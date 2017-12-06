Дорога в облака. Фёдор Смолов — Супер Марио российского футбола

Все последние дни принято публично и максимально патетично жалеть Леонида Слуцкого. Смотрите, человек вышел из зоны комфорта, не побоялся, большой молодец, учитесь — если отбросить сентименты, такой окажется суть всех текстов и постов об уже бывшем главном тренере «Халл Сити». Мне это кажется немного странным, потому что Слуцкий сам распоряжался своей судьбой. Захотел — рискнул, а раз рискнул — чего жалеть-то?

Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера из «Халла» Да, известный телекомментатор теперь пишет на «Чемпионате». Первый текст – о тренере, который может выбирать.

Есть человек в нашем футболе, которого хочется пожалеть больше. Вернее, хочется пожалеть, что всё с ним так, а не иначе. Я о Фёдоре Смолове, конечно.

Вторую зиму подряд оживает тема возможного отъезда Смолова в Европу. Год назад, насколько известно, нападающий «Краснодара» был действительно близок к тому, чтобы сбежать из РФПЛ, теперь он подтвердил информацию о конкретном интересе из Англии. Однако и год назад, и минувшим летом, и сейчас «Краснодар» не слишком хочет отдавать свой главный актив. Это уже стиль клуба — «быки» с людьми расстаются крайне неохотно.



Но в случае со Смоловым, который не скрывает своего стремления попробовать себя в топ-лиге, нужно сделать исключение. И вот почему.

Есть такая игра — Super Mario Bros. Вы все играли в неё, а если нет, то я волнуюсь за ваше детство. Милый усатый сантехник гоняет по мирам, шлёпает черепах и… да чего я вам объясняю, вы и так знаете. Мировой футбол в целом и российский в частности очень напоминает геймплей этой игры — кто-то рад тому, что здесь можно выбивать монетки, кто-то занят поиском принцессы, кто-то надеется на то, что выберется из болота. Выбирается и снова оказывается в подземелье с драматичной музыкой. И так до финального босса.

Но если разбираться формально, вся игра состоит из прыжков. Супер Марио бежит сам, мы помогаем ему только прыгать. Выше, выше, выше, ещё выше. Футбольная карьера для самых пассионарных — примерно такая же. Ты не можешь выпрыгнуть за пределы яркого голубого неба на весь экран, но каждый твой прыжок должен стремиться опровергнуть этот тезис. Ты не можешь и не должен успокоиться простым выбиванием монеток или поиском принцессы (которая, как известно, и в федином случае оказалась в другом замке). Ты должен стремиться достать до облаков.



К сожалению, в русском футболе мало таких ребят — тех, кто готов сорваться на главное приключение в жизни, рискуя даже домашним чемпионатом мира (место в составе в топ-лиге игроку из России не гарантировано даже после товарищеского дубля Давиду де Хеа). К сожалению, одного из них клуб отпускать не хочет. К сожалению, футболиста это делает несчастным: процитированный Смоловым в «Инстаграме» панч Гнойного — это не радость от профессионального дауншифтинга, а отчаяние человека, который стремится всеми силами к славе, но никак её не получит, маскируя сердце цинизмом.

Путь Смолова — пытаться допрыгнуть до облаков, как это делает Супер Марио. «Краснодар» — отличный клуб с волшебной инфраструктурой, но в нём Фёдор вынужден пробивать кирпичные потолки с вопросительными знаками вместо восклицаний.