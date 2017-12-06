«Миссия против русских выполнена!» Английские СМИ — о матче в Манчестере

Если после матча в Москве британская пресса просто уничтожила ЦСКА за разгром на домашнем стадионе, то в этот раз ошибкам «армейцев» не было уделено ни абзаца. Даже про «низкопробную оборону», как в прошлый раз написало издание The Mirror, никто не вспомнил.

Но повод для издёвок всё же нашёлся. Британский таблоид Daily Star выложил видео, на котором Погба обыграл троих игроков ЦСКА. Заголовок кричащий: «Поль Погба «убил» троих футболистов издевательским финтом». К слову, речь идёт о Фернадесе, Кучаеве и Витиньо.

Особое внимание журналисты уделили моменту с голом Алана Дзагоева. Авторитетное издание Telegraph всегда выставляет оценки судьям, и этот матч не стал исключением. Итальянца, работавшего на «Олд Траффорд», оценили на 6 из 10, объяснив это так: «Алан Дзагоев находился в очевидном офсайде, когда был забит первый гол. Но рефери сделал вид, что этого не заметил, чем очень разозлил игроков «Юнайтед».

Обозреватель The Mirror считает, что Моуринью переключился на мысли о дерби с «Манчестер Сити» сразу же после того, как его команда забила два мяча подряд. Кстати, журналист не разделяет мнений коллег об офсайде во время гола Витиньо. «Простая задача для «МЮ» усложнилась, когда Витиньо перед перерывом вывел ЦСКА вперёд. Мяч отскочил от спины Алана Дзагоева и поразил ворота Серхио Ромеро. Футболисты были уверены, что гол нельзя засчитывать из-за офсайда, но Блинд был в игре, даже несмотря на то что выехал за пределы поля, пытаясь блокировать Фернандеса. После перерыва команда Моуринью собралась, взяла на себя инициативу и забила два. С того момента главный тренер начал думать уже о воскресном дерби», — пишет обозреватель в своей колонке.

Кстати, на обложке в заголовке есть игра слов. «Luk» — это сокращённое имя Лукаку, которое в данном случае созвучно с английским «look» (смотреть). «Смотрите, кто наконец забил», — гласит ироничная надпись рядом с фотографией футболиста, который не забил уже 10 матчей.

«Миссия против русских выполнена! Главной целью вчерашнего вечера было избежать поражения 0:7. Только это и победа «Базеля» могли помешать «Юнайтед» выйти из группы», — констатирует The Sun. И всё это под прозаичным заголовком «Route 66».

«Никто не сомневался, что «Юнайтед» выйдет в следующую стадию ЛЧ. Вопрос был лишь только в том, как он это сделает. Парни Моуринью вышли на поле с чётким осознанием того, что оставить их с разбитым корытом может только катастрофическое поражение от ЦСКА со счётом 0:7. И этого не вышло – голы Рашфорда и Лукаку отправили «МЮ» в следующую стадию», — пишет Independent.

Вот такие оценки за матч выставило издание Daily Mail. В прошлый раз оценки варьировались от 4,5 (так британцы оценили выступление Василия Березуцкого) до 7 (наивысший балл из всех получил Александр Головин). В этот раз семёрку получил Марио Фернандес.