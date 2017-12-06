Смолов не хочет в «Вест Хэм»? И правильно делает

В нашем обществе не приняты полумеры. Только крайности. Этот принцип существования разделяет, например, сборная России, которая в последние лет 20 либо совершает локальные подвиги (редко: один матч во Франции в 1999 году, один турнир в 2008 году), либо глобально садится в лужу (во всех остальных случаях). Разделяет его и Фёдор Смолов. Он не в восторге от предложения «Вест Хэма», но готов доплатить, чтобы оказаться в «Реале». Действительно, ну какая в том «Реале» конкуренция? Но больше всех не терпят полумеры болельщики. Для них вилка решений проста и монохромна: любое предложение зарубежного клуба – это шанс, а лимит в родном болотце – зло, от которого надо бежать.

Смолов подтвердил, что «Краснодар» получил конкретное предложение от «Вест Хэма»

Фёдор не только отказывается, но и объясняет своё решение. «Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идёт внизу таблицы. Я смотрел их игру против «Сити». Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль».

Но болельщики всё равно его осуждают. Новость, в которой Смолов подтверждает интерес «Вест Хэма» (и намекает, что не заинтересован), собрала больше 100 комментариев. Посмотрите, вот самые заплюсованные из них. Большинство читателей, скажем так, не совсем одобряет его решение.

Ребята, извините, но вы неправы. Смолову в «Вест Хэме» делать нечего. Если его собственных пояснений недостаточно, давайте разберёмся подробнее.

Что не так с АПЛ

Как известно, АПЛ называют самой сложной лигой в мире. Кто называет? Тренеры: Моуринью, Конте, Клопп. Игроки: Азар, Гюндоган. Андрей Шевченко добавляет, что она особенно сложна для форвардов. Он это знает лучше всех. Это правда, и это легко объяснить.

Во-первых, в АПЛ банально трудно попасть: да, это о разрешении на работу. Игроки топ-сборных Серж Орье и Маркос Рохо имели трудности. «Тоттенхэм» из-за этого несколько недель тянул с трансфером Орье, а «МЮ», уже подписав Рохо, ещё две недели воевал с федерацией футбола Англии. А теперь вообразите Смолова. Он представляет страну, которая не входит в топ-50 рейтинга ФИФА и которая уже год проводит только товарищеские матчи. Конечно, Федерация футбола Англии сделает для русского форварда не первой молодости исключение…

В Англии самая высокая в Европе конкуренция. Это не домыслы, а факт, если Маноло Габбьядини считает, что престижнее играть в «Саутгемптоне», чем во второй команде Италии. Если Стив Манданда предпочитает «Кристал Пэлас» игре в еврокубках за «Марсель». Если Гари Медель готов вылететь из АПЛ с «Кардиффом», вместо того чтобы выиграть очередную Лигу Европы с «Севильей». Если Гекхан Инлер вместо игры в Лиге чемпионов за «Наполи» идёт на повышение в «Лестер», который спасся от вылета в последнем туре.

Кстати, у всех этих футболистов есть ещё кое-что общее. Они высоко котировались в бывших чемпионатах, но в Англии с этим начались проблемы. Манданда быстро вернулся во Францию, и снова в порядке. Медель сбежал в Италию. Инлер в великом сезоне «Лестера» провёл на поле целых 200 минут. Габбьядини борется за место в основе «Саутгемптона»: играет примерно в половине матчей. Это футболисты, которые перешли из топ-5 лиг Европы с опытом игры в еврокубках. Эти примеры (их больше, разумеется) – неплохое доказательство того, что в АПЛ самая высокая в Европе конкуренция.



Иностранные игроки предпочитают сразу заиграть в лиге попроще, а потом пробуют Англию. Хорват Деян Ловрен переехал в Англию из «Лиона», колумбиец Давинсон Санчес взлетел с голландского трамплина, египтянин Мохамед Салах и немец Антонио Рюдигер пришли из Италии. С наскока у Салаха в Англии не получилось. Начинать иностранную карьеру с Англии – это краш-тест. Конечно, для форварда, который почти всю карьеру провёл в условиях лимита, чемпионат с самой высокой в Европе конкуренцией – самое подходящее место…

Что не так с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» — стрессовая команда с беспокойными болельщиками. Они превратили Славена Билича в мем в Интернете и заставили жаловаться на давление («Я этого не заслужил, но такова работа тренера»), а когда клуб наконец уволил Билича и пригласил Дэвида Мойеса, шотландца встретили… акцией протеста.

Теперь во главе «Вест Хэма» Мойес. Напомнить, какой футбол ставит шотландец? При Мойесе «Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ по количеству навесов за 10 лет. 81 кросс – как вам? Его в «Реал Сосьедад» позвали – в самую британскую команду Испании. В поисковике запрос «Дэвид Мойес кроссы» (написанный по-английски) выдаёт полмиллиона результатов – в основном издевательских.

В «Вест Хэме» Мойес сразу сделал пару комплиментов Энди Кэрроллу. Мощный форвард отлично вписывается в его футбол. Правда, Кэрролл пока не забивал, а только сломал нос защитнику «Уотфорда» Марвину Зегелару. Помимо него на острие играют Чичарито и Майкл Антонио – ни с кем из них Мойес не отказывается от своего стиля. Сейчас «Вест Хэм» третий в АПЛ по количеству лонгболлов и третий по количеству навесов. Это точно подходящая команда для Смолова?

И о хорошем

Футболист, который целенаправленно строит свою карьеру, старается двигаться вперёд шаг за шагом. Прыгать головой в потолок в расчёте на прочность головы – отважно. Но стоит ли? Леонид Слуцкий пошёл по этому пути. Ему нужна была работа не просто в Европе: в Германии, в Голландии. Нет, он сразу поехал туда, где труднее всего, и полгода искал себе клуб в Англии. И нашёл – в самом идиотском клубе, который можно себе представить. В не нужном собственным владельцам клубе с дважды за последний год распроданным составом. И надо же, у Слуцкого там не получилось. Удивительно, да? Это был отличный опыт – для человека, который хотел что-то глобально себе доказать. Но не лучший опыт для того, кто хочет последовательно развивать свою карьеру в Европе.

Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера из «Халла» Да, известный телекомментатор теперь пишет на «Чемпионате». Первый текст – о тренере, который может выбирать.

Мы не признаём полумеры. Делим всё на подвиг или провал. Вот и Смолов такой же. Отказывается от «Вест Хэма», но хочет подвига, хочет в «Реал». Наверное, рассчитывает, что будет играть там больше, чем играл воспитанник Альваро Мората. Но если «Реал» — клуб, в котором труднее всего закрепиться в составе, то чемпионат Англии – самое трудное для адаптации место для футболистов из РФПЛ, которых дома иногда ласково называют «дети лимита».

Надо определиться с приоритетами. Если хочется стать героем или никем, устроить себе краш-тест – значит определённо стоит ехать в Англию. А если хочется постоянно играть в футбол в сильном чемпионате, то для этого есть множество клубов в других местах. «Шальке», «Сампдория», «Герта», «Сельта»… О них редко вспоминают: в схему «подвиг/провал» не вписываются. Какие-то они скучные. Так, может быть, это и хорошо, что скучные? А если от таких команд предложений нет, то ведь и «Краснодар» не худшая команда в России. И точно не та, из которой надо не глядя спасаться бегством куда угодно.