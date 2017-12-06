Они хотя бы попробовали. ЦСКА покидает Лигу чемпионов

Интересно, мог ли Виктор Гончаренко два года назад, зайдя в легендарный «Театр мечты», помыслить, что скоро вернётся сюда, да не помрежом, а полноправным режиссёром-постановщиком? Судьба такой шанс белорусскому специалисту дала, а вместе с ним – уникальную возможность побиться за плей-офф Лиги чемпионов. В БАТЭ он её в силу объективных обстоятельств был лишён, в прежних российских командах – тем более, а с ЦСКА впервые в жизни подошёл к знаковому для любого тренера советской закваски рубежу.

Для его преодоления 40-летнему командиру красно-синих надлежало перехитрить не кого-либо, но самого Особенного, человека-чемпиона Жозе Моуринью. Пускай даже добродушно настроенного, судя турнирному раскладу и дружеской беседе тренеров по пути на свои рабочие места. Рассчитывать на поблажки со стороны «МЮ» даже в не самой важной для него встрече «армейцам» не приходилось – потому что это Англия, это «Олд Траффорд». И это Моуринью, не терпимый к поражениям где бы то ни было.

Единственный аспект, в котором москвичи гипотетически могли немножечко превзойти манкунианцев на их территории, так это заряженность на борьбу. Обе команды в воскресенье ожидают дерби национального масштаба (у одних «Сити», у других – «Спартак»), но приоритеты у них всё-таки были расставлены по-разному. Если хозяев в большей степени заботил второй матч недели, то гостей – первый, как бы кощунственно это ни прозвучало применительно к самому огненному междусобойчику РФПЛ. Дерби – это дело принципа и престижа, а Лига чемпионов – ещё и солидных премиальных барышей, в которых ЦСКА ныне остро нуждается. О «Спартаке» они подумают завтра — сегодня все помыслы «армейцев» были сосредоточены на «МЮ».

В то время как Моуриньо с лёгкостью заменил более чем полкоманды (6 из 11 игроков относительно встречи с «Арсеналом»), Гончаренко банально затыкал дыры вчерашними дублёрами. Вследствие дисквалификаций Натхо и Вернблума состав вице-чемпионов России принял чудные очертания. Навскидку и не вспомнишь, когда последний раз ЦСКА выходил на поле с одним легионером (Фернандес уже не считается) – разве что на ранних стадиях Кубка. В Лиге чемпионов такого точно давным-давно не было. Тем приятнее оказалось содержание игры гостей в Манчестере. Ни дрожи в коленях, ни безнадёги в потухшем взоре.

При всей короткости красно-синей скамейки, у Гончаренко было даже не два – три варианта замены Вернблума. Он поставил на Чалова, видимо, рассудив, что свежеиспечённый лауреат премии «Первая пятёрка» по умолчанию будет летать по газону, словно на крыльях. И Фёдор, как мне кажется, доверие тренера оправдал. То, что моментов у 63-го номера ЦСКА будет немного, а может быть, не будет вовсе, в принципе, читалось. Но ценность центрфорварда в глазах Гончаренко не только голами да пасами измеряется. От него требуется оказывать давление на защитников, цепляться за мяч, отвлекать на себя защитников. И вот с этой работой Чалов неплохо справлялся – со сноской на уровень соперника.

Собственно, у всего ЦСКА дела больше часа игры шли хорошо и почти 20 минут без учёта перерыва – замечательно. Отразив несколько опасных наскоков «красных дьяволов» до перерыва, «армейцы» не только не пропустили, но и огорошили фаворита собственным голом – о таких говорят «в раздевалку».

Фернандес протащил мяч по бровке, Чалов отвлёк внимание обороняющихся от Витиньо, а Дзагоев – подвернулся под удар. Сначала показалось – некстати (офсайд-то у Алана был явный), но получилось удачно. Итальянский рефери Рокки взятие ворот засчитал.

Старт второго тайма тоже не предвещал москвичам неразрешимых проблем. Видимо, мнимое спокойствие на поле и сыграло с обороной красно-синих роковую шутку. В течение неполной трёхминутки они зевнули две проникающие атаки «МЮ» и из убегающих превратились в догоняющих. И снова ЦСКА насолил Лукаку! Три тура после московского дубля бельгийский гигант «молчал» в ЛЧ – и вот опять «заговорил». Диагональ Погба Ромелу трансформировал в гол блистательно. У Васина шансов отодвинуть шкафоподобного нападающего от мяча был мизер. А пока ЦСКА прикидывал, как дальше быть, Рашфорд повторно переиграл Акинфеева.

Ни огорчительный зигзаг своего матча, ни безрадостные известия из Лиссабона, где местные орлы шестой раз подряд пролетали мимо очков, не отбили у москвичей желания идти вперёд и стараться спастись от первого выездного поражения в турнире. Жаль, не получилось, но за попытку – спасибо. Как и за весь турнир в целом. По сравнению с прошлым годом прогресс налицо — и по очкам, и по ощущениям.