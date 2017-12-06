Мюнхен оставил Неймара без рекорда

«Бавария» не позволила «ПСЖ» выиграть все шесть матчей в группе, а Неймару – установить рекорд. «Атлетико» вылетел в Лигу Европы.

Неймару и «ПСЖ» жилось слишком легко. Сегодня – первое испытание Важный день для Парижа, его главной звезды и Унаи Эмери.

Группа «A»

В задачу «Базеля» входило набрать не меньше очков, чем ЦСКА. Исходя из этого главный тренер Рафаэль Вики и его команда могли строить план на игру в Лиссабоне. Конечно, ещё существовал вариант с крупной победой «армейцев» на «Олд Траффорд», но такой сценарий казался чем-то из области фантастики.

Единственной мотивацией «Бенфики» было желание взять реванш у «Базеля» за унизительное поражение в первом круге со счётом 0:5. Однако класса сегодняшним «орлам» недостает. Гости использовали едва ли первую же ошибку хозяев. Правый латераль Михаэль Ланг, наколотивший семь мячей в последних пяти матчах за «Базель», на сей раз выступил в роли ассистента, а Мохамед Эльюнусси забивал, пока три защитника «Бенфики» считали ворон. После этого португальцы создали множество моментов, нанесли два десятка ударов. Форвард сборной Швейцарии Харис Сеферович как всегда упускал верные моменты. В конце концов, за расточительство хозяев наказал 20-летний Димитри Оберлин, оформивший дубль в ворота «Бенфики» в домашней игре. «Орлы» установили антирекорд Португалии (до этого «Спортинг» в ЛЧ-2001/02 набрал всего два очка), а «Базель» завоевал путёвку в плей-офф.

Группа «B»

Матч «Бавария» – «ПСЖ» был сражением за победу в этой группе. Правда, хозяев устраивала только победа с разницей более чем в три гола, поскольку в Париже они крупно уступили – 0:3. Юпп Хайнкес накануне игры прямо заявил, что у его команды нет шансов на первое место. Унаи Эмери вряд ли поверил хитрому коллеге. Ещё одна интрига касалась результативный серии Неймара. Гол в Мюнхене помог бы установить бразильцу рекорд: стать единственным игроком, забивавшим во всех шести турах группового этапа ЛЧ.

В то, что «Бавария» способна разгромить парижан, поверилось к 37-й минуте. В тот момент хозяева вели уже 2:0. Роберт Левандовски избежал офсайда, открывая счёт, а Корентина Толиссо встреча с «ПСЖ» словно вернула в Лигу 1. Сперва полузащитник забил головой, а во втором тайме сделал дубль. При этом ассистировали Толиссо бывший игрок «Монако» Хамес Родригес и воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман. Но после перерыва гости прибавили, сократили разрыв ещё до второго гола Толиссо. Эдинсон Кавани выдал шикарный пас на Килиана Мбаппе.

Неймару рекорд всё-таки не покорился, хотя бразилец нанёс четыре удара. Лучший шанс он упустил в эпизоде, когда решил пробить по воротам вместо того, чтобы выкатить мяч Кавани на пустые ворота. Эгоизм форварда сыграл и против «ПСЖ», и против него самого.

Хотя «Андерлехт» не имел после пяти туров ни одного очка и забил всего один гол, чемпион Бельгии сохранял турнирную мотивацию. Для попадания в Лигу Европы команде Хейна Ванхазебрука требовалось крупно выигрывать в Глазго. Статистика намекала, что это невозможно: «Селтик» ранее всегда уничтожал соперников из Бельгии на своём поле, а «Андерлехт», напротив, ни разу не победил в пяти матчах в Шотландии.

Тем не менее, игра получилась очень тяжёлой для «Селтика». Похоже, хозяева не справились с давлением результата. В первом тайме «Андерлехт» создал несколько отличных моментов – шотландцев выручал голкипер Крэйг Гордон. Сами хозяева нанесли всего один неточный удар. Во второй половине «Селтик» прибавил, тем не менее, бельгийцы забили заслуженный гол. В британском стиле: после кросса справа и игры головой на опережение. Мяч рикошетом от Йозо Шимуновича влетел в сетку. «Селтик» будет в Лиге Европы, вот только его попадание туда получилось совсем не ярким.

Группа «C»

«Челси» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако в случае потери очков рисковал уступить первое место в группе «Роме». «Атлетико» же нужна была только победа при осечке римлян, чтобы продолжить выступление в ЛЧ. Равенство очков давало команде Диего Симеоне преимущество над «Ромой» благодаря личным встречам.

