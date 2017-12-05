Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
Самые красивые футбольные болельщицы
Фото: instagram.com/brraabuss

Самые красивые болельщицы 19-го тура РФПЛ

В каком городе на футбол ходит больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Москве, Туле, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Футбол
Хотите зажечь – лучше Тулы места не найти. Мгновения 19-го тура
Фанаты из Москвы снова куролесили в Туле, Гилерме стал диктором, а ЦСКА заработал три пенальти за матч.

В Москве

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Туле

В Санкт-Петербурге

В Краснодаре

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Самые красивые болельщицы 18-го тура РФПЛ
В каком городе на футбол ходит больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Москве, Казани, Ростове, Грозном и Петербурге.
Самые красивые болельщицы 17-го тура РФПЛ
В каком городе на футбол ходит больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Краснодаре, Туле, Уфе, Ростове-на-Дону и Петербурге.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент