«Думал, один из городов где-то в Китае». В группе F недовольны жеребьёвкой

Сразу после объявления о проведении чемпионата мира в России стало понятно, что одной из главных проблем для команд и их болельщиков станет логистика. Гостям турнира придётся открыть для себя огромные русские расстояния, на преодоление которых придётся потратить немало сил. Но в условиях, когда всем сложно, кому-то выпадает худший вариант.

Кажется, такой вариант достался группе F.

В достаточно плотной по силе группе чемпионам мира, немцам, будут противостоять мексиканцы, шведы и корейцы. Вот как выглядит расписание группы:



1-й тур. Германия – Мексика, Москва. Швеция – Южная Корея, Нижний Новгород.



2-й тур. Южная Корея – Мексика, Ростов-на-Дону. Германия – Швеция, Сочи.



3-й тур. Южная Корея – Германия, Казань. Мексика – Швеция, Екатеринбург.



Между городами каждой из команд придётся налетать: Германии — примерно 2800 км, Швеции – примерно 3600 км, Мексике – примерно 2800 км, Южной Корее – примерно 2400 км. Для сравнения: Франции предстоит преодолеть 2100 км, Аргентине – примерно 1500 км. В два с половиной раза меньше, чем шведам!



Естественно, в каждой из стран, сборные которые попали в группу F, недовольны жребием. Мексиканцы и корейцы, которым в любом случае придётся лететь за своими через половину земного шара, были несколько более сдержанны. «Конечно, расстояния слишком велики. Наш заключительный матч в группе… он будто бы будет сыгран на другой стороне России. Придётся очень хорошо подготовиться к этой игре. Мы уже на связи с менеджментом сборной и пытаемся найти решение проблемы», — отметил главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

Шведы и немцы недовольны больше, при этом беспокоятся они по разным причинам. Шведская сторона переживает за своих болельщиков, которым придётся слишком много передвигаться – это может отпугнуть некоторых от поездки в Россию, а шведы на любом крупном турнире имеют одну из самых ярких групп поддержки. «Со спортивной точки зрения у нас классная группа, но для болельщиков это кошмар. По факту нам достался худший из всех возможных вариантов», — говорит Лена Хунт, организатор лагеря болельщиков Camp Sweden. Именно наличие такого организованного лагеря позволяет шведам вывозить огромное количество болельщиков на чемпионаты Европы и мира – но теперь это число может резко сократиться. «Что бы я выбрала – более сильную группу и меньшие расстояния или эту группу с её расстояниями? Более сильную группу. Тем более с такой сборной, что у нас есть сейчас», — подчёркивает Хунт в интервью Sportbladet.



Не слишком рады жеребьёвке и игроки сборной Швеции. Невеста защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Нильссон-Линделёфа Майя выложила в «Твиттер» скриншот переписки с футболистом. «Смотрела жеребьёвку? Думаю, программа матчей плохая. Города, в которых нужно будет играть, слишком далеко друг от друга. Думал, один из городов где-то в Китае», — пишет Линделёф, имея в виду Екатеринбург.

Если шведы больше переживают за своих болельщиков, то немцы – за команду. «Нас устраивает то, какие соперники нам достались в группе. Мы избежали игр с Испанией и Англией, а также с Хорватией и Сербией, с которыми у нас были сложности до этого. Но… Затем мы посмотрели на график игр, и такие поездки – это очень неприятно. Было бы желательно, чтобы матчи чемпионата мира проводились ближе друг к другу», — цитирует менеджера сборной Германии Bild.

Проблема для Германии заключается в том, что изначально немцы нацеливались на создание базы в Сочи на время турнира, но с такой логистикой группы у них уже нет уверенности в этом. По словам Бирхоффа, в условиях больших переездов, в которое попали чемпионы мира, вполне может быть рассмотрен компромиссный вариант с двумя точками базирования – в Москве и Сочи. «Сейчас я пока не знаю, как мы решим этот вопрос. Нужно подробно изучить логистику, время в пути, расстояния», — говорит менеджер «манншафт».

Стоит добавить, что не в пользу базирования немцев в Сочи говорит и сетка плей-офф. Вышедшие из группы F команды в 1/8 финала будут играть в Санкт-Петербурге и Самаре – оба этих варианта не слишком подходят для базы на юге страны. Если же группу F выиграют шведы, то к уже имеющимся на групповой стадии 3600 км расстояний они добавят ещё примерно 2000 км переезда до Санкт-Петербурга. Самое большое расстояние Швеции – от её самой южной точки до самой северной – составляет 1572 км.