До перерыва испанцы ни разу не попали в створ ворот своего бывшего голкипера Тибо Куртуа. Во втором тайме экс-защитник «Челси» Фелипе Луис угодил в штангу, а экс-форвард «Челси» Фернандо Торрес сделал точную скидку на Сауля в эпизоде с забитым мячом. «Челси» резко добавил в агрессии впереди и создал несколько голевых моментов. Выручил, конечно же, Эден Азар: бельгиец подобрал мяч, рванул в штрафную, нанёс удар и забил рикошетом от Стефана Савича. Потом Альваро Мората загубил выход один на один – этот момент стоил «Челси» победы в группе. Ничья не устроила никого. «Атлетико» пропустил меньше всех в квартете «C», но теперь «матрасником» не удалось выехать на надёжной обороне.

Эусебио Ди Франческо не собирался считать расклады. «Наша цель – выход в 1/8 финала. В этом матче надо атаковать с первых минут. Нельзя позволить сопернику свободно вздохнуть. Это снизит риски», – сказал главный тренер «Ромы» за день до матча с «Карабахом». Между тем, чемпион Азербайджана прилетел в Италию сразу без трёх основных защитников: Рашада Садыхова, Анси Аголли и уроженца России Бадави Гусейнова. Отсутствовал и атакующий хавбек Педро Энрике – автор гола в ворота римлян в Баку.

Вопреки словам Ди Франческо, никакого штурма ослабленной обороны соперника римляне не устроили. До перерыва хозяевам явно не хватало остроты. Исход матча решил единственный гол в начале второго тайма. Эдин Джеко, находясь в убойной позиции, не сумел переиграть партнёра по сборной Боснии Ибрагима Шехича, однако Диего Перотти пошёл до конца и добил мяч в сетку ударом головой. «Рома» – на вершине, а «Карабах» завершил групповой этап Лиги чемпионов значительно солиднее, чем начал.

Группа «D»

Команда Жорже Жезуша перед заключительным туром отставала на очко от «Ювентуса», а, значит, лиссабонцам необходима была победа над немотивированной «Барселоной». При этом «Спортинг» никогда не выигрывал в Испании: три ничьи и восемь поражений в 11 встречах.

Главный тренер хозяев Эрнесто Вальверде пообещал сыграть основной, несмотря на досрочное завоевание первого места, так как «надо уважать соперников». Но на деле Лионель Месси опять начал матч в запасе, как и Марк-Андре тер Штеген, Хорди Альба, Серхи Бускетс и Паулиньо, а Самуэль Юмтити с Андресом Иньестой не попали в заявку из-за травм.

На «Камп Ноу» первый тайм тоже был мало чем интересен. На вторую половину у «Спортинга» вышли самые острые игроки атаки Желсон Мартинш и Бас Дост, неожиданно оказавшиеся вне основы. Дост запорол сумасшедший момент, когда бил в упор и попал в Яспера Силлесена. После этого нападающий оседлал голкипера-соотечественника, заставив того засмеяться. Зато Жорже Жезушу было в этот момент не до улыбок. «Барса» уже выигрывала благодаря голу Пако Алькасера после углового, а появление на поле Месси помогло хозяевам добить гостей. Аргентинец разогнал атаку, которая завершилась автоголом бывшего защитника каталонцев Жереми Матьё.

«Ювентус» испытывал кадровые проблемы в преддверии решающего матча в Пирее. Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини не смогли сыграть, а Миралем Пьянич остался на скамейке запасных по причине усталости. Наверняка главного тренера Массимилиано Аллегро беспокоило состояние вообще всех игроков основы после изнурительного сражения с «Наполи» в Серии А.

Как выяснилось, «Ювентус» в любом случае получил бы путёвку в плей-офф, ведь «Спортинг» проиграл в Барселоне. Но и «Старая синьора» со своей задачей справилась. Хуану Куадрадо удалось забить достаточно быстрый мяч, где-то выручил и сменивший Буффона поляк Войцех Щенсны. А Федерико Бернардески стал автором очень красивого гола под занавес игры, когда ловко убрал с пути защитника и здорово пробил в дальний нижний угол. Не зря туринский клуб заплатил за Бернардески 40 млн евро. Молодой атакующий полузащитник ещё пригодится «Ювентусу» в больших матчах.