«У Дзюбы заболела шея. Он не может ею двигать»

Роберто Манчини рассказал, почему в Испанию не приехал зенитовский форвард-гренадер и каково сейчас самочувствие у Андрея Лунёва.

Накануне матча 6-го тура Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Зенит» на вопросы СМИ ответили главный тренер гостей Роберто Манчини и полузащитник Кристиан Нобоа. Первые два вопроса были адресованы футболисту питерской команды.

— В этом сезоне вы провели всего две игры в чемпионате и одну в Кубке. А в Лиге Европы – пять. Почему так – вы понимаете?

— Таково решение тренера. Я его уважаю. Главное для команды — побеждать. Я упорно тренируюсь каждый день. Сколько тренер сочтёт нужным, столько я и буду играть. Главное для нас — победить завтра.

— С каким настроением команда подходит к предстоящей игре?

— Мы приехали в Испанию с чётким осознанием того, что нам необходимо побеждать. Нам важно занять первое место в группе, которое позволит в следующем раунде встретиться с более слабой командой.

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После этого на вопросы отвечал уже Манчини.

— Что случилось с Дзюбой, который не прилетел в Испанию?

— Он травмировался вчера во время тренировки. У него заболела шея. Он не мог ею двигать. Поэтому мы и не взяли его.

— Как самочувствие Лунёва? Он уже готов сыграть?

— Он чувствует себя гораздо лучше по сравнению с тем, что было раньше. Решение по вратарю мы примем завтра. Посмотрим на сегодняшнюю тренировку и на завтрашнее самочувствие Лунёва.

— На днях прошла информация о том, что «Зенит» интересуется Заболотным. Что вы думаете об этом игроке?

— Я не в курсе слухов. Что касается самого игрока, я наблюдал за ним, в частности, в матче с нами. В целом это хороший футболист.

— Покровитель города, в котором вашей команде предстоит играть, – святой Себастьян. Не думаете, что Себастьяну Дриусси это поможет?

— В том месте, где я родился, в Италии, тоже покровительствует Святой Себастьян. Так что всё возможно (улыбается). Что же до Дриусси, это молодой и очень талантливый игрок. Возможно, ему нужно больше времени на адаптацию, чем другим аргентинцам. Но я верю, что он сможет в ближайшем будущем показать свои лучшие качества.

— «Зенит», чтобы занять первое место в группе, устроит и ничья. Что думаете по этому поводу?

— Отвечу так. «Реал Сосьедад» — сильная команда, лучшая из всех наших соперников. В ней выступает большое количество быстрых и техничных игроков. Мы в свою очередь много забиваем. Нам удался хороший матч с «Реалом Сосьедад»в Санкт-Петербурге. Уверен, что обе команды будут стараться выиграть. Поэтому, скорее всего, матч будет результативным. Но я всё-таки ожидаю нашей победы.

Последний вопрос задал испанский журналист.

— Что скажете о перспективах нашей команды? Мы сами их не понимаем. А вы?

— Международные европейские турниры – вещь своеобразная. Зимой в них большой перерыв. Команда способна сильно сыграть в декабре, а в феврале она может быть совсем другой. Многое может произойти за это время. «Реал Сосьедад», как я уже говорил, команда быстрая, сильная и техничная. Одна из лучших на групповой стадии. И одна из лучших команд в целом в Лиге Европы в этом году. Так что ждём непростой игры.