9 самых крупных поражений наших в Лиге чемпионов. 5 из них – «Спартака»…

Красно-белые второй раз в истории получают разгром на «Энфилде».

Лига чемпионов 2017/18

«Ливерпуль» (Англия) – «Спартак» — 7:0

С самого начала этого матча дела у красно-белых пошли из рук вон плохо. Хотя были реальные шансы выйти из группы, сотворив сенсацию на «Энфилде». Вот только сотворили её другие – это было самое крупное и вроде бы ничем не объяснимое поражение «Спартака».

Лига чемпионов. 1992/93

«Олимпик» (Марсель, Франция) — ЦСКА — 6:0

Первый год выступления ЦСКА в Лиге чемпионов. Домашние матчи «армейцы» играли на нейтральных полях, но самое ощутимое поражение потерпели во Франции. Хет-триком отметился Франк Созе.

Новый российский рекордсмен. «Спартак» унижен со счётом 0:7 Хуже проиграть было невозможно.

Лига чемпионов 2002/03

«Ливерпуль» (Англия) – «Спартак» – 5:0

Предыдущий антирекорд красно-белых. Тот самый сезон, когда «Спартак» проиграл в Лиге чемпионов все шесть матчей с общей разницей мячей 1-18. Дублем в этой игре отметился ЭмилХески. А ворота красно-белых защищал не кто иной, как Станислав Черчесов.

Лига чемпионов 2016/17

«Бавария» (Германия) — «Ростов» — 5:0

Дебют «Ростова» в Лиге чемпионов вышел катастрофическим. В Мюнхене неопытную команду Бердыева просто уничтожили. Однако ростовчане были хороши тем, что учились и совершенствовались. Во втором круге «Ростов» обыграл дома «Баварию», одержав главную победу в своей истории.

Лига чемпионов 1993/94

«Барселона» (Испания) – «Спартак» — 5:1

Дома «Спартак» сыграл с «Барселоной» вничью – 2:2, а на выезде «сгорел», притом, что именно москвичи открыли счёт в матче (отличился Валерий Карпин). Два гола-красавца со штрафных забил Рональд Куман.

Лига чемпионов 2001/02

«Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Спартак» – 5:1

Последний год, когда «Спартак» стал чемпионом в России. Но в Европе его позиции уже ослабли. В том цикле Лиги чемпионов подопечные Олега Романцева не выиграли ни одного матча, а самое крупное поражение потерпели в Мюнхене. По дублю на свой счёт записали Клаудио Писарро и Джоване Элбер.

Лига чемпионов 2014/15

«Рома» (Рим, Италия) — ЦСКА — 5:1

Худший матч «армейцев» в ЛЧ под руководством Леонида Слуцкого. Римляне забили Акинфееву 4 мяча уже за первые полчаса. Особенно старался Жервиньо, сделавший дубль. Во втором тайме автогол Игнашевича уравновесил мяч Мусы в самой концовке.

Лига чемпионов 2001/02

«Реал» (Мадрид, Испания) — «Локомотив» — 4:0

«Локомотив» в группе с «Реалом», «Ромой» и «Андерлехтом» занял не самое грустное третье место. Но без крупного поражения не обошлось – его москвичам нанёс фаворит группы мадридский «Реал». Один из голов забил будущий защитник «Анжи» Роберто Карлос.

Лига чемпионов 2006/07

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Спартак» — 4:0

Ещё одно разгромное поражение «Спартака» в Мюнхене. «Для выступления в Лиге чемпионов необходим опыт и мастерство — у нас не было ни того, ни другого, — заявил после той игры тогдашний тренер «Спартака» Владимир Федотов. — У «Баварии» было шесть моментов — они забили четыре мяча, у нас пять — мы ни одного".