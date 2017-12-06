Дэвид Симэн: Акинфеев хорош, только я ни разу не видел его игру

Российской публике сложно узнать Дэвида Симэна. Мы потеряли великого английского вратаря 14 лет назад, когда он сыграл свой 1000-й матч в карьере, перешёл из «Арсенала» в «Манчестер Сити» и закончил с футболом. Уходя с наших экранов, 40-летний вратарь был очень похож на себя молодого: родные усы, с длинной косичкой, те же необыкновенные сейвы, разбавленные невероятно артистичными ошибками. Он и в 54, сменив внешний вид, остаётся шоуменом. Новая страсть Симэна — фигурное катание, которое довело его до участия в популярнейшем ТВ-шоу. Хотя и старая никуда не делась – он по-прежнему влюблён в «Арсенал», готов драться за Арсена Венгера и совершать яркие поступки.

Во время жеребьёвки чемпионата мира Симен принял участие в презентации награды лучшему игроку каждого из 64 матчей чемпионата мира по футболу FIFA – BUD Man of the Match, а после этого выделил несколько минут на общение с российской публикой.

«Лучший сейв я сделал в 39 лет»

— Самое крутое в трофее BUD Man of the Match – то, что победителя выбирают болельщики, — рассуждал Дэвид. – Это заставит игроков играть не только эффективно, но и красиво.

— Вы же знаете, какой вратарь обычно побеждает в голосованиях на лучший сейв в истории?

— Понял, на меня намекаете. Давайте остановимся на том, что спасение с «Шеффилдом» в Кубке Англии было действительно лучшим в моей карьере.

— Смотрю иногда и думаю: это ведь потрясающе. Удар реально с двух метров, я у другого угла, линия очень близко, прыгаю наудачу, цепляю мяч пальцами. Интересно, что ударь этот парень немного в сторону – спасения бы не было. Сорвись у него мяч ещё сильнее – случился бы гол. Даже если бы добивающий попал в ворота, никто бы сейчас тот момент не вспоминал. Но самое потрясающее, что я сделал тот сейв в 39 лет. Представляете, какая реакция должна быть?! Ладно, тут я шучу. Но не обижусь, если люди меня помнят благодаря этому эпизоду.

«Я родился с усами»

— Российские болельщики помнят по игре в «Арсенале» и сборной Англии, правда, сейчас не узнают на фото без усов и косички.

— Сразу после окончания карьеры захотел сменить имидж, но мы с друзьями решили сделать из этого шоу. Объявили, что косу сбреем в прямом эфире, если будет собрана определённая сумма. В итоге нам перечислили 10 000 фунтов (800 000 рублей), которые отправились на благотворительность в фонд борьбы с раковыми заболеваниями. Думаю, та стрижка была самой приятной в моей жизни. Хотя я сбривал косичку и раньше. Посмотрите ЧЕ-2000 в Бельгии и Голландии – у меня другая причёска, но это мало кто заметил. Вот усы – другое дело. Мне вообще казалось, что я родился с усами. Но в какой-то момент решил: хватит за них цепляться, Дэвид, придумай новый имидж. Мне нравится, как я выгляжу. Могу сказать российским болельщикам, которые меня помнят, что ни косу, ни усы отращивать больше не буду.

— Станислав Черчесов тоже родился в сентябре 1963 года, он тоже вратарь и тоже всегда носил усы. Знакомы с ним?

— Нет, это тренер сборной России? Раньше не слышал эту фамилию. Зато знаю Рената Дасаева – это большой вратарь. Мы увиделись вчера на тусовке, я даже попросил сделать фото с ним, Гордоном Бэнксом и Петером Шмейхелем. В России великая вратарская школа, все мы, конечно, знаем Яшина…

— Которого признают лучшим вратарем в истории футбола.

— Не обидитесь, если я побуду патриотом и скажу, что лучшие — Гордон Бэнкс и Питер Шилтон?

Дэвид Симэн Фото: Reuters

«Аршавин два года приводил меня в восторг»

— Вы говорили много добрых слов в адрес Игоря Акинфеева.

— Признаюсь, я ни разу не видел, как он играет. Просто меня пару раз про него спрашивали и пришлось отделываться общими фразами. Но разве у сборной России может быть плохой вратарь? Уверен, что он хорош.

— Тренера вы не видели, основного вратаря тоже – хоть одного игрока из России назовёте?

— Из играющих – нет. А как мне о них узнавать, если они не играют в АПЛ и других европейских чемпионатах? Согласитесь, надо быть странным парнем, чтобы жить в Англии и следить за чемпионатом России. Если бы ваши игроки хотели, чтобы их знали за пределами, они бы уезжали из вашей лиги. Но, видимо, им это не так уж и нужно.

— Андрей Аршавин уезжал.

— И два года приводил меня в восторг. Такой маленький, почти мне по пояс, но мог развалить любую оборону лиги. Его покер «Ливерпулю» мы здесь навсегда запомним, как и его технику. Жаль, что всё продлилось всего пару лет, но те два года были великолепными и для Аршавина, и для команды. Не знаю, правда, в чём причина его спада.

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«Венгер – лучшее, что было и есть у «Арсенала», а самый сильный вратарь мира — Нойер»

— Какой-то постоянный спад есть и у «Арсенала». Вы всё ещё поддерживаете Венгера?

— Wenger – in! Всегда об этом говорю и не изменю своего мнения. Арсен — великий тренер, но что он может в условиях, когда «Арсенал» не может покупать суперзвёзд? Когда клуб не способен удержать лидеров? Когда руководство не готово платить хорошие зарплаты, которые адекватны рынку? Что бы Венгер ни делал, как бы ни растил игроков, ему всё равно приходится их терять. Да, мы взяли Ляказетта, он хороший парень, но станет ли топ-форвардом? Тем более могут уйти Озил и Санчес — как после этого бороться за титул? Мне жаль, но так работает бизнес клуба, и на акционеров никто не способен повлиять. Так что Венгер – это лучшее, что было и есть у «Арсенала».

— В последнем матче «Арсенал» вновь играл хорошо, но проиграл «МЮ», не реализовав кучу моментов из-за спасений де Хеа. Вы считаете испанца лучшим вратарём мира?

— Он точно лучший в АПЛ. Причём он ведь начинал загадочно. Я помню, как ему было тяжело в первый сезон. Если на ленточке де Хеа был в порядке, то на выходах — ужасен. В Испании он ловил чистые мячи: там его не толкали, не били локтями, а судьи видели фол при малейшей помехе. В Англии же он тоже застывал и ждал свистка судьи, а соперник забивал гол. Де Хеа не был готов к такому испытанию, но сейчас он прибавил, стал сильным и, наверное, имеет всё, чтобы быть лучшим в мире.

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— И всё-таки кто лучший сейчас?

— В прошлом году голосовал за Буффона. И поддерживал его не из-за возраста и былых заслуг, а потому что он вытащил команду в чемпионы Италии и вывел её в финал Лиги чемпионов. Он не ошибался, делал исключительные спасения. Но лучшим и самым сильным вратарём мира я всё-таки считаю Нойера. Там и молодость, и комплекция, и реакция, и игра ногами – Мануэль настоящая стена.

— Сейчас требования к игре вратарей меняются. Гвардиола, например, убирает Харта, потому что он не так хорошо начинает атаки.

— Кипер должен быть не просто последним защитником, он должен ещё и делать передачи любой сложности с обеих ног. В начале 90-х, например, я мог неплохо начать атаку правой, но даже не подумал бы давать пас левой. В общем, в современном футболе Симэн был бы никуда не годен. Хотя тут тоже шучу. Были бы требования – научился бы делать кроссы хоть головой.

«Спартаку» и ЦСКА будет очень тяжело»

— Во вторник и среду «Спартак» и ЦСКА сыграют в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и «МЮ».

— Знаю, что в этих матчах всё решается, но, опять же, не знаком с командами из России. Уверен, что при нынешних турнирных раскладах им будет максимально тяжело уехать из Англии довольными.

— Вряд ли довольным покинул Англию Леонид Слуцкий.

— Знаю об этом тренере, слышал, как он работал с «Халлом», и, думаю, его рано уволили. Чемпионшип – самая странная первая лига мира. В последней команде у тебя может

играть игрок сборной из топ-10 мирового рейтинга, который был бы в основе чуть ли не любого клуба Серии А. И такие монстры есть в каждой из 24 команд, чьи составы примерно равны. К Чемпионшипу нужно адаптироваться, и Слуцкому сложно было сделать это за такое короткое время. Думаю, он ещё мог всё изменить, но решение принято.

Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера из «Халла» Да, известный телекомментатор теперь пишет на «Чемпионате». Первый текст – о тренере, который может выбирать.

«С большой любовью отношусь к России, моя жена знает ваш язык»

— Вы довольны результатами жеребьёвки?

— Конечно. Особенно тем, что Англия начинает турнир в матче с Тунисом. Мой дебют на чемпионатах мира тоже был против этой сборной в 1998 году, так что это приятные воспоминания. Да, немного смущает противостояние с Бельгией, но мы очень сильны и знаем все плюсы и минусы их игроков, которые выступают в АПЛ – что Азара, что Де Брёйне, что Алдервейрелда с Куртуа.



— С каким чувством вы едете в Россию?

— С чувством, что здесь всегда очень чисто – это у меня первая ассоциация. Вроде снег прошёл, а дороги уже убрали. Я вообще с теплом отношусь к вашей стране. Моя жена занимается фигурным катанием, она много лет выступала в шоу, которые посещали русские зрители, они дружили и общались на вашем языке. Несколько лет назад мы с ней приняли участие в шоу на британском ТВ, где те же русские помогали и мне. Так что Россия для меня не так далека.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— Все идёт к тому, что российские фигуристы, как и вся сборная, не смогут выступить на Олимпиаде.

— Я не очень осведомлён в этом вопросе. Повторю: к России у меня хорошее отношение, и у меня нет желания лезть в политику и вспоминать о том, что говорят по ТВ. Мне в жизни интересно другое.

— Что: всё ещё футбол или уже фигурное катание?

— Я изредка появляюсь на благотворительных матчах и иногда выступаю экспертом на ТВ, но понимаю, что никогда не стану как Тьерри Анри или Гари Линекер. Наверное, я действительно больше времени хочу проводить на катке, учить новые поддержки вместе с женой, потом играть в гольф, меньше мелькать на публике и оставаться не футболистом, а просто счастливым человеком.