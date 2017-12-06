Вот теперь у ЦСКА есть топ-тренер. Вам ещё жалко Слуцкого?

Сергей Титов – о Викторе Гончаренко и том, что изменилось в ЦСКА за год.

Тренд последних дней – жалеть Леонида Слуцкого, чья английская карьера заглохла ещё до Рождества. У владельцев «Халл Сити» и правда печально с логикой, а Слуцкому из-за серии трансферов действительно сделали условия работы неадекватными, но русский тренер сам слишком долго понимал, куда попал. Делать играющую команду в Чемпионшипе, пропахшем жирными стадионными пирогами, с таким же примитивным футболом, как и эти пироги – утопия. Приехать в Чемпионшип, не отработать стандарты у своих ворот, не отработать действия при навесах в свою штрафную и регулярно получать – такая же утопия. Я мало видел «Халл Сити», но в увиденном «Халл» стабильно был плох, а Слуцкий вольно игрался с фактами: он мог разглядеть несправедливый итог в ничейном матче, где его команда проигрывала по ожидаемым голам в 1,5 мяча.

Слуцкий – тренер, чьи взгляды обратно пропорциональны взглядам нашей политической верхушки. Дома, в Премьер-Лиге, ему всегда был нужен результат, которого ЦСКА достигал в матчах с середняками и аутсайдерами: просто меньше терял в простых матчах. За рубежом – хоть трава не расти, можно списать все проблемы на плохую жеребьёвку, проблемы с составом, пустые трибуны. Еврокубки не возбуждали ЦСКА прошлых лет, а интенсивность и тактическая гибкость команды в таких матчах не выдерживала критики. Это в Слуцком проблема, а не в нас.

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Теперь смыт и последний аргумент, защищавший Слуцкого в ЦСКА. Его достижения – плей-офф Лиги чемпионов, пройденную там «Севилью», серию титулов в Премьер-Лиге – называли исключительными, не обращая внимания на стабильные неудачи на каждом из фронтов (ещё раз: чемпионат России ЦСКА Слуцкого выигрывал не своей силой, не победами в больших матчах, а урожаем лёгких очков). Виктор Гончаренко с куда меньшим кадровым ресурсом, вообще без денег, превзошёл еврокубковые достижения ЦСКА последних лет за один сезон.

Набрал 9 очков в группе – Слуцкий смог набрать больше (10) лишь в сезоне-2009/10, когда принял ЦСКА по ходу турнира.

Легко прошёл квалификацию. ЦСКА предыдущих лет было свойственно отыгрывать 0:2 в Праге, забивать решающий гол на 89-й минуте – но только не сушить четыре матча кряду.

Игру в Базеле перевернул лично – сменил схему, выпустил Алана Дзагоева, раскидал роли между ним и Кучаевым, сделал Понтуса Вернблума нападающим. Шаг от безысходности, забытый 10 лет назад в Гётеборге, оказался настолько крутым, что вчера в Манчестере атака без Вернблума иногда выглядела грустно.

Вернблум в атаке – главный джокер сезона. Как это работает Лучшим нападающим ЦСКА на самом деле является опорный полузащитник.

Он остановил главную серию Лиги чемпионов на отметке 43 – что ещё нужно?!

Фото: Reuters

За год Виктор Гончаренко заново собрал разбитую команду. В ЦСКА Слуцкого друг от друга устали все, теперь те же игроки с добавкой молодёжи бьются в важных матчах до крови, резко летят в жёсткие стыки и психуют после каждого свистка. Это даже хорошо – контраст по сравнению со старым ЦСКА мощнейший. Предсказуемая и застрявшая на одной тактической идее команда получила вариативность, а качественную пасовую структуру Гончаренко построил уже к апрелю: вещественное доказательство – ниже на карте передач.

Фото: 11tegen11

Самое интересное, что тактические идеи Виктора Гончаренко оценивают неправильно. ЦСКА почему-то считается оборонительной командой, хотя теперь «армейцы» регулярно атакуют в 7-8 человек, с включениями Васи или Васина в финальную треть. Хотя Георгий Щенников, которому у Слуцкого было запрещено перебегать центральную линию, вспомнил юность и забил за полгода при Гончаренко больше, чем за всю карьеру при Слуцком. Хотя ориентир Гончаренко в 3-5-2 – «Ювентус» с Андреа Пирло в роли реджиста, и своего игрока в роли Пирло со схожими функциями тренер уже нашёл (Бибраса Натхо). Хотя в схеме 3-4-3 у Гончаренко нет опорника-разрушителя, зато есть тот же Натхо и живчик Александр Головин.

Даже в рационализме Гончаренко уделал Слуцкого. В условиях жёсткого кадрового дефицита тренер умудрился подстраивать футболистов под тактику, а не наоборот. Для тренера, сделавшего нападающего из Александра Ерохина, а «десятку» – из Александра Сапеты, это уже любимая задача. Вингер Зоран Тошич становился у Гончаренко левым латералем, вингер Алексей Ионов – нападающим, правый защитник Марио Фернандес – фактически вингером. Константин Кучаев выходил в одном конкретном матче, с «Зенитом», исполнять исключительно прессинг-машину и справился. Работает подводка к составу ЦСКА свежей крови. Научить своей тактике Гончаренко не смог только Витиньо, который до сих пор злоупотребляет бесполезными дальними ударами, но даже бразильца сделала лучше новая схема – 3-4-3.

Главное отличие Гончаренко от Слуцкого – у нынешнего тренера есть индивидуальный план на каждый матч. Сильный план на игру был выстроен и вчера в Манчестере. Идеи ясны: теряя мяч у чужой штрафной, ЦСКА должен был включаться в контрпрессинг; максимальная ставка традиционно была сделана на подборы, и у своей штрафной, и у чужой, и после длинных забросов на Чалова; атаками бить по флангу Шоу и Блинда; максимальное давление в момент приёма мяча оказывать на Погба, Эрреру и Мату. И всё это без двух ключевых игроков в нынешней схеме «армейцев». И в первом тайме ЦСКА справлялся.

При начале атаки «Манчестер Юнайтед» ЦСКА прессинговал вдвоём, а потом добавлял в давление третьего, Витиньо. После своей потери мяча – включал качественное давление. Проблемы возникали только в моментах, когда один из тройки персонально прессингуемых игроков – Погба, Эррера или Мата – свободно получал мяч в центре поля. Отчасти это расплата за авантюрность плана Гончаренко: вместо опорника, Гордюшенко или Хосонова, тренер выпустил в центр поля более нацеленного на атаку Кучаева. В атаке план сыграл – Кучаев сделал умнющий первый пас на Марио Фернандеса, когда ЦСКА открывал счёт – а без мяча рязанец иногда давал продохнуть Погба. По сути, тактические слабости в таких моментах и стали голевыми: Кучаев не уследил за Погба в момент паса на Лукаку, а потом дали спокойно подать Мате.

В Манчестере ЦСКА всё-таки столкнулся с фундаментальной проблемой, но не решит её ни Гончаренко, ни Слуцкий – нашим игрокам тяжело перестраиваться на такой уровень скоростей. Сил и интенсивности давления хватило на один тайм, и даже тогда у «армейцев» проседала скорость мысли под прессингом. Обидно, что тяжелее всех под давлением был Алан Дзагоев – в первом тайме ЦСКА часто терял мяч, когда доводил его до Дзагоева, а Алан слишком долго решался, как поступить дальше.

Интенсивность прессинга тоже просела во втором тайме. Показательная история – ещё при счёте 1:0 после стыка с Люком Шоу отлетел за кромку поля Головин, а ранее после борьбы присел и секунд 10 убирал звёздочки из глаз Фёдор Чалов. Тактические ошибки при таком составе игроков в центре поля были ожидаемы – и ожидаемо, что ошибку, перевернувшую ход матча, сделали Кучаев (проблемы с оборонительными действиями) и Витиньо (системное непонимание работы без мяча). Ну а Виктор Васин боится Ромелу Лукаку ещё с ноября-2010 и Воронежа.

ЦСКА проиграл в скорости, классе и физической готовности ещё до матча. Задача тренера – брать другими качествами, и у Виктора Гончаренко это получалось. Грамотный план как минимум 45 минут заставлял «МЮ» испытывать проблемы с раскруткой атак, а Поля Погба – откровенно психовать после каждой потери. Матч на «Олд Траффорд» проигран, но здесь результат не значит вообще ничего. Важнее, что у Гончаренко и его молодого ЦСКА есть всё, что было несвойственно ЦСКА Слуцкого – грамотная тактика, движение и желание.

Одного тайма в Манчестере достаточно, чтобы сделать простой вывод. Уже сейчас Виктор Гончаренко – тренер уровнем выше, чем Леонид Слуцкий. Он уже сделал ЦСКА лучше. Мучений больше нет, есть качественный интенсивный футбол и команда, из которой тренер выжимает максимум даже при ключевых потерях. То, что выжимал Слуцкий, которого теперь жалеют за его решение идти в первый попавшийся европейский клуб, оказывается, не было максимумом.

Если тайма недостаточно – послушайте Жозе Моуринью: он сам просит дать Гончаренко время, чувствуя его тренерский потенциал.

Если и этого не хватает – смотрите в таблицу группы Лиги чемпионов. ЦСКА Гончаренко набрал 9 очков. За полный сезон Слуцкий не добивался этого никогда.