернатива – будет подобран, после того как будет разорён. Причем сроки продажи влияют только на то, сколько получат прежние владельцы. На все остальное – соу-соу. Это предстоит. Кусочком или порезать, но – да. И – за мемуары. Очень длинные, очень подробные, очень нудные. Я куплю.

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Взгляд изнутри

Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА:

— Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле. Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов, напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре. Люди, которые распространяют подобную информацию, и в частности господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают всё возможное, чтобы мутить воду. Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле.

Мнения читателей:

vlm1000:

— Печальная новость. Гинер — единственный в нашем футболе эффективный менеджер, про чью эффективность можно писать без кавычек.



hellraiser:

— Если правда, то даже не знаю. С одной стороны, наверное, и хорошо. Несмотря на результаты последних лет в РФПЛ, во всяком случае, уже надоело наблюдать за этими трансферными мучениями клуба. При новом владельце ситуация может измениться в лучшую сторону. Пусть и были на то объективные причины. С другой же, вопрос, кто клуб купил и не отвалится ли он через несколько лет, превратив команду в условный «Халл».



CVBP1911:

— Бред, конечно. Однако хотелось бы, чтобы в клуб пришёл человек вроде Усманова.



dratva1974:

— Если это правда, то плохо, на первый взгляд. Конечно, Леннорыч — это эпоха. Но может пора идти дальше с нормальным бюджетом и крепким составом с сильным потенциалом?



dangermon:

— Очень надеюсь, что утка. Да, пускай всё плохо с бюджетом, но Евгений Леннорович сделал из ЦСКА семью. Это важнее бумажек.