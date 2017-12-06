Итоги кампании ЦСКА в Лиге чемпионов: рекорды, цифры, факты

Выход в евровесну

Впервые за долгое время за ЦСКА в Лиге чемпионов не было стыдно. В последний раз «армейцы» выходили из группы ЛЧ шесть лет назад, героически обыграв «Интера» в Милане. С тех пор при Слуцком ЦСКА неизменно занимал лишь четвёртое место в группе, а тренер оправдывался «попаданием в космос». Виктор Гончаренко в свой первый же сезон набрал в сложнейшей группе 9 очков — больше у его предшественника было только в 2009-м, когда он принял команду по ходу турнира. В общем, болельщики ЦСКА явно соскучились по интересным соперникам весной. Непонятно только, как это скажется на чемпионской гонке.

Вот теперь у ЦСКА есть топ-тренер. Вам ещё жалко Слуцкого? Сергей Титов – о Викторе Гончаренко и том, что изменилось в ЦСКА за год.

Конец антирекорда

Фактически Игорь Акинфеев оборвал свою чёрную серию в первом же еврокубковом матче Гончаренко — против АЕК в гостях. ЦСКА в принципе очень уверенно прошёл квалификацию, не пропустив ни в одном из четырёх матчей. Окончательно же капитан «армейцев» оборвал все разговоры об антирекорде в предпоследнем туре с «Бенфикой», впервые за 11 лет сохранив свои ворота сухими.

Тест. Что вы знаете о рекорде Акинфеева? Кто, когда и сколько забил. А ещё – каким был мир, когда всё начиналось.

Первые аншлаги

Лига чемпионов подарила «армейцам» и первый аншлаг на «ВЭБ-Арене». Полный стадион не смог собраться даже на «Спартак» и «Зенит», и вот наконец полный солд-аут принёс «Манчестер Юнайтед». На домашний матч с британским топ-клубом собрались 29 072 зрителя — то есть были заняты все места, не учитывая скайбоксы для VIP. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что благодаря этому клуб заработал на билетах около $ 1 млн.

Деньги на трансферы

Вообще в эту кампанию ЦСКА неплохо заработал. Всего за выступление в Лиге чемпионов клуб получит как минимум € 19,7 млн — два за выход из квалификации, четыре с половиной — за три победы в группе, 500 тыс. — за участие в 1/16 Лиги Европы, остальное — за шесть матчей группового этапа. Отдельно «армейцы» получат деньги из коммерческого пула турнира. Болельщики ЦСКА надеются, что эти деньги удастся вложить в усиление уже этой зимой.

Реклама талантов

Раз или два в сезон ЦСКА удаётся продать своего лидера за очень большие деньги. Год назад такой удачной продажей для «армейцев» стал Ахмед Муса, до этого — Сейду Думбия и Вагнер Лав дважды. Но вот российские футболисты не уезжали из ЦСКА в топ-клуб уже много лет. Последняя подобная история — Жирков и «Челси» в 2009-м. Спустя 8-9 лет, похоже, история может повториться.



О своём желании поиграть в Европе давно говорит Алан Дзагоев. В каждом матче этой кампании было видно, насколько Алан мотивирован и хочет проявить себя. Для него этот сезон, пожалуй, последний, когда можно уехать в Англию или Испанию.



Другой лидер «армейцев» тоже показал себя в Лиге чемпионов с лучшей стороны. Александр Головин, которого летом уже пытались купить английские клубы, в каждом матче становился лучшим по количеству обводок. По этому показателю в шести топ-лигах Европы футболист ЦСКА уступает только Месси и Неймару. Пока что всё идёт к тому, что Головин может оказаться в топ-клубе сразу после домашнего чемпионата мира.