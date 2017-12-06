Моуринью: не выделю никого в ЦСКА, иначе напишите, что они мне нужны

ЦСКА упустил победу над «Манчестер Юнайтед», ведя в счёте в первом тайме на «Олд Траффорд». Тем не менее, «армейцы», играющие смешанным составом из опытных и молодых игроков, наверняка извлекут полезные уроки из этих встреч.

Они хотя бы попробовали. ЦСКА покидает Лигу чемпионов «Армейцы» уступили на «Олд Траффорд», но упрёков в нерешительности и, тем более, безволии не заслужили.

Первым подвёл итоги встречи наставник «Юнайтед» Жозе Моуринью. Португальский специалист живо реагировал на вопросы журналистов, шутил и отдал должное команде Виктора Гончаренко.

— Вы довольны первым местом в группе?

— Разумеется. Мы не хотели квалифицироваться а плей-офф, играя плохо и проигрывая. Нужно добиваться позитивных результатов. Мы играли хорошо, показали хорошее отношение и продемонстрировали во втором тайме, что не хотели проиграть. Были хорошие индивидуальные выступления. Приятно войти в евровесну с 15 очками.

— Как вам нынешнее состояние Ромелу Лукаку?

— Доволен его формой. Он восхитительно играет в матчах, вносит потрясающий вклад в результат команды. Он работает и на передачах, и в атаке, и в защите. Принимает участие во всех голах. Я счастлив за него.

— Каких соперников вы хотели бы избежать в плей-офф?

— Я не самый удачливый человек при жеребьевках – пожалуй, просто заткнусь и дождусь самой жеребьёвки. Надо сейчас сосредоточиться на АПЛ и показать хорошую игру до февраля. Команда, которая нам попадётся, не будет прыгать от счастья – это я обещаю.

— Какое впечатление оставил вернувшийся Люк Шоу?

— Очень хорошее выступление – обострение впереди, напряжённая игра. Даже после 80 минут он прилично выглядел, хорошо проявлял себя в атаках. Уверен, у него будет больше возможностей в будущем.

— ЦСКА сыграл лучше, чем в Москве? Кто понравился вам в составе соперника?

— Я не выделяю игроков – иначе вы завтра напишете, что я хочу их купить. Это состав – микст опытных игроков, которых я знаю ещё с 2005, плюс молодых талантливых игроков. Дайте Виктору Гончаренко время, чтобы провести этот переход. Переход в Лигу Европы – это хорошо для них. Там будет проще работать над этим.

— 40 игр команда идёт без поражений на «Олд Траффорд». Вас впечатляет этот рекорд?

— Я не горжусь этим. Я вывожу команду на поле не ради рекордов. Я хочу войти в историю, завоёвывая трофеи. Но, знаете, конечно, это всё равно приятно.

Мюнхен оставил Неймара без рекорда «Бавария» не позволила «ПСЖ» выиграть все шесть матчей в группе, а Неймару – установить рекорд. «Атлетико» вылетел в Лигу Европы.

Виктор Гончаренко появился в зале буквально через пару секунд после того, как его покинул наставник «МЮ». Виктор Михайлович не выглядел раздосадованным из-за результата – похоже, игра дала ему достаточно пищи для размышлений, и мысли специалиста уже направлены в сторону весны в Лиге Европы.

— Вчера на пресс-конференции мы говорили, что надо ввязаться, прочувствовать ритм и давление соперника. Игра нам далась, особенно первый тайм. Но атаки на наши ворота во втором тайме пошли волнами: при таком составе соперника пропущенный гол – неизбежность. При этом у Дзагоева был хороший момент, чтобы забить. Учитывая наши потери, в целом мы хорошо себя проявили.

— В чём команда извлекла уроки из первой встречи с «МЮ»?

— Есть отличие между играми. Дома мы быстро и часто теряли мяч. Не было сил играть в атаку. Надо было контролировать мяч, чтобы атака не уставала. В первом тайме нам это удавалось. Начало второго тайма, к сожалению, не получилось.

— Не отвлекали ребят перед игрой олимпийские новости?

— Не знаю нюансов, мне тяжело комментировать что-то, так же, как и ребятам. Не думаю, что они сидели в телефоне и смотрели новости на эту тему. Вброс о продаже клуба, Олимпиада, приезд Слуцкого – всё это не должно нас отвлекать.

— Леонид Слуцкий был сегодня на матче – перед игрой общались с ним?

— Он зашёл сейчас в раздевалку, перекинулись парой слов, но не общались плотно. Наверняка в Москве ещё увидимся, многие вопросы обсудим.

— Как оцените в целом эту кампанию в Лиге чемпионов?

— Учитывая, что мы финишировали третьими и сохраняли шансы на ЛЧ, «Манчестер» нас немного подвёл, проиграв «Базелю». Но не надо ждать, чтобы кто-то помог. Хорошо, что наши молодые игроки получили в этой кампании опыт. Если рассматривать домашний матч с «Манчестером» – следовало в какой-то момент ожидать спада. С «Базелем» мы растерялись в первые минуты. Но игры на выезде и с «Бенфикой», и с «Базелем» могут быть занесены нам в актив.

— Жозе Моуринью на пресс-конференции сказал, что вам будет проще выступать в Лиге Европы. Согласны с ним?

— Естественно. Стадия 1/16 Лиги Европы наверняка будет уровнем ниже, чем матч с «Манчестером». Но дальше будет ещё сложнее. Будем готовиться к играм после жеребьёвки. Задача одна – хорошо подготовиться к весенней части чемпионата.

— На 82-й минуте вместо Витиньо вышел Жамалетдинов. Получилось так, что на поле в составе ЦСКА оказались все россияне.

— Это получилось само собой. Не забиваю себе голову лимитом — выпускаю тех, кто может пригодиться в игре. Главное, чтобы был качественный игрок.