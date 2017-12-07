Каррера: мы боялись этот «Ливерпуль»

Поездка в Ливерпуль обернулась для «Спартака» разгромным поражением. На «Энфилде» красно-белые пропустили семь безответных мячей от подопечных Юргена Клоппа. Массимо Каррера, пришедший в зал для пресс-конференций первым, не стал по традиции резюмировать игру – сразу начал с ответов на вопросы журналистов. Похоже, коллеги были ошарашены не меньше итальянского специалиста.

— Почему получился настолько крупный счет? Что произошло с командой?

— Я не могу этого объяснить. Мы вышли на поле, и «Ливерпуль» превзошёл нас во всех компонентах. Видимо, это доказывает, что «Спартак» ещё не готов.

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— К чему? К Лиге чемпионов?

— Чтобы проводить такие матчи, нужна спортивная злость, боевые качества. Мы вышли без этой злости, мы боялись этот «Ливерпуль».

— Что лично вы сейчас чувствуете?

— Я разочарован, потому что ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны были победить, но показать что-то большее, противостоять «Ливерпулю» как-то иначе.

— Сейчас болельщики будут требовать от «Спартака» победы в дерби, чтобы искупить вину.

— Мы всегда играем на победу. Сейчас попробуем забыть это разочарование. Я надеюсь, в будущем оно нам пригодится, чтобы взвесить многое. С завтрашнего дня будем думать о дерби.

— Были споры по поводу пенальти. Судья прав?

— Я не комментирую судейство – обращаю внимание на свою команду. После пенальти было много времени, чтобы показать себя другой командой.

— Когда Джикия уходил с поля, то держался за заднюю поверхность бедра. Что с ним?

— Думаю, ничего серьёзного. Завтра проведём обследование и узнаем, что с ним.

— Учитывая победу над «Севильей», ничью с Ливерпулем дома – групповой этап можно занести в актив?

— Если не считать сегодняшний матч, мы сыграли хороший групповой этап. Знали, что будет нелегко пройти вперёд. Одной из целей было попасть в Лигу Европы, и у нас это получилось.

— С чем связана замена Промеса?

— Так как в прошлые выходные он не играл из-за мышечной усталости, попридержал его к воскресенью и дал отдохнуть.

— Это самое крупное поражение в еврокубках в истории «Спартака». У вас есть опыт, как преодолевать подобные неудачи?

— Нет, таких крупных поражений у меня не было. Надо сразу забыть это, понять, где и в чём мы ошиблись. Это может пойти на пользу только как урок.

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— Как оцените игру Промеса сегодня? Правда ли, что есть интерес к этому игроку?

— (Улыбается) Мне нечего сказать об игроке другой команды – так же, как и о возможных трансферах команды зимой.

— Это самый простой матч для вас в еврокубках?

— Нет. Не могу сказать, что это было просто. Когда было 6:0, мы с ассистентами переглянулись – вау, как это произошло? Я не видел, чтобы соперник, проигрывая с таким счётом, не продолжали бороться. Нам нужно хорошо вести игру и не расслабляться в любом случае.

— С чем связана такая разница в счёте? Неужели так велика разница в уровне команд?

— Это связано, в первую очередь, с нашими качествами. Чтобы добиться такого результата, нам нужно было продемонстрировать именно такие качества. Вы видели, что даже при счёте 6:0 команда не переставала атаковать, проявлять инициативу. «Спартак» тоже при счёте 3:0 продолжал атаковать. Спартак хорошо показал себя на протяжении всего группового этапа. Это не имеет отношения к «несуществующим» качествам «Спартака» — они отлчно играли в Москве. Так что всё дело в нас – мы заслужили выход в плей-офф своей игрой.



Это одно из лучших выступлений в нашем исполнении. Мне нравятся такие игры, но это не так уж важно. Ребята продолжили биться даже после 3:0 – было видно, как компактно соперник играет. После перерыва мы забили фантастические голы. Такие моменты, как сегодня, происходят не так часто, и это приятно. Ренессанс английских клубов в Лиге чемпионов? Честно говоря, мне плевать на другие команды. Но мне кажется, это отражает общий уровень чемпионата – у многих клубов сильные команды. Я не понимаю, как мы раньше не добивались такого количества команд в плей-офф. Это хорошие новости для английского футбола.