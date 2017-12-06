Спартаковцы—победители «Ливерпуля»-1992: не бойтесь и повторите наш успех!

25 лет назад «Спартаку» при жеребьёвке Кубка Кубков достался «Ливерпуль». Первый матч в «Лужниках» закончился разгромной победой красно-белых: первый гол на 10-й минуте забил Николай Писарев, а потом всё пошло как по накатанной. В середине второго тайма вратарь «Ливерпуля» Брюс Гоббелар попытался обыграть Михаила Русяева, но сделал это настолько неуклюже, что отдал точный пас Валерию Карпину, а тот безжалостно отправил мяч в ворота. Англичанам удалось сравнять счёт, но голкипер гостей снова начудил и заработал не только удаление, но и пенальти. Из-за отсутствия замен главному тренеру Грэму Сунессу пришлось выбирать «временного вратаря» из полевых игроков: им стал защитник Дэвид Берроуз. Он не смог отразить пенальти, который пробил Карпин, а в конце матча пропустил и от Андрея Пятницкого.

7 самых крутых побед «Спартака» в еврокубках: от «Ливерпуля» до «Севильи» Матч с «Севильей» был настолько хорош, что мы сразу вспомнили, как красно-белые «укатывали»«Реал» и «Арсенал». И не только их.

Ответный матч в Ливерпуле прошёл спустя несколько недель. В предматчевой программке клубная пресс-служба опубликовала короткое интервью с вратарём Станиславом Черчесовым, представив его так: «Человек, который сегодня будет держать в страхе «Ливерпуль».

«Я не мог и мечтать о лучшей жеребьёвке Кубка Кубков! «Ливерпуль» — одна из лучших команд мира, и атмосфера на их стадионе просто обязана заряжать. Несмотря на то что выбор на российском телевидении довольно ограничен, мне нравится смотреть английский футбол. Игра отличается от того, что можно увидеть в других странах. Она быстрее, а мяч много времени проводит в воздухе. Для меня это был непростой тест!» — сказал тогда Черчесов.

При домашней поддержке шансов на победу у хозяев было куда больше: в первом тайме «Ливерпуль» давил, а в начале второго чуть не забил – мяч из пустых ворот вынес Дмитрий Хлестов. Но в итоге всё сложилось в пользу «Спартака», и москвичи увезли из Ливерпуля победу: голы Дмитрия Радченко и Андрея Пятницкого поставили точку в противостоянии с англичанами за выход в 1/4 финала.

К слову, с тех пор ни одному российскому клубу не удавалось одержать победу на «Энфилде». Так что с легкостью можно сказать, что участники того матча вписали свои имена в футбольную историю. Неудивительно, что они до сих пор помнят, что испытывали, обыгрывая одну из лучших английских команд на её же стадионе. Экс-игроки поделились с нами своими воспоминаниями, а также дали пару советов нынешнему «Спартаку».

Станислав Черчесов

У нас была отличная команда с великолепным тренером, которая была готова. Ехали на «Энфилд» с запасом в два мяча и задачей выстоять. Матч был непростой, но меня игра захватила с первых же минут, да и соперник не позволял расслабляться. Помню, как Дима Хлёстов из пустых ворот вынес мяч: удар был в дальний угол, я бы уже не смог выбить мяч, а он выручил. Так что эта победа – командный успех. Можно сказать, что она одна из самых важных в истории «Спартака». А то, что про меня писали в программке, — журналисты всегда любят приукрасить!



Что касается нынешнего матча, то тут из общего только вывеска: всё-таки эпохи, команды и задачи разные. Так что могу пожелать лишь повторить наш успех.

Валерий Карпин

Тогда мы были рады, что победили на «Энфилде» — всё-таки мало команд, которым удавалось достигнуть такого успеха. Давление болельщиков «Ливерпуля» ощущали, когда выходили из тоннеля. Кричали так, что уши закладывало. В игре уже не обращали на это внимания.



Футболистам «Спартака» могу сказать, что бояться на «Энфилде» нечего. «Ливерпуля» — тоже, главный тренер всё подскажет. Что касается антуража, он роли абсолютно не играет.

Владимир Бесчастных

Это сейчас показывают много иностранного футбола по телевизору, ребята часто играют за границей. А тогда для меня было странным всё, что происходило на «Энфилде», — поделился он. — Я первый раз оказался на стадионе, где болельщики сидели очень близко к полю. Когда мяч выходил за пределы, чуть ли не они его подавали. Для меня это было неожиданно. А вообще, был очень рад, когда отдал голевую на Радченко, мы разыграли неплохую комбинацию. Димка здорово исполнил!



Что касается нынешнего матча, то ребятам нужно учесть, что «Ливерпуль», подгоняемый болельщиками, будет агрессивно действовать в начале матча. Им нужно это выдержать, играть уверенно и нагло, пытаться ловить их на контратаке и ничего не бояться. Думаю, всё должно получиться.

Николай Писарев

Был полный стадион – это очень впечатлило. Зрители сидели очень близко, это было очень необычно. Они словно нависали над тобой, стоял гам, шум… Мы даже друг друга с трудом слышали! Болельщики, конечно, давили. Ребятам пожелаю повторить наш счёт. Советовать ничего не буду — это легко делать, сидя на диване. Это тот случай, когда важнее победа, а не содержание игры.

Дмитрий Радченко

Когда выходишь на такие стадионы, всегда тяжело. Но это незабываемые чувства! Весь «Энфилд» пел гимн… При такой акустике это что-то невероятное. Мы, конечно, очень волновались: в первые 15-20 минут было непросто, потому что стадион гнал свою команду вперёд. Нужно было выстоять этот промежуток времени, и у нас получилось. Олег Иванович в перерыве много не говорил. Всё и так было понятно – нам нужно было продолжать биться и постараться поймать их на ошибке. Когда мне удалось забить на 63-й минуте, я почувствовал, что всё, они нас не пройдут. На этой минуте матч закончился. Посмотрел на лица игроков, да и стадион притих. Тогда и понял, что эту игру мы доведём до победного конца.



Нынешнему «Спартаку» я бы посоветовал играть в свою игру и ни в коем случае не бояться «Ливерпуля». И, конечно же, повторить наш результат.