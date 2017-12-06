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Мюнхен оставил Неймара без рекорда
Фото: Reuters

Мюнхен оставил Неймара без рекорда

«Бавария» не позволила «ПСЖ» выиграть все шесть матчей в группе, а Неймару – установить рекорд. «Атлетико» вылетел в Лигу Европы.
Футбол
Неймару и «ПСЖ» жилось слишком легко. Сегодня – первое испытание
Важный день для Парижа, его главной звезды и Унаи Эмери.

Группа «A»

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
05 декабря 2017, вторник. 22:45 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0 : 2
Базель
Базель, Швейцария
0:1 – Эльюнусси – 5, 0:2 – Оберлин – 65

В задачу «Базеля» входило набрать не меньше очков, чем ЦСКА. Исходя из этого главный тренер Рафаэль Вики и его команда могли строить план на игру в Лиссабоне. Конечно, ещё существовал вариант с крупной победой «армейцев» на «Олд Траффорд», но такой сценарий казался чем-то из области фантастики.

Единственной мотивацией «Бенфики» было желание взять реванш у «Базеля» за унизительное поражение в первом круге со счётом 0:5. Однако класса сегодняшним «орлам» недостает. Гости использовали едва ли первую же ошибку хозяев. Правый латераль Михаэль Ланг, наколотивший семь мячей в последних пяти матчах за «Базель», на сей раз выступил в роли ассистента, а Мохамед Эльюнусси забивал, пока три защитника «Бенфики» считали ворон. После этого португальцы создали множество моментов, нанесли два десятка ударов. Форвард сборной Швейцарии Харис Сеферович как всегда упускал верные моменты. В конце концов, за расточительство хозяев наказал 20-летний Димитри Оберлин, оформивший дубль в ворота «Бенфики» в домашней игре. «Орлы» установили антирекорд Португалии (до этого «Спортинг» в ЛЧ-2001/02 набрал всего два очка), а «Базель» завоевал путёвку в плей-офф.

Группа «B»

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур
05 декабря 2017, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
3 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 – Левандовски – 8, 2:0 – Толиссо – 37, 2:1 – Мбаппе – 50, 3:1 – Толиссо – 69

Матч «Бавария» – «ПСЖ» был сражением за победу в этой группе. Правда, хозяев устраивала только победа с разницей более чем в три гола, поскольку в Париже они крупно уступили – 0:3. Юпп Хайнкес накануне игры прямо заявил, что у его команды нет шансов на первое место. Унаи Эмери вряд ли поверил хитрому коллеге. Ещё одна интрига касалась результативный серии Неймара. Гол в Мюнхене помог бы установить бразильцу рекорд: стать единственным игроком, забивавшим во всех шести турах группового этапа ЛЧ.

В то, что «Бавария» способна разгромить парижан, поверилось к 37-й минуте. В тот момент хозяева вели уже 2:0. Роберт Левандовски избежал офсайда, открывая счёт, а Корентина Толиссо встреча с «ПСЖ» словно вернула в Лигу 1. Сперва полузащитник забил головой, а во втором тайме сделал дубль. При этом ассистировали Толиссо бывший игрок «Монако» Хамес Родригес и воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман. Но после перерыва гости прибавили, сократили разрыв ещё до второго гола Толиссо. Эдинсон Кавани выдал шикарный пас на Килиана Мбаппе.

Неймару рекорд всё-таки не покорился, хотя бразилец нанёс четыре удара. Лучший шанс он упустил в эпизоде, когда решил пробить по воротам вместо того, чтобы выкатить мяч Кавани на пустые ворота. Эгоизм форварда сыграл и против «ПСЖ», и против него самого.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур
05 декабря 2017, вторник. 22:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
0 : 1
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
0:1 – Шимунович – 62 (автогол)

Хотя «Андерлехт» не имел после пяти туров ни одного очка и забил всего один гол, чемпион Бельгии сохранял турнирную мотивацию. Для попадания в Лигу Европы команде Хейна Ванхазебрука требовалось крупно выигрывать в Глазго. Статистика намекала, что это невозможно: «Селтик» ранее всегда уничтожал соперников из Бельгии на своём поле, а «Андерлехт», напротив, ни разу не победил в пяти матчах в Шотландии.

Тем не менее, игра получилась очень тяжёлой для «Селтика». Похоже, хозяева не справились с давлением результата. В первом тайме «Андерлехт» создал несколько отличных моментов – шотландцев выручал голкипер Крэйг Гордон. Сами хозяева нанесли всего один неточный удар. Во второй половине «Селтик» прибавил, тем не менее, бельгийцы забили заслуженный гол. В британском стиле: после кросса справа и игры головой на опережение. Мяч рикошетом от Йозо Шимуновича влетел в сетку. «Селтик» будет в Лиге Европы, вот только его попадание туда получилось совсем не ярким.

Группа «C»

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
05 декабря 2017, вторник. 22:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
1 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 – Сауль – 56, 1:1 – Савич – 75 (автогол)

«Челси» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако в случае потери очков рисковал уступить первое место в группе «Роме». «Атлетико» же нужна была только победа при осечке римлян, чтобы продолжить выступление в ЛЧ. Равенство очков давало команде Диего Симеоне преимущество над «Ромой» благодаря личным встречам.

До перерыва испанцы ни разу не попали в створ ворот своего бывшего голкипера Тибо Куртуа. Во втором тайме экс-защитник «Челси» Фелипе Луис угодил в штангу, а экс-форвард «Челси» Фернандо Торрес сделал точную скидку на Сауля в эпизоде с забитым мячом. «Челси» резко добавил в агрессии впереди и создал несколько голевых моментов. Выручил, конечно же, Эден Азар: бельгиец подобрал мяч, рванул в штрафную, нанёс удар и забил рикошетом от Стефана Савича. Потом Альваро Мората загубил выход один на один – этот момент стоил «Челси» победы в группе. Ничья не устроила никого. «Атлетико» пропустил меньше всех в квартете «C», но теперь «матрасником» не удалось выехать на надёжной обороне.

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
05 декабря 2017, вторник. 22:45 МСК
Рома
Рим, Италия
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 – Перотти – 53

Эусебио Ди Франческо не собирался считать расклады. «Наша цель – выход в 1/8 финала. В этом матче надо атаковать с первых минут. Нельзя позволить сопернику свободно вздохнуть. Это снизит риски», – сказал главный тренер «Ромы» за день до матча с «Карабахом». Между тем, чемпион Азербайджана прилетел в Италию сразу без трёх основных защитников: Рашада Садыхова, Анси Аголли и уроженца России Бадави Гусейнова. Отсутствовал и атакующий хавбек Педро Энрике – автор гола в ворота римлян в Баку.

Вопреки словам Ди Франческо, никакого штурма ослабленной обороны соперника римляне не устроили. До перерыва хозяевам явно не хватало остроты. Исход матча решил единственный гол в начале второго тайма. Эдин Джеко, находясь в убойной позиции, не сумел переиграть партнёра по сборной Боснии Ибрагима Шехича, однако Диего Перотти пошёл до конца и добил мяч в сетку ударом головой. «Рома» – на вершине, а «Карабах» завершил групповой этап Лиги чемпионов значительно солиднее, чем начал.

Группа «D»

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
05 декабря 2017, вторник. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 – Алькасер – 59, 2:0 – Матьё – 90+1 (автогол)

Команда Жорже Жезуша перед заключительным туром отставала на очко от «Ювентуса», а, значит, лиссабонцам необходима была победа над немотивированной «Барселоной». При этом «Спортинг» никогда не выигрывал в Испании: три ничьи и восемь поражений в 11 встречах.

Главный тренер хозяев Эрнесто Вальверде пообещал сыграть основной, несмотря на досрочное завоевание первого места, так как «надо уважать соперников». Но на деле Лионель Месси опять начал матч в запасе, как и Марк-Андре тер Штеген, Хорди Альба, Серхи Бускетс и Паулиньо, а Самуэль Юмтити с Андресом Иньестой не попали в заявку из-за травм.

На «Камп Ноу» первый тайм тоже был мало чем интересен. На вторую половину у «Спортинга» вышли самые острые игроки атаки Желсон Мартинш и Бас Дост, неожиданно оказавшиеся вне основы. Дост запорол сумасшедший момент, когда бил в упор и попал в Яспера Силлесена. После этого нападающий оседлал голкипера-соотечественника, заставив того засмеяться. Зато Жорже Жезушу было в этот момент не до улыбок. «Барса» уже выигрывала благодаря голу Пако Алькасера после углового, а появление на поле Месси помогло хозяевам добить гостей. Аргентинец разогнал атаку, которая завершилась автоголом бывшего защитника каталонцев Жереми Матьё.

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
05 декабря 2017, вторник. 22:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
0 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 – Куадрадо – 15, 0:2 – Бернардески – 89

«Ювентус» испытывал кадровые проблемы в преддверии решающего матча в Пирее. Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини не смогли сыграть, а Миралем Пьянич остался на скамейке запасных по причине усталости. Наверняка главного тренера Массимилиано Аллегро беспокоило состояние вообще всех игроков основы после изнурительного сражения с «Наполи» в Серии А.

Как выяснилось, «Ювентус» в любом случае получил бы путёвку в плей-офф, ведь «Спортинг» проиграл в Барселоне. Но и «Старая синьора» со своей задачей справилась. Хуану Куадрадо удалось забить достаточно быстрый мяч, где-то выручил и сменивший Буффона поляк Войцех Щенсны. А Федерико Бернардески стал автором очень красивого гола под занавес игры, когда ловко убрал с пути защитника и здорово пробил в дальний нижний угол. Не зря туринский клуб заплатил за Бернардески 40 млн евро. Молодой атакующий полузащитник ещё пригодится «Ювентусу» в больших матчах.

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