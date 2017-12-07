Унизительные 0:7 на «Энфилде»: «Спартак» переписал антирекорд ЦСКА

Ключевой матч Лиги чемпионов можно проиграть по-разному. ЦСКА со своими кадровыми потерями проиграл достойно – нас не должно волновать, что «Манчестер Юнайтед» редко включал высокие скорости, это проблемы «МЮ». «Спартак» проиграл наихудшим способом из возможных. 0:7 – никто в российской истории не проигрывал в еврокубках так крупно.

«Спартак» сегодня был похож на наклонённый пинбольный стол. Даже если красно-белые использовали свои «флипперы», чтобы отбить мячик куда подальше, он всё равно с резким непредсказуемым ускорением катился к их воротам. Особенно охотно и легко мячик катился через центр, где Фернандо и Глушаков устроили фестиваль уже своих привычных ошибок. Фернандо, тяжелеющий время от времени, допустил необычайно много брака под давлением. Денис Глушаков в лучших своих традициях распахивал зоны в центре поля – и это в России за такие ошибки накажут единицы, на уровне выше его слабую позиционную игру не прощают. Даже свежий Пашалич, выйдя на замену, под прессингом привёз себе гол, а потом едва не организовал для Салаха выход один на один.

Фестиваль ошибок. Всё началось с Георгия Джикии, зацепившего воздушного Салаха в штрафной. Ситуация пограничная, а мяч после навеса Коутиньо вообще улетал к рекламным щитам – но судья решил поставить на «точку». Коутиньо не простил, спокойно разбросал Селихова и мяч по разным углам.

Потом оставалось только вынимать. Глушаков раскладывал красную ковровую дорожку через центр, «Ливерпуль» резко рвал его зону, Фирмино покатил Коутиньо на дальнюю штангу – два. Тот же Глушаков начинал атаку «Ливерпуля» пасом в пятку Джикии, по пути к воротам мяч отскочил в руку Таски, но всё равно акцентированно нашёл дорогу в сетку – три. Джикия оставлял за спиной при фланговой подаче Мане, а сенегалец легко вколачивал мяч с лёта, вбивая мелкие надежды «Спартака» на камбэк – четыре. И так дальше, дальше: даже Джеймс Милнер успел выпилить три голевые передачи, выйдя с лавки.

«Ливерпуль» смаковал издевательство настолько, что бежал забивать даже при счёте 7:0. Мохамед Салах, вингер со скоростью поезда Москва – Питер, по словам Ильи Кутепова, весь второй тайм искал гол, даже когда все вопросы были сняты. Открывался в центре штрафной, когда товарищи катили во вратарскую на других игроков. Обыгрывал защитников и крутил мяч в угол. Прятал хитрый удар за Зобниным, вынуждая Селихова сделать крутой сейв. Он всё-таки забил, положив на землю Зобнина. Но не успокоился. И через две минуты побежал забивать ещё.

«Спартак» в лучшие дни, как и «Ливерпуль», тоже может поймать настроение, искать свободные зоны и скоростью разрывать их. Но часто красно-белым стоит пропустить – и страсть сменяется абсолютной апатией. Вспомните чемпионский сезон: если «Спартак» проигрывал, то крупно, с грохотом и отходняком в следующие несколько дней. Если это накладывается на настроение «Ливерпуля», легко летящего в атаку – жди беды и полного разноса.

Красно-белый позор сегодня не в том, что «Спартак» проиграл 0:7, а в том, как он проиграл 0:7. После третьего мяча команда Массимо Карреры отряхнулась, попробовала подержать мяч, побила по воротам Кариуса издали, поиграла на Квинси Промеса. В раздевалке «Спартак» мог встряхнуться, тем более что «Ливерпуль» умеет отдавать перевес в три мяча. Но москвичи получили четвёртый, от Садио Мане, и сразу встали. Опустили голову, стали допускать ещё больше ошибок под давлением, потерь и контратак. Более того, нужно сказать спасибо «Ливерпулю», что англичане забили ВСЕГО семь – прощал Салах, прощал перед пустыми воротами Старридж, закрывал глаза на ещё один чистый пенальти Марциняк.

Ничего неожиданного не случилось. Слушайте, тактическим и психологическим проблемам «Спартака» не первый день. Команда часто опускает голову после пропущенного гола, и встряхнуть её может только резкое вмешательство тренера (как выход Зе Луиша в Севилье). Переход из атаки в оборону плох, а Денис Глушаков в позиционной игре – катастрофически плох. Так было и в предыдущих матчах Лиги чемпионов – просто с позитивными результатами вы могли забыть, что «Севилья» в Москве жала «Спартак» до второго гола, а «Ливерпуль» лишь чудом не забил больше одного. Это футбол, но математике тоже есть место: возврат к среднему здесь часто неизбежен. Сегодня «Спартаку» всё вернулось.

И пожалуйста, не надо оправдывать красно-белых после 0:7 мыслями о дерби с ЦСКА. «Армейцы» оставались в своём матче до финального свистка и успели создать классный момент, чтобы сравнять счёт. Лига чемпионов, «Олд Траффорд», Погба и Лукаку в соперниках, призовые – всё это должно возбуждать. Если «Спартак» во втором тайме не возбуждала Лига чемпионов, и команда откровенно бросила играть, то Лига Европы – ей самое место.