Самые красивые болельщицы 19-го тура РФПЛ

Хотите зажечь – лучше Тулы места не найти. Мгновения 19-го тура
Фанаты из Москвы снова куролесили в Туле, Гилерме стал диктором, а ЦСКА заработал три пенальти за матч.
В Москве
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В Туле
В Санкт-Петербурге
В Краснодаре
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Самые красивые болельщицы 18-го тура РФПЛ
В каком городе на футбол ходит больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Москве, Казани, Ростове, Грозном и Петербурге.
Самые красивые болельщицы 17-го тура РФПЛ
В каком городе на футбол ходит больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Краснодаре, Туле, Уфе, Ростове-на-Дону и Петербурге.