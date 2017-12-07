Роналду сделал то, чего не смог Неймар. Что творилось в ЛЧ помимо 0:7

Мюнхен оставил Неймара без рекорда «Бавария» не позволила «ПСЖ» выиграть все шесть матчей в группе, а Неймару – установить рекорд. «Атлетико» вылетел в Лигу Европы.

Группа «E»

«Севилье» достаточно было взять одно очко в Мариборе. В таком случае она при любых раскладах выходила в плей-офф со второго места. Однако куда более привлекательным выглядел вариант сыграть на поле аутсайдера максимально агрессивно, чтобы победить и финишировать на первом месте в случае осечки «Ливерпуля».

Первый тайм гости выиграли по владению мячом 70 на 30, да не по результату. «Марибору» удался быстрый гол. В этом эпизоде великолепно действовал правый защитник Мартин Милец, который ловко ушёл от оппонента и послал мяч точно на голову Маркоса Тавареса. Словенцы вообще здорово сражались и были близки к тому, чтобы впервые победить. Подвёл Ясмин Ханданович, до этого многократно выручавший «Марибор». 39-летний голкипер пустил «бабочку» после дальнего удара Пауло Гансо. «Севилья» действительно заработала очко. Но, как выяснилось, ей и поражение ничем бы не грозило.

Группа «F»

«Шахтёру» требовалась ничья, чтобы гарантировать себе попадание в плей-офф ЛЧ со второго места. «Горняков» мог подбодрить тот факт, что они никогда прежде не проигрывали дома представителям Англии (четыре победы и две ничьи). Вдобавок у «Манчестер Сити» не было турнирной мотивации – ещё один плюс для хозяев. Однако всё это перекрывала пугающая, сумасшедшая серия команды Хосепа Гвардиолы: 21 победа в 22 матчах нынешнего сезона при отсутствии поражений!

На игру в Донецк приехал Мирча Луческу, сидевший на трибуне рядом с Андреем Шевченко. На глазах своего бывшего тренера «Шахтёр» использовал шанс на сто процентов и выбил из рук фаворита путёвку в плей-офф. Оборона лидера АПЛ, в которой появились молодые дебютанты основы Олуватосин Адарабиойо и Филип Фоден, была уязвима. Бернард открыл счёт благодаря рывку партнёра, который отвлёк защитника и помог бразильцу выбраться на ударную позицию. А когда забивал Исмаили, начудил ещё и вратарь гостей Эдерсон. «Ман Сити» заиграл остро лишь во втором тайме, однако выжал из своего преимущество только гол Серхио Агуэро с пенальти в компенсированное время.

Маурицио Сарри накануне матча в Роттердаме получил сообщение от Гвардиолы, в котором каталонец пообещал коллеге сделать всё для победы в Донецке. Красивый жест коуча «Манчестер Сити»! Если, конечно, итальянские СМИ ничего не придумали. Это была хорошая новость для Сарри после плохой – травмы Лоренцо Инсинье.

«Наполи» на кураже сотворил самый быстрый гол игрового дня, тем не менее, «Фейеноорд» перехватил преимущество и ответил точным ударом рослого датчанина Николая Йоргенсена со «второго этажа». Отметим дриблинг и голевую передачу Стивен Бергёйса. А в перерыве Сарри и его команда, видимо, узнали, что «Ман Сити» на самом деле мыслями в дерби с «Манчестер Юнайтед». Во втором тайме неаполитанцам недоставало стремления победить любой ценой. В результате на 90+1-й минуте «Фейеноорд» забил мяч, подаривший голландцам первую победу в группе.

Группа «G»

«Порту» с «Лейпцигом» имели одинаковое количество очков и спорили за второе место. Португальцам требовалось сыграть в 6-м туре не хуже немцев, так как при равенстве очков «драконы» опережали конкурента. А вот монегаскам бороться было не за что, кроме премиальных. Леонарду Жардим оставил в запасе Радамеля Фалькао и Жоао Моутинью. Несложно представить, что чувствовали в этот вечер два футболиста, которые шесть лет назад завоевали с «Порту» кубок Лиги Европы.

Настоящей борьбы на «Драгау» не получилось. Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов в этом розыгрыше слишком плох. Мощный камерунец Венсан Абубакар всего за 33 минуты оформил дубль, как в игре первого круга на чужом поле. После чего ассистировал Ясину Браими. На перерыв команды ушли при счёте 3:0. Именно с таким счётом завершились два предыдущих матча «Порту» с «Монако», включая финал ЛЧ в 2004-м. Других встреч у этих соперников не было. И вряд ли монегаски ещё когда-нибудь захотят попасть на «драконов». Теперь получилось 5:2, а Фалькао всё-таки свой гол забил, появившись на замену, после чего попросил прощения у добродушно настроенного «Драгау».

«Бешикташ» вопреки всем прогнозом досрочно выиграл группу «G». Казалось бы, это облегчит задачу «Лейпцига» взять дома три очка. Вот только судьба немцев зависела от результата матча в «Порту», а из Португалии так и не поступило хороших вестей.

Как бы то ни было, «Лейпциг» сделал всё возможное для победы. Один Тимо Вернер упустил несколько прекрасных моментов. Но уже в дебюте игры ошибся капитан Вили Орбан, привезший пенальти в свои ворота. Потом тому же Орбану не повезло, когда они бил по чужим воротам и попал в штангу. В концовке хозяева отыгрались и тут же снова пропустили от не желавшего валять дурака «Бешикташа». Команда Шенола Гюнеша финиширует в группе без поражений, а «Лейпциг» отправляется вместе со «Спартаком» и «Наполи» в Лигу Европы.

Группа «H»

Редкий случай, когда «Реал» получил возможность просто сыграть в своё удовольствие, избавившись от жёсткого пресса результата. Второе место в группе не уплыло бы от обладателя Кубка чемпионов ни при каких условиях, но и сам Мадрид не имел шансов приплыть к финишу впереди «Тоттенхэма». Только «The best» Криштиану Роналду мотивировали новые бомбардирские рекорды.

«Реал» был королем на поле в начале матча, царил и возле ворот гостей. Криштиану поучаствовал в создании первого гола на 8-й минуте, а вскоре забил «Боруссии» и сам. Экс-защитник «Барселоны» Марк Бартра выступил в роли зрителя, но не опекуна, когда португалец принял мяч и пробил с линии штрафной. Этот гол стал рекордным. Теперь Роналду – единственный игрок, сумевший отличиться во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Днём ранее рекорд мог установить Неймар, однако «Бавария» сдержала бразильца.

Другой герой матча – Пьер-Эмерик Обамейянг. Мечтающий о «Реале» форвард оформил дубль на «Сантьяго Бернабеу» после того, как хозяева чуть-чуть расслабились и сбавили обороты. Тем не менее, Дортмунд опять проиграл. Сперва судьи отметили десятый гол Роналду в ЛЧ из-за спорного офсайда, зато в концовке засчитали точный удар Лукаса Васкеса.

Киприоты выходили на поле легендарного «Уэмбли» с целью сыграть лучше, чем «Боруссия» в Мадриде. Как минимум, завоевать очко. Прогнозировалось, что ничьи хватит, чтобы АПОЭЛ пролез в Лигу Европы.

Похоже, игроки АПОЭЛа мало того, что уступают «Тоттенхэму» в классе, ещё и перегорели. Хозяева даже в отсутствие Гарри Кейна ещё до перерыва нанесли полтора десятка ударов по воротам Наусета Переса против двух неточных выстрелов гостей. Гол назревал полтайма, пока, наконец, сменщик Кейна испанец Фернандо Льоренте не поразил ворота соотечественника. Вся атака вышла красивой: перевод из центра на правый фланг, хорошая передача от Сержа Орье и два мастерских касания форварда. Сам Льоренте ассистировал Сон Хын Мину при втором голе (у «шпор» прошла быстрая «стенка»), а в итоге АПОЭЛ уступил крупно. Прихрамывающий на обе ноги Дортмунд всё же будет в Лиге Европы